Escándalo en Irlanda: Acusado de violar a una joven sale absuelto porque ella llevaba una tanga con encajes (Fotos)

Un juicio por violación en Irlanda desató un alud de protestas esta semana cuando una abogada mostró la tanga de una adolescente de 17 años como prueba de su consentimiento y logró que su cliente fuera absuelto.

Por Infobae

Las reacciones de indignación se multiplicaron, especialmente en las redes sociales donde numerosas mujeres publicaron fotos de sus tangas y strings acompañadas de la etiqueta #ThisIsNotConsent (#EstoNoEsConsentimiento).

El martes, una diputada también enarboló su ropa interior en el parlamento.

“How do you think a rape victim or a woman feels at the incongruous setting of her underwear being shown in the courts?”

Minister Ruth Coppinger showed a thong to the Irish Parliament this week to highlight issues in rape trials. pic.twitter.com/7HtH7M5Af1 #ThisIsNotConsent

— Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 16 de noviembre de 2018