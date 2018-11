Los aguinaldos solo alcanzan para medio comer

Posteado en: Actualidad, Economía

En medio de la hiperinflación y de cara a la navidad, tanto el Gobierno como la s empresas privadas están pagando los aguinaldos o utilidades. Así lo reseña 2001.com.ve

El Diario 2001 realizó un recorrido para conocer en qué gastará la gente las utilidades, o si la invertirán en petros, oro o en dólares. Además, se les consultó si reciben remesas del exterior y en todo caso, si les rinde para cubrir los gastos.

María Sonaza, pensionada, comentó que ha recibido el pago navideño. “El aguinaldo lo gastaré en comida, eso alcanza para medio comer, no completo. Todo está demasiado caro. Con qué vamos a ahorrar en petros si no tenemos para comer”.

Porfirio Pinto, pensionado, indicó que aún no recibe la gratificación y que todo el dinero se le va en comprar medicinas. “A mí no me dieron el aguinaldo en el banco Bicentenario porque dicen que no hay real. Sufro de glaucoma e insomnio, todo lo gasto en medicinas. No recibo remesas. Tengo 2 hijos en Perú y estamos esperando a que se estabilicen para que nos manden algo”.

Recordó, “en la cuarta república yo trabajaba en Parques y Jardines, ganaba Bs 4 mil 500 semanal yen la casa siempre había comida, vestíamos bien, pagaba los servicios y tomaba cerveza una vez a la semana”.

Por el mismo sector, Maikel León indicó que en su trabajo aún no le han pagado el aguinaldo. Con respecto al destino que le dará cuando lo reciba señaló, “ahorita no hay que pensar en inversión sino en la casa, y si queda se invierte en algo. Lo invertiré en comida. Trabajo para una empresa privada”.

Por Plaza Venezuela, se consultó a los transeúntes sobre el destino que le darán a la bonificación de fin de año.

“Lo usaré en ayudar a mi mamá en unas cosas de la casa. No voy a invertir ni en petro ni en nada, no me gusta nada de eso”, afirmó Omairis Herrera.

Por su parte, Jéssica Gil manifestó, “No he recibido el aguinaldo. Lo emplearé en cosas que necesito, en comida y cosas personales. No recibo remesas aunque tengo familia en el exterior”.

Migdalia Ramírez tampoco ha recibido el incentivo. “Cuando me lo den lo invertiré en mis nietos y en comida. Será Maduro que puede ahorrar, porque estoy criando 2 nietos y sobrevivo a medias con el sueldo”.

“No me han pagado el aguinaldo. Lo gastaré en comida, qué más. Yo no sé de petro, ni de oro y tampoco me alcanza para eso”, aseguró Johny Toro.

Cerca de ahí, Luís Rodríguez, explicó que no le han dado sus utilidades. “Cuando las reciba las gastaré en comida. En petro no porque es virtual, en oro no porque eso es un papel, si me fueran a dar un lingote si. Los dólares ni se consiguen, de conseguirlos es al tiple. Este es un país donde uno gana en bolívares pero paga en dólares los servicios básicos”.

Ahorran en dólares. De 22 personas encuestadas, 5 manifestaron que ahorran en dólares o tienen intención de hacerlo, y uno recibe remesas en dólares.

Danny Urrea dijo que no le han pagado el aguinaldo. “Lo gastaré en cosa para mi casa y comida más que todo. No invertiré en petro ni oro porque so no tiene respaldo, lo único que te dan de garantía es un papelito y después pueden decir que no vale nada. Prefiero invertir en dólares, los compro, guardo y cuando aumentan los vendo porque el sueldo no alcanza y yo trabajo y estudio”.

Otro camínante afirmó, “me pagaron las utilidades y las gastaré en comida. No ahorraré en petros ni oro. Yo ahorro en dólares. Petro no lo aceptan en otros países, te los pegan por la cabeza, y los dólares sí los aceptan en cualquier país”.

“Cuando me den el aguinaldo compraré comida, nada de petro, se usan soberanos. Recibo remesa y no me alcanza porque la cosa afuera no está fácil”, dijo Simón Cañizales.