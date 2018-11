Mariangel Ruiz explica por qué no conducirá el Miss Venezuela este año

View this post on Instagram

De agradecer, cerrar y comenzar. Estas líneas tienen el propósito de contarles mis decisiones recientes, decisiones de mi lado público que implican algunas despedidas y otros comienzos. Y como ustedes son afectos y energía bonita de mi lado público que me regalan amor sin dudar, merecen que les de esta información. De agradecer: Son ya 16 años de respaldo y oportunidades que me dio Venevision, todas asumidas por mi parte con absoluto compromiso y entusiasmo. Sin duda las he aprovechado por completo! Los últimos 7 años poniendo a mi cargo la conducción de su espectáculo más mimado, El Miss Venezuela! Espectáculo del cual salí yo en el 2002 con un trabajo bendito y fue el primer paso para la carrera que decidí hacer. Por todas esas oportunidades estoy siempre agradecida. De cerrar: Este año decidí, después de pensarlo y repensarlo, no conducir el Miss Venezuela; ese escenario me brindó crecimiento, valiosos aprendizajes y retos. Por qué lo decidí así? Porque hoy siento que me retan otros motivos. Porque me muevo y trabajo también por sentimiento e intuición y este año sentí que debía dejar ese lugar a otros compañeros que seguro entregarán todo de sí y se lucirán esa noche del 13 de diciembre mientras yo admiraré su trabajo. De comenzar: Que tiempos más exigentes para todos! Es interesante esta época, nos toca renovarnos, que es también impulsarnos y lanzarnos al ruedo en medio de la incertidumbre. Así me siento, pero eso me gusta. Le tengo fe al trabajo innovador de la gente, a quedarme viviendo aquí en Venezuela, a comenzar de cero ideas de negocio, a emprender y ayudar como pueda a los que, como yo, andan en este mismo camino. Seguiré también trabajando para el público. Pronto comenzaré un programa oficialmente en radio. Gracias a @circuitoonda por brindarme un arranque de 2019 así. Nuevamente gracias a todos por leerme y escribirme, a mis amigos de siempre @evalerio733 @manuelfraizgrijalba @hugocarregal que “me hicieron” y unos cuantos más que son de las mejores personas del mundo 🌍. (Algunos ya partieron de este plano pero siguen aquí ❤️) Ah! @lauravieirav No me he ido, todavía nos veremos en @cartasvv