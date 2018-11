Los mejores datos de la canción “We are the champions” de Queen que se convirtió en himno del mundo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Para muchos, es la mejor canción de la historia de la música. Para una universidad, es la más pegadiza. Para Freddie Mercury, era algo así como la autobiografía de su espíritu. Para Donald Trump, un amuleto de campaña.

Por Lucas Garabento / Infobae

Son infinitas las historias que surgen cuando, de repente, un artista escribe una canción que se convierte en la banda sonora del mundo. Y aunque nunca fue la canción apertura de un Mundial, con seguridad sonó alguna vez en la cabeza de varios amantes del deporte. Se trata de We Are the Champions, un tema que tiene detrás varias curiosidades que vale la pena repasar.

1. Fue lanzada junto a otro himno

La canción salió en 1977 en el disco Noticias del mundo. El lado A de ese disco era poderoso: las primeras dos canciones eran We Will Rock You (escrita por Brian May), y We Are the Champions (escrita por Mercury). Ambos tracks apelaban al público, convocándolos a cantar en cada recital. Sin ir más lejos, durante años Queen terminó sus presentaciones justamente cantando esas dos canciones pero con el orden invertido: es decir, anteúltimo We are the champions, y para despedirse We will rock you.

2. Iba a lanzarse junto a Bohemian Rhapsody, pero Freddie no quiso

La canción fue compuesta en el ’75 y estaba preparada para salir junto a Bohemian Rhapsody en el disco A Night at the Opera. Sin embargo, aunque el contenido operístico también está ahí, Freddie consideró que era mejor guardarla. Así lo hizo y salió a la luz dos discos después: en 1977 como parte de Noticias del mundo.

3. La escribió para el Manchester, la usó el mundo

“Estaba pensando en el fútbol cuando la escribí”, contó en su momento el mismo Freddie, pero luego se dio cuenta de que el himno estaba para más. Según se sabe, la compuso pensando no solo en el deporte sino en un equipo en particular: el Manchester United. De hecho, en algún momento lo confesó, pero después se desdijo para no limitar su poder identificatorio. El hecho de que haya sido escrita dos años antes de su lanzamiento explica mucho: en 1977 el Manchester no ganó ningún campeonato que justificara semejante himno. En 1975 en cambio sí lo hizo, pero con una salvedad: fue campeón del torneo de segunda división de Inglaterra.

4. Su propio My Way (A mi manera)

Fue el himno de varias generaciones, pero ante todo (y tal vez a la luz de la película quede más claro), fue el himno de la propia vida de Freddie Mercury, que pagó su sentencia pero no cometió ningún crimen. “Quería hacer una canción participativa. Algo que los fans pudieran tomar como propio. Por supuesto, le di mayor sutileza que a una canción de cancha. Supongo que puede verse como mi propia versión de My Way. Ciertamente no fue fácil, como dice la canción: no es una cama de rosas”. Así se refirió Freddie a su canción.

Como el gran showman que era, dejó un halo de misterio en lo que dijo. Bien mirado, ratifica y elude cada una de las versiones que se dicen sobre el tema. Es una canción sobre el triunfo que recuerda, en cada verso, que no hay tal cosa como el triunfo. Como él mismo lo dijo: su propio My Way.

5. A quiénes se refiere con “We”

Dado que la canción fue escrita pensando en la participación del público, sus versos no son autoconsagratorios ni hacen alarde de la banda: “Nosotros” se refiere a todos los que están cantando en ese momento. A todo aquel que la cante. Lo mismo es válido “We” (nosotros) de We Will Rock You.

6. Fue la canción que sonó en el clímax de La venganza de los nerds

La canción aparece en la escena final de La venganza de los nerds, la célebre película de los ’80. En ella, un grupo de nerds intenta vengarse de los compañeros que, dicho en términos de hoy, les hacen bullying. La película se estrenó en 1984 y sobre el final, ya con la “venganza” consumada, suena We Are the Champions y se convierte de pronto en el himno triunfante de los nerds.

7. La cantó Liza Minelli (una de las ídolas de Freddie)

Vestida de negro y con una cinta roja en la solapa izquierda de su saco, la cantante apareció en el escenario del estadio de Wembley. Fue en el show tributo a Freddie Mercury que se realizó en 1992 (un año después de su muerte), y que tuvo como fin la visibilización del sida, enfermedad que padeció el líder de Queen y que lo condujo a la muerte. Liza era una gran referente para Freddie, por su fuerza en el escenario y la potencia de su voz. No por nada la eligieron para cantar el tema final de aquel tributo.

8. Según un estudio, la canción más pegadiza de la historia

Según un estudio realizado en 2011 por las Universidades de Londres y Nueva York, se trata de la canción más pegadiza de la historia. Entre otros, los parámetros de la investigación son diversos: el aire que toma el cantante en cada verso (cuanto más alarga las palabras, más pegadiza), la cantidad de sonidos y matices (también: mientras más, más pegadiza), cuán aguda es la voz y cuánta destreza vocal requiere ayudan a que uno sienta mayor energía y quiera corearla.

9. La cantó en la Argentina en 1981

En su visita a la Argentina en 1981, la canción fue muy significativa para el público local: la Argentina era el último equipo en ganar el Mundial de fútbol.

10. También la grabó Robbie Williams

En 2001 se estrenó Corazón de caballero, con la actuación de Heath Ledger. La película cuenta la historia de un escudero que se hace pasar por noble para combatir en un deporte de la época (está ambientada en la era medieval). ¿Qué tiene que ver con Queen? Tanto Brian May como Roger Taylor formaron parte de la película. Lo hicieron no en el filme en sí sino en un clip que realizaron que se puede ver en el largometraje. Allí tocan We Are the Champions en versión medieval y el que tomó el lugar de Freddie fue nada más y nada menos que Robbie Williams, que por ese entonces estaba en la cresta de la ola.

11. La usó Trump en su campaña (sin permiso)

En 2016 el actual presidente de los Estados Unidos usó el tema a modo de presagio. La hacía sonar en muchos de sus eventos de campaña, cuando peleaba por ser el candidato de su partido.

Al enterarse, Brian May publicó un texto diciendo que no habían dado ningún permiso para su uso y que no querian que su música fuera utilizada políticamente. “Nuestra música encarna nuestros propios sueños y creencias”, decía. Por supuesto, Trump hizo caso omiso a la queja y siguió como si nada. We Are the Champions fue la canción que sonó en la noche inaugural de la Convención Republicana en Cleveland, el 18 de julio de 2016.

12. Un experimento la hizo sonar sin música: ¡la voz de Freddy lo sostuvo todo!

Playback FM, una radio online, hizo el experimento de quitarle todos los instrumentos a la canción y dejar la voz de Freddie a secas. El resultado fue impactante: la misma canción, con la misma potencia, sin banda detrás. Un retrato en primer plano de toda la potencia vocal del inigualable Freddie Mercury.

13. ¿La mejor canción de la historia?

En 2005 más de 700 mil personas a lo largo de 66 países votaron en la encuesta del sitio Dotmusic. La pregunta era sencilla: cuál es la mejor canción de la historia. La ganadora fue justamente We Are the Champions, tema que cumplió 40 años en 2017.