Los venezolanos somos solidarios, por Luis Somaza

Posteado en: Opinión

En cada rincón de nuestro país hemos visto y vivido lo peor de un régimen militarista, criminal y mafioso, un régimen que busca perpetuase en el poder, multiplicar pobreza, miseria, pero sobre todo muertos…

En mi recorrer por el territorio nacional, he visto cómo el régimen ha logrado penetrarse con su sistema multiplicador de miseria en los hogares, en las camas de los venezolanos y no escribo de manera figurativa, es literalmente; imagínense ustedes ese hogar donde hay un niño que no lo despiertan para ir al colegio porque su madre no tiene que darle de comer, entonces lo levantan al medio día, para poder ahorrarse el desayuno ¿no está el régimen en ese hogar?, y que hay de esos abuelos que hoy están en sus camas con poca movilidad porque no encuentran medicinas y la plata no le alcanza para comer ¿no está el régimen en esa cama?

Los venezolanos y los políticos debemos asumir nuestras responsabilidades para poder corregir y avanzar, somos nosotros quienes hemos permitido tanto. Yo considero que esto no es solo un problema de “Gobierno” –evidentemente el Estado influye en todo–, es un problema cultural, social.

Hay quienes hemos asumido este rol histórico que nos ha tocado vivir, con responsabilidad y entendiendo que la solución al caos que enfrentamos está en cada venezolano. Yo no creo en la violencia, eso genera más violencia; debemos ser más inteligentes, debemos ser más humanos, yo he decidido ser solidario con mis hermanos venezolanos.

Sí, conocemos y vivimos lo peor de un régimen que ha matado a sangre fría a venezolanos, pero, también conocemos y hemos vivido lo mejor de una sociedad que apuesta todos los días por un país rico de verdad. ¿Vale la pena? Sí

Este es el país que me ha visto crecer y es el mismo que quiero que vea crecer a mi hijo. Es aquí donde quiero permanecer y no pienso renunciar a eso. A todos los que preguntan ¿y tú qué propones? Yo propongo que seamos solidarios y creemos conciencia, no es repartir sopas, por repartir, no es hacer arepas, por hacer; es que vayamos y visitemos a nuestra gente, decirles “no estás solo”, es brindarle un apoyo más allá de lo material, es ir, tocar a nuestros conciudadanos y ganarnos su confianza, pero de verdad.

Quizás le parezca algo cursi, quizás estás no “deberían” ser las palabras de un político, pero es que yo no nací siendo Concejal, yo nací con el privilegio de ser venezolano. No debemos avergonzarnos, seamos solidarios.

Por eso me gustaría que apliquemos juntos, un concepto viejo por origen, pero nuevo para muchos como lo es la resiliencia. Es decir, la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas y una que vez que interpretemos y aprendamos cómo solucionarlo, nos permite tener día tras día nuevas habilidades, destrezas y conocimientos para avanzar…

Aprovecho para compartir contigo estimado lector esta frase de nuestro libertador: “El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor”, Simón Bolívar. Para mí es muy valiosa y oportuna. No solo debemos oponernos a una persona, sino también a las acciones; ellos hablan con odio, nosotros trabajemos con amor.

Los venezolanos sí somos solidarios, sí vamos a reconstruir este país y sí vamos a vivir en Venezuela. ¡Lo vamos a lograr!