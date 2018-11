Tiroteo deja a varios heridos en el hospital Mercy de Chicago (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La policía de Chicago, respondió este lunes a los informes de disparos efectuados en el Hospital Mercy.

La Patilla.com

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Departamento de Policía de Chicago, dijo que hay informes de múltiples víctimas en Twitter el martes.

Asimismo, señaló que un sospechoso fue baleado mientras continuaban las búsquedas en el área, dijeron las autoridades.

LIVE: Reports of multiple victims after shots fired in area of Mercy Hospital in Chicago. https://t.co/Kt3d1BS9pT – @nbcchicago https://t.co/nriyFTk5sN

DEVELOPING: Authorities respond to reports of an active shooter near Chicago’s Mercy Hospital; there are “reports of multiple victims,” @Chicago_Police spokesman says in tweet. pic.twitter.com/MJT0urYikr

“I turned around to my right and I see a man shooting someone on the ground”: A man who was waiting for results in Chicago’s Mercy Hospital describes seeing the active shooter there pic.twitter.com/79GCK88vG4

— CBS News (@CBSNews) 19 de noviembre de 2018