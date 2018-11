Vive una experiencia de relajación en los aeropuertos de Vancouver y Montreal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR) y la Asociación Canadiense de Salud Mental (CMHA, por sus siglas en inglés) anunciaron el lanzamiento de “Fly Calm”, iniciativa que tiene como propósito de reducir los niveles de ansiedad en los pasajeros previo a tomar un vuelo, según reseña el portal A21.

Los pasajeros pueden acceder a este programa en el sitio web Flycalm.ca, donde se ofrece una serie de recomendaciones para el pasajero como técnicas de relajación y ejercicios de respiración. Además, se ofrecen cuadernos para colorear y lápices de colores en los mostradores de atención al cliente de la terminal aérea.

El objetivo de estas actividades es ayudar a mejorar la experiencia del pasajero. “Queremos que todos se sientan cómodos al pasar por el aeropuerto y la iniciativa Fly Calm complementa la variedad de servicio que brindamos” declaró Jennifer Duncan, directora de marketing y comunicación del aeropuerto.

This video might be not safe for work unless you are cool with crying a little in front of your coworkers. @SAS https://t.co/YnkirdL9qX

— Vancouver Airport (@yvrairport) 6 de noviembre de 2018