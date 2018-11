Renuncia jefe para Medio Ambiente de la ONU tras cuestionamientos por abultada auditoría

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El jefe de la ONU para Medio Ambiente, Erik Solheim, renunció este martes a su cargo debido a cuestionamientos derivados de una auditoría que determinó gastos excesivos en sus viajes, confirmó el organismo.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, confirmó que el secretario general, Antonio Guterres, había aceptado su renuncia. El último día de Solheim en el trabajo será el jueves.

Dujarric dijo que Solheim había sido “una de las principales voces en llamar la atención del mundo sobre los desafíos ambientales críticos”. Sin embargo, no especificó que las conclusiones de la auditoría lo habían llevado a su renuncia.

“El secretario general se complace al ver que el PNUMA está comprometido con implementar las recomendaciones que figuran en el informe de la OSSI (Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU) en la oficina de viajes”, se limitó a decir.

Solheim, exministro de Medio Ambiente de Noruega, estaba al frente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con sede en Nairobi (Kenia), desde junio de 2016.

Una auditoría interna del organismo descubrió que Solheim había gastado casi 500.000 dólares en viajes y que realizó gastos injustificados en un momento en que el organismo mundial está luchando contra la reducción de su presupuesto.

La OSSI había cuestionado la necesidad de que Solheim realizara tantos viajes.

Además, sus continuos viajes generaron acusaciones de que mostraba poca consideración por el medio ambiente y se esforzaba poco, personalmente, para reducir las emisiones de carbono generadas con sus traslados en avión.

La renuncia de Solheim se produce poco antes de las conversaciones cruciales que se iniciarán en Polonia el 2 de diciembre sobre la implementación del acuerdo climático de París.

La subdirectora del PNUMA, Joyce Msuya, de Tanzania, reemplazará temporalmente a Solheim, mientras Guterres analiza quien ocupará la vacante.

AFP

