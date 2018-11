Con este enorme error Amazon le arruina la Navidad a muchos niños en Gran Bretaña

Posteado en: Curiosidades

Una madre furiosa reveló en Twitter que su niña ya no cree en Papá Noel después de ver su propio regalo en el pasillo de su casa y es que Amazon ha sido criticada en el período previo a la Navidad con sus clientes que afirman que el gigante minorista ha “arruinado” el gran día para sus hijos.

El e-tailer ha sido bombardeado con quejas después de que varios padres recibieran entregas navideñas sin ningún paquete, dejando los regalos a la vista de sus destinatarios.

Madres y padres enojados han acusado a la tienda de “arruinar la Navidad” después de que los niños pequeños vieran juguetes que habían llegado al correo, arruinando la sorpresa planeada el 25 de diciembre.

Gee thanks @AmazonUK Now my daughter has seen her Christmas present and has told me she "knew Santa wasn't real all along". Why not disguise the packaging? Especially this time of year!!! pic.twitter.com/lED0Luu3R1 — Tori Gabriel (@anadultieradult) November 19, 2018

Desde Twitter compartió la imagen de un complemento del teclado sin empaquetar y escribió: “Vaya, gracias, @AmazonUK. Ahora mi hija ha visto su regalo de Navidad y me ha dicho que “sabía todo el tiempo que Santa no era real. ¿Por qué no disfrazar el embalaje? ¡Especialmente en esta época del año!”.

A otro padre lo dejaron “absolutamente destripado” después de que las Leyendas del Cofre del Tesoro de su hijo llegaron sin una caja. Twitteando su disgusto, escribió: “Están enviando regalos para niños sin cajas. Sorpresa arruinada cuando mi hijo encontró esto en nuestro porche delantero. ¡Increíble! Absolutamente destripado”.

En un caso, un niño no solo vio su regalo de Navidad de una batería, sino que también lo llevó a su casa. Su madre escribió: ‘Queridos @amazon y Mendini Music: ¿REALMENTE ?! El tambor que compré a mi hijo para Navidad no fue una sorpresa, ya que él lo trajo del exterior. #rugido #gracias para nada”.

Y no son solo los niños los que han arruinado sus sorpresas, como reveló un cliente descontento. “#No muy feliz. El regalo de Navidad de mi madre acaba de llegar a nuestra casa y llegó en su caja original, ahora sabe exactamente lo que está recibiendo. ‘¡LA NAVIDAD ESTÁ ARREGLADA! Muy decepcionado. Publicidad falsa”, escribió.

So last year @AmazonUK @amazon got criticised for shipping small items in large boxes. No flies on them for #xmas2018 though .. they are shipping children’s presents without boxes. Surprise ruined when my son found this in our front porch. Unbelievable! Absolutely gutted pic.twitter.com/LJy30L3cow — SiZe Records UK (@SiZeUK) November 13, 2018

Con información de DailyMail