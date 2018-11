Griselda Reyes: ACEP, de donde viene y hacia dónde va

Posteado en: Opinión

Para hablar del partido Acción Ciudadana En Positivo, sus siglas ACEP, tenemos que hablar indudablemente de trabajo social, porque de ahí es que viene, de una larga lucha social de más de 13 años involucrándose en los sectores más humildes y apartados de nuestro territorio nacional, y es que no existe en Venezuela un rincón donde no se ha asistido a alguien con una ayuda social, no existe un rincón de esta gran nación donde no estuviéramos llevando nuestra palabra de solidaridad, acompañada por una acción contundente de respuesta a las necesidades que tiene nuestra gente, es en lo social a lo que hemos concentrado nuestro trabajo y es por ello que partimos de una génesis plural y transparentes, porque miramos a la gente a los ojos y porque conocemos lo duro de las necesidades porque la hemos vivido junto a nuestros hermanos venezolanos que la padecen.

¿Por qué se decide dar el paso de lo social a lo político? Por respeto a la gente, después de ver a tantos ciudadanos tan desasistidos es que tomamos la iniciativa de conformar un comité político que nos permitiera construir una alternativa real donde poder aglutinar todas esas desesperanzas y edificar una visión de país autentico, que estuviera acorde a las verdaderas necesidades, que sea palpable a las realidades y no a fríos números de estadísticas que las instituciones utilizan para justificarse y para impresionar, el bendito 1% como método determinativo de una realidad que no lo representa, porque cada venezolano no puede ser medido en un simple porcentaje, cada venezolano tiene que ser medido en cada realidad y cada realidad no caben en una frecuencia o moda como método de medición estadístico, no, cada realidad supone a un ser humano que representa a una familia, que necesita ser escuchado y que requiere el apoyo de todos.

ACEP viene de ahí, del trabajo social, de atender a los más humildes y de ayudar al que de una u otra manera podemos ayudar, pero no ha sido fácil, hace cuatro años iniciamos un proceso de validación del partido, fueron un sin número de citas al CNE para llevar recaudos, y citas que tardaban meses sin que nos permitieran exponer por qué queríamos ser un partido?, fueron noches eternas en lluvias de planillas y formatos que nos colocaban para pretender legalizar una organización política que solo tiene por objetivo ayudar a los más necesitados, en esa batalla de planilla y citas llevamos 4 años, la primera vez, bueno lo nobel de la política nos hizo cometer muchos errores, la segunda vez confiamos en quienes no debimos y nos utilizaron en nuestra ingenuidad, la tercera, la que era la famosa vencida fue mucho más traumática, al punto que decidimos dejar todo así y dedicarnos a lo que si sabemos perfectamente, la lucha social, no fue entonces cuando un día de los primeros días de septiembre nos comunicaros que necesitabas las famosas planillas de los recaudos, aquellas a las que habíamos desechado y que por fortuna guardamos celosamente como un tesoro conquistado en batalla, nunca pensamos que nos iban a servir, y fue entonces que nos impusieron la fecha de la recolección de firmas, nos aplicaron el bendito porcentaje de rúbricas necesarias, luego de cumplir con todo los procedimientos vino la larga y silenciosa espera, los días más eternos, y tras el silencio se decide dejar todo así, nuevamente y por cuarta vez nos habían dejado por fuera, no fue cuando una sorpresiva llamada al alba del día que nos hizo pegar carrera y un 11 de septiembre del 2018 nos notifican que hemos sido legalizado y de ahí comenzó todo este periplo, desde esa fecha hasta hoy contamos 45 días, y en 45 días, ya tenemos 66 municipios donde hemos postulados como principal fuerza política a candidatos para concejales, 66 municipios donde nos dio el tiempo para armar estructura propia, y eso gracias a que teníamos un trabajo previo, hoy recogemos frutos, vale destacar que hay personas que tienen más de 25 años tratando de armar un partido y no han logrado llenar los espacios necesarios, nosotros lo certificamos con trabajo continuo.

Ahora, ¿hacia dónde vamos?, no sabemos cuáles serán los resultados, obviamente queremos que sean los mejores y que el electorado nos den la oportunidad de demostrar que es lo que queremos hacer, obviamente queremos proyectar nuestra propuestas desde cada curul que nuestros candidatos conquiste con el voto popular de los ciudadanos, pero sea cual sea el resultado estamos listos para construir una alternativa real, que mire a los venezolanos a los ojos, que siente y escucha a cada ciudadano, y que nos hagamos eco de sus necesidades, de sus angustias, sus pesares para convertirlo en oportunidades para el desarrollo, en este proceso hemos tenido que abrir las puertas bruscamente, afortunadamente tenemos tiempo, y la militancia comenzará desde el 10 de diciembre cuando será el tiempo de ACEP, cuando sepamos cuantos votos tendremos y sabremos qué hacer en nuestra estrategia política para ir a conquistar el ideal de la gente, vendrán tiempos de reflexión, vendrán tiempos de dialogo, de conversación, vendrán tiempos de carretera y más carretera, de ir a escuchar a la gente, de ir a encontrarnos con nuestros hermanos en sus comunidades, en sus hogares, y decirles cuenten con nosotros que vamos a trabajar para construir una Venezuela que esté a la altura de todos, donde amortigüemos las necesidades y la convirtamos en oportunidades y que cada venezolano no tenga que vivir lo que hoy padece, vamos a construir nuestra propuesta de país, nuestro proyecto de nación y para ello vamos a invitar a mucha gente que tengan nuestros mismos ideales, de justicia, de igualdad y de venezolanidad, donde el sentido nacionalista sea el principal requisito para estar en ACEP, porque no creemos más que en Venezuela, y en nuestra capacidad de conseguir nuestra auto determinación, hacia allá vamos, si nos quieres acompañar bienvenido, nuestras puertas están abiertas.

@griseldareyesq