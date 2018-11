Maite Delgado a quienes la llaman “enchufada”: Jamás negociaría mis principios y valores

View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL En 2017 y 2018 fui contratada para conducir puntualmente un concurso de belleza por una empresa independiente, cuya constitución legal nada tiene que ver con quienes hoy están en el ojo del huracán. Esa empresa independiente, propietaria de la franquicia internacional del concurso, es libre de negociar los derechos de transmisión por televisión con el canal o plataforma que quiera, sin que eso me vincule o involucre a mí de ninguna manera con el medio de transmisión o fundación alguna. Hago esta aclaratoria ante la circulación en las redes sociales de información -muy alejada de la verdad-, en la que se me acusa de haber recibido dinero de dudosa procedencia, con la única intención de difamarme y con el objetivo claro de distraer la atención del verdadero problema: la terrible realidad que como país vivimos. Quienes me acompañan desde hace más de 30 años de carrera saben que soy una profesional transparente y que jamás negociaría mis principios y valores. Todo lo que tengo es producto de mi trabajo honrado a lo largo de este tiempo que ha transcurrido a la vista de todos. Quiero finalizar agradeciendo a mis seguidores el fiel apoyo, reiterándoles que soy la persona que conocen y que seguiré compartiendo con ustedes mis trabajos y mi vida porque no tengo nada que temer y mucho menos que esconder. El amor verdadero no puede ser tan frágil y debemos cultivarlo con confianza y verdad. P.D.: a quienes emiten delicados y comprometedores juicios de valor, sin pruebas, los insto a no circular falsedades. En todo caso, me reservo el derecho de emprender las acciones legales que fuesen necesarias.