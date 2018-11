Verdades y rumores ¿Qué puede pasar a partir del 10E? por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

10E (I). Hablar de probabilidades y escenarios en medio de la feroz crisis que azota a Venezuela y castiga a los venezolanos, pareciera ser una temeridad ante la inestable situación y sobre todo por la jauría de las redes sociales que ataca y deshuesa a quien piense distinto a ellos. Tenemos 20 años centrando las esperanzas de cambio en una fecha, decisión u omisión. Y algunos tienen 2-3 años apostando a una invasión que ponga fin a la pesadilla. Muchos están cansados de esperar y se han ido. Otros siguen su lucha para alcanzar el cambio. Lamentablemente pareciera que la mayoría se resignó y trata de sobrevivir en medio de carencias y dificultades. Parece que vender esperanza en Venezuela es una oferta engañosa, es ofrecer espejitos, pero que nada tiene solución. Es triste ver a nuestro país en una postración como la actual. Para muchos el 10 de enero de 2019 comienza una nueva etapa en la lucha o el conflicto, dependiendo de la óptica desde la cual usted mire los hechos. Ese día Maduro culmina su primer mandato presidencial y pretenderá comenzar el segundo. Un segundo período presidencial que carecerá de la legitimidad de origen que tuvo el que culmina. Una legitimidad que no se decreta mediante una arenga panfletaria de la ANC o por una resolución de esas que salen de Miraflores como si fueran chorizos en una carnicería. No tiene legitimidad porque las elecciones del 20M fueron convocadas por un órgano que, valga la redundancia, carece del suficiente reconocimiento nacional e internacional, o sea legitimidad. Pero además fue un proceso que careció de la transparencia y la participación mayoritaria de la población. La abstención fue una fuerte señal que envió el pueblo. La abstención le quitó aún más legitimidad a las elecciones. Maduro no es, ni será reconocido por la mayoría de los países que están preocupados y ocupados por la crisis venezolana ¿Qué pasará entonces a partir del 10E? Que ante los ojos de casi todo el mundo no habrá un Presidente legítimo y legal en Venezuela ¿Significa eso el fin de Maduro? No, porque ellos han demostrado que aprendieron a nadar contra la corriente. De inmediato no creo que ocurra nada, a menos que surja alguna acción sobrevenida desde las entrañas del oficialismo que provoque un cambio nominal, más no sustancial. Analicemos con racionalidad lo que puede ocurrir en el plano nacional e internacional. Sin duda alguna que Maduro se juramentará ese día ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ocurrirá cueste lo que cueste. Harán todo un show de “coronación” para intentar transmitir una imagen de fortaleza ante las supuestas agresiones imperiales. Pero en ese preciso instante que a Maduro le confieran de nuevo la banda presidencial, el gobierno en Venezuela entrará en un limbo. Se prevé que Maduro tendrá un pleno respaldo del oficialismo y de la Fuerza Armada Nacional. Aunque hay conductas que llaman mucho la atención, ya que los chinos están muy nerviosos con esa fecha del 10E y quieren garantizar el retorno de todo lo que Venezuela les adeuda ¿Qué sabe China que no sabemos nosotros? Por ahora sólo lo saben ellos. Hay un factor al cual debemos prestar mucha atención y es Diosdado Cabello. Las relaciones entre él y Maduro se agriaron mucho a raíz de golpe que significó haberle quitado el control del Sebin. Ahora el control en ese organismo de inteligencia lo tienen los cubanos y eso no le gusta mucho a Cabello. Su respuesta inmediata fue anular el proyecto de nueva Constitución Nacional que el “Madurismo” diseñó en secreto. Pero no creo que esa sea la única reacción del “Cabellismo” a raíz del despojo al que lo sometieron y el trato que pudiera estar recibiendo el general, Gustavo González López, si se confirma algún día que está detenido en la DGCIM ¿Qué hará Cabello? Algo hará aunque de pronto sus movimientos no conlleven de inmediato sacar a Maduro de la Presidencia, pero si buscará socavar aún más su permanencia en el poder ¿O lo usará como carta de negociación? Mientras las luchas internas se libran sin tregua, el país se deteriorará a un paso aún más veloz porque el gobierno verá más restringida su capacidad de maniobra internacional para la compra de todo lo que ya no se produce en Venezuela y que es casi todo. Las importaciones gubernamentales de alimentos seguirán bajando, no sólo ante la caída de los ingresos por el deterioro de PDVSA, sino porque las sanciones internacionales han reducido su capacidad de pago. Eso implica que la vida de los venezolanos será mucho más difícil y precaria ¿Y la oposición? Temo que seguirá sin brújula, sin estrategia y sin Unidad. Aunque hay que reconocer que hay algunos destellos de recuperación con los eventos realizados en los últimos días y que podrían ser el inicio de una recuperación. Lamentablemente tal como está hoy en día la oposición, hay pocas esperanzas que logren capitalizar la ausencia de legitimidad de Maduro a partir del 10E. Creo que más allá de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional y de las coaliciones opositoras, no habrá nada más que resaltar por lo menos en los primeros tiempos de esta nueva etapa del conflicto. Si hay alguna acción que pueda comprometer la permanencia del “Madurismo” en el poder, provendría desde el propio oficialismo como reacción a la presión internacional que está arreciando y que los obligue a sacar a Maduro. Muchos apuestan a esa necesaria fractura de la coalición gobernante. Sin embargo, lo pertinente es ser prudente y no creer que a partir del 10E viene un cambio inmediato. Hacerlo es pecar de nuevo de inocentes o tremendistas.

¿PRESO? Continúa la película sobre el paradero del destituido general, Gustavo González López, de la dirección del Sebin. Tal como hemos venido explicando con lujo de detalles este alto oficial desapareció por completo luego que Maduro tomó la decisión de sacarlo del puesto. Ni siquiera hubo la normal y legal entrega de cargo. Nadie sabía de él. Se dijo que había salido del país. Incluso algunas fuentes lo ubicaban en República Dominicana. También había la presunción que estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tal como lo anunciamos con carácter de primicia en nuestra anterior columna. Fuentes en el Sebin aseguraban que los cubanos lo habían cercado y atrapado antes de la destitución para garantizarse que no huyera. El pasado viernes, horas después de publicada nuestra primicia, se corrió la especie en las redes sociales. Nadie lo ha oficializado. Sigue siendo una versión extraoficial. La última información recibida es que el G2 lo precisó tan bien, que ni siquiera en el Sebin sabían sobre su ubicación. Lo único más o menos oficial es la explicación que dio José Vicente Rangel en su dominical programa en Televen, cuando puntualizó que la razón de su destitución fue el impasse originado por funcionarios de ese organismo con la caravana presidencial. Eso contrasta con la versión que tenemos y que indica que el general estaba entregando información confidencial del gobierno a los Estados Unidos ¿Cuál es el verdadero motivo? En medio de la opacidad oficial cualquier cosa que usted se imagine, puede ser cierta. Considero que lo expuesto por Rangel es una salida elegante que el “Madurismo” le quiso poner al rifirrafe ¿Por qué no dicen oficialmente la verdad? Para no molestar aún más a Diosdado Cabello. Mientras tanto el “Madurismo” y los cubanos siguen aplicando los cambios que les garanticen el control del organismo. Todos los comisarios han sido movidos de cargo y algunos hasta trasladados a otros estados. Todos los que estaban en comisión de servicios tuvieron que reportarse desde el pasado lunes. Quieren erradicar cualquier vestigio del “Cabellismo” en el Sebin. Inclusive la Dirección de Contrainteligencia está en manos de militares de la DGCIM. Cuando todo esto comenzó a ocurrir, de inmediato Estados Unidos se enteró que el Sebin está ahora en manos de Cuba ¿Quién se los confirmó? Eso confirma la especie que EEUU tiene informantes en la institución. Mientras siguen revolviendo al Sebin, se desconoce si realmente el general Gustavo González López está en una mazmorra. Por su parte el general, Hébert García Plaza, alertó que Maduro pretende culpar a Diosdado y su grupo de las violaciones de los derechos humanos.

UNIDAD. Importante el esfuerzo que ha hecho el llamado “Foro Democrático” desde el estado Zulia para llamar a la Unidad y que se materializó con un sobrio acto realizado el pasado lunes 19 de noviembre. Buena esta iniciativa en la cual participaron destacados venezolanos como Ángel Lombardi, Jorge Sánchez Meleán, León Sarcos, Edward Rodríguez y otros que se sumaron para totalizar 100 firmantes, entre quienes me incluyo, de un documento titulado “La Hora de la Democracia”, en el cual se hace un llamamiento urgente a la necesaria Unidad de propósitos, pero sin caer en el extremismo de pretender una unidad perfecta que no es posible. El ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta hizo una exhortación a construir un gran “Acuerdo Nacional” que evite la disolución de la República: “Sin unidad no hay salida. Llegó la hora de retomar el camino democrático. Es el momento de asumir con sensatez la unidad de propósitos y el accionar colectivo. Estamos obligados a dejar atrás la inercia y el miedo”. Mientras que el destacado economista zuliano, Jorge Sánchez Meleán, reiteró la importancia de la unidad: “O nos unimos, o nos hundimos. Venezuela debe lograr el camino de la unidad y desde el Zulia hacemos una propuesta puntual para alcanzarlo”. La Unidad de todos es el único camino para salir de la pesadilla. Felicito a los promotores de esta iniciativa.

10E (yII). En el ámbito internacional si se le están poniendo bien feas las cosas al oficialismo. No sólo se trata de los efectos de las sanciones internacionales a nivel financiero y de las que apuntan a las riquezas acumuladas, sino que las recientes acciones de la justicia de los Estados Unidos contra importantes miembros del oficialismo o empresarios ligados a ellos, apuntan a encausar a muchos de los líderes que hoy tienen a Venezuela como cárcel. Las acciones contra Alejandro “El Tuerto” Andrade y el empresario Raúl Gorrín buscan que ambos faciliten mucha más información de la que ya han entregado. La idea es judicializar en EEUU a los cabecillas del oficialismo por toda la variedad de delitos que han cometido. Y si la administración de Donald Trump incluye a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo, el mundo se les pone más pequeño. A partir del 10E toda la presión internacional se intensificará y además variará en sus formas para ahogar a los principales dirigentes del oficialismo y obligarlos a llegar a acuerdos que pongan fin a la pesadilla, a cambio de algo de protección ante las tantas acusaciones que contra ellos han caído. Uno de las secuelas de la nueva juramentación de Maduro será el retiro de embajadores. Ya Colombia lo anunció y seguramente varias naciones harán lo mismo con el fin de demostrar sus cuestionamientos hacia la legitimidad de Maduro en el cargo. Viene un mayor aislamiento internacional, mientras los aliados más importantes del gobierno como son Rusia y China están más preocupados en otros conflictos que tienen, además de tratar de garantizar el retorno de todo el dinero prestado al país. Pero los movimientos que más preocupan a los jerarcas oficialistas son las acciones que van directo contra ellos. “El Tuerto” al parecer está dando un concierto a capela, mientras Gorrín aún no ha sido ubicado pero debe estar haciendo todo los contactos para una entrega segura a cambio de información. La cacería internacional contra quienes saquearon a Venezuela está tomando mayor velocidad. Eso pudiera fracturar la coalición gobernante y provocar una solución sobrevenida. El 10E marca un antes y un después en el conflicto. Sabemos del apuro de la mayoría de los venezolanos, pero recuerden que aquí no hay salidas mágicas.

¿GUISO? Supuestamente el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, envió emisarios a la ciudad de Barranquilla, Colombia, para explorar un posible acuerdo con la empresa “Triple A” para que opere en nuestra ciudad y trate de poner orden en la crisis de la basura que se tragó a la gestión de Casanova y Omar Prieto. Esa empresa tiene a su cargo la recolección de desechos en esa importante ciudad de la costa colombiana. Todo indica que los enviados de Willy le fueron a proponer que se encargue del servicio en Maracaibo, aunque ese es un negocio costoso, de bajo retorno y polémico en Venezuela. “Triple A” tiene experiencia de malos negocios en Venezuela, porque hace algunos años firmó un convenio con Hidrolago para el mejoramiento del sistema de distribución de agua potable y salió con las tablas en la cabeza. Ante la idea del poco inteligente burgomaestre marabino surgen preguntas ¿Qué le fueron a ofrecer a “Triple A”? ¿Cómo harán atractivo el negocio tomando en cuenta el férreo control de las tarifas que pagan los ciudadanos? ¿Cómo les garantizaran a los colombianos que puedan no sólo generar ganancias por su trabajo, sino repatriar esos dividendos? ¿Será que Casanova consiguió el dinero con Maduro? Pero además tomando en cuenta que la basura es un negocio muy lucrativo ¿Cuál es el guiso que tienen en mente los cercanos al Alcalde de Maracaibo? No creo que ese viaje a Barranquilla sea sólo por el bien de la ciudad. Algo están tramando. Mosca con el Alcalde y sus dos principales socios de gran capital.

¡HUYAN! No sólo la familia que manejó los negocios de la Secretaría de Cultura en la gestión de Pancho prepara su huida del país, resulta que hay un poderoso Alcalde rojo rojito del Zulia, quien además es productor avícola del estado, que está bregándose un cargo diplomático en El Vaticano para sacar a su familia. En privado este muy católico burgomaestre comenta a sus más íntimos que en Venezuela: “No hay futuro para sus hijos” ¡Descubrió el agua tibia! Me imagino que no le ha comunicado a Maduro su descontento con la situación del país. Este Alcalde está tratando de cuidar las formas y no huir como cualquier migrante venezolano, si no que quiere hacerlo mediante un cargo diplomático ¡Epa Omar Prieto ahí te dejo ese dato!

RAZONES. Luego del incidente previo al acto del Foro Democrático consulté a Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático, las razones de su reclamo y fue contundente: “Esta es una iniciativa valiosa que quiso ser secuestrada por Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales. Eso desvirtúa el documento del cual soy firmante. No era un acto de partidos, sino de la sociedad civil zuliana para exhortar a la Unidad nacional. No iba a prestarme para ser parte de la maniobra de UNT”.

IMPRENTA. La directora del Servicio Autónomo Imprenta del estado Zulia sigue haciendo desastres y asegurando que no importa cuántas veces la denuncien, porque ella está protegida directamente por Lisandro Cabello. Eso lo dijo en una reunión que hizo con los trabajadores, pero lo que no explicó es dónde están las cinco máquinas que desaparecieron del taller de la Imprenta y la nómina fantasma que sigue consumiendo grandes cantidades de recursos. Tampoco explicó que tiene un séquito de funcionarios corruptos que la ayudan a disfrazar sus atrocidades, entre ellas dos abogadas. Un funcionario de la Imprenta me comenta que es importante que Omar Prieto sepa que ella y su grupo son parte de una red de corrupción que le dejó enquistada Francisco Arias Cárdenas en su gestión y que tiene también fuertes ramificaciones en la OCP, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Acervo Histórico, entre otras dependencias. Señor Gobernador todo indica que su principal enemigo político le dejó varios Caballos de Troya.

¡CONFIRMADO! Maracaibo se quedó sin Contralor Municipal pues tal como lo anunciamos en esta columna, su actual titular Ramón Fuenmayor decidió emigrar del país con su familia. Me cuentan que no ha renunciado aún, pero aseguran que eso ocurrirá pronto. Otro oficialista que se va huyendo de la crisis.

RENUNCIA. Comienzan los movimientos en el Sistema Nacional de Control Fiscal a raíz de la jubilación exprés del anterior Contralor General de la República, Manuel Galindo, y la designación también exprés de Elvis Amoroso. Al parecer el nuevo titular de la CGR ordenó a todos los contralores de los estados poner sus cargos a la orden.

DESCONTENTO. Un amigo que labora en la Gobernación del Zulia me escribe para informarme que el pago de los aguinaldos generó mucho descontento, porque los profesionales y técnicos cobraron apenas Bs.S 9.000 y Omar Prieto cobró Bs.S 126.000.

MISA. Me cuentan que todo transcurrió con absoluta normalidad en la Misa por el Día de La Chinita. Lo único resaltante fue la ausencia de la Brigada Especial de la Policía Regional que siempre custodia la procesión. Y además que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) remolcó muchos vehículos que se estacionaron en la avenida Padilla. Uno de los afectados me explicó que cuando llegó y estacionó su carro, hasta saludó a un PNB y este no le dijo nada, pero cuando terminó la misa su auto ya no estaba y se lo habían llevado con el enorme gasto que eso representa.

