¡Feliz NO cumpleaños Nicolás!

El Sombrerero Loco le explicaba a Alicia en la novela de fantasía Alicia en el país de las maravillas de 1865 durante “La fiesta del té” que los restantes 364 días del año donde no se cumplía, también se podían celebrar como un “No cumpleaños”.

A pesar de que este 23 de noviembre el presidente bolivariano, revolucionario, hijo de Chávez, obrero y conductor de autobús, Nicolás Maduro sume 55 ruedas, lejos de ser una celebración es una gran oportunidad para recordarle todo lo que no tiene… claro está con un NO cumpleaños.

Comandando un NO país donde NO hay luz, NO hay agua, NO hay quien recoja la basura, NO hay alimentos para todos, NO hay poder adquisitivo, NO hay Estado de Derecho, NO hay inversión, NO hay turismo, NO hay calidad de vida, NO hay expectativas a futuro, NO hay producción y NO hay gerencia para enmendar los errores y suficiente cordura para aceptar el DESASTRE… lo menos que hay es motivos de celebración. Este es tu NO cumpleaños.

Válida sea la oportunidad para recordar este hermoso fotomontaje de @_CALAVERA_ del pasado 16 de junio del 2016 (cuando el dólar innombrable rondaba los 1.088 bolívares fuertes. 890 días después, si no se le hubiese ocurrido quitar cinco ceros a la moneda, hoy serían 36 millones 400 mil bolívares fuertes) y el CNE se hacía el “Guili” para activar el revocatorio.

Al 23 de noviembre del 2018 Venezuela está cerca de ser incluída en la lista de naciones cuyos estados apoyan al terrorismo internacional. Los cabecillas secundarios de la revolución se declaran culpables de robarse miles de millones de dólares y la comunidad internacional grita al mundo que se acabe el desastre migratorio que a sacado por la fuerza del país a millones de venezolanos.

¡Saludos, sobrerero loco!