Horóscopos del 23 de noviembre, cómo te afectará la última luna llena de otoño

Los horóscopos de hoy, 23 de noviembre tienen un giro completamente diferente gracias a la última luna llena de otoño la cual podrás admirar este viernes, reseñó Soy Carmín.

ARIES

Fin de semana para reinventar tu vida amorosa, si estás soltero es momento de salir a conocer a nuevas personas, y si tienes pareja debes darle más pasión a tu relación. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para evitar problemas en el futuro. No platiques tus problemas, ten en cuenta que a diversas personas les alegra cuando pasas por malos momentos. Sales de compras y cambias de look.

Relájate en el trabajo y no pierdas los estribos cuando algo te enoja, considera que es mejor mantener las buenas relaciones. Sal a pasear el domingo al aire libre para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo Sagitario o Acuario se enamora de ti, pero no juegues con sus sentimientos. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 23 y 99, trata de jugarlos el sábado. Cuidado con problemas de riñón.

TAURO

Este viernes reflexionarás sobre tu superación laboral, lo mejor es que busques cursos de fin de semana que te ayuden a ascender. Eres un signo muy sentimental, pero debes ir con cautela si empiezas una nueva relación; recuerda que es mejor dejar que las cosas fluyan y no forzar los sentimientos. Acude con tus padres para pedirles consejos, ellos siempre verán por tu bienestar. Comienzas a decorar para Navidad y aprovechas para hacer algunos arreglos o comprar nuevos muebles. Evita tomar mucho alcohol, así como el picante este fin de semana, pues tendrás algunos malestares en el estómago. Tu golpe de suerte será con los números 13, 29 y 88. No arriesgues tus amistades por decir mentiras, recuerda que la verdad siempre sale a relucir y no hay nada más importante que la confianza.

GÉMINIS

Fin de semana para sacar algunas tareas pendientes, lo que refleja que debes organizar mejor tu tiempo. Si sales de fiesta en estos días aléjate de los vicios, son tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 02, 33 y 41, trata de combinarlo con tu día de nacimiento y usa prendas de color naranja para que se multiplique tu buena energía. Un amor del pasado del signo de Aries o Sagitario insiste en verte o tratar de volver contigo; piénsalo muy bien, pero recuerda que todos cometemos errores y a veces merecemos una segunda oportunidad. Recibes a familiares el domingo para una fiesta y te enteras de un embarazo de alguien muy cercano. Ya no te angusties por las cosas malas que dicen los demás sobre ti, recuerda que tu signo es mágico y puede alejar todas esas malas vibras con tan sólo desearlo.

CÁNCER

Piensas en implementar cambios radicales en tu vida, como dejar el trabajo que te quita tanta energía; sólo recuerda no tomar ninguna decisión precipitada, antes de aventurarte debes tener un plan B para poder seguir con tu estilo de vida; una opción es emprender tu propio negocio. Te invitarán a varias fiestas este fin de semana y conocerás a personas que te ayudarán en el futuro. Ten cuidado en las calles, incrementa las precauciones para evitar los robos y cuida muy bien tu dinero. Tendrás un golpe de suerte en el amor con alguien del signo de Escorpión o Capricornio. Los números que debes jugar en la lotería son 34, 50 y 91. Comienzas a organizar una posada. Te reúnes con tus padres el domingo, trata de no alejarte mucho de ellos y disfrutar su compañía. Cuidado con problemas de intestino.

LEO

Participas en juntas de trabajo en las que se decidirán cambios de puesto, considera que estos días serán complicados para tu signo en el aspecto laboral, así que procura mantenerte de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten. Recién pasaste por una tragedia o rompimiento amoroso, pero debes tener fe en que todo se resolverá pronto y que saldrás adelante. Eres el mejor organizando fiestas, así que comienzas a preparar la posada de tu familia. Evita llamar la atención en estos días, ya que estarás propenso a las malas energías. Compras un boleto para salir de viaje en el mes de diciembre. Ten cuidado con los fraudes, checa muy bien antes de firmar cualquier documento. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 24, 55 y 61. Vivirás días de mucha pasión y amores fugaces.

VIRGO

Pasaste por una semana complicada y de muchas energías cruzadas, pero este fin de semana es la oportunidad de relajarte y salir con tus seres queridos para atraer buenas vibras. Recibes un reconocimiento económico en el trabajo, trata de gastarlo en ti mismo, te lo mereces. No te involucres en discusiones familiares que no son tuyas, sólo limítate a dar apoyo moral si es necesario. Un amigo muy cercano te busca para emprender un negocio juntos, no lo dudes mucho, éste es el momento indicado para nuevos proyectos. Te viene un golpe de suerte con los números 08, 10 y 23. El 25 de noviembre será tu mejor día. Trata de controlar tus problemas emocionales; sufrirás algunos dolores de cabeza o cuello derivados del estrés acumulado. Tendrás una sorpresa amorosa de alguien del signo Aries, Sagitario o Acuario.

LIBRA

Realizas cambios en tu vida personal y profesional, pues pasas por un momento en el que piensas constantemente en crear un patrimonio y sentar cabeza. Haces limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía, tu casa es tu templo y debes mantenerlo de la mejor manera. Continúa con la dieta y trata de acudir con un especialista para que te ayude con tus problemas de ansiedad para que no comas más de lo necesario. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, recuerda que debes platicar sólo lo que quieres que sepan de ti. Te buscan amigos para pedirte consejos. Sal a caminar el domingo para mejorar tu energía. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 65 y 90, agrega tu día de nacimiento para personalizarlos. Si eres soltero, un amor del signo de tierra llega a tu vida para quedarse.

ESCORPIÓN

Fin de semana para reflexionar sobre tu vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver lo que realmente te conviene hacia el futuro. A tu signo le da por ser dramático e impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría para saber qué harás. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado, recuerda que no es bueno guardar rencores y debes saber reconocerlos. Sábado de fiesta o de salir con los amigos a divertirte, sólo evita caer en excesos. Alguien del signo de Acuario o Tauro te invita a comer el domingo, acepta y pásala bien. Decides arreglar tu casa o pintarla de otro color para renovar energías. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 35 y 66. Procura convivir más con tu familia y no alejarte, recuerda que ellos siempre están para ti.

SAGITARIO

Estarás de muy buen ánimo y recibirás excelentes noticias. Este fin de semana empiezas a preparar el festejo por tu cumpleaños y te mantendrás rodeado de todos tus seres queridos. Te sentirás nostálgico por un amor que se fue, te recomiendo tratar de contactarlo para estar en paz y continuar con tu vida, pero evita encontrarte con otras ex parejas para no llenarte de energías cruzadas. Recibes dinero que no esperabas por un bono en el trabajo, lo ideal es gastarlo en ti y comprarte algo de cumpleaños. Eres el psicólogo del Zodíaco y eso provoca que siempre te pidan consejos tus amigos, así que no los tomes tan a la ligera. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 06, 25 y 34, combínalos con tu día de nacimiento. Recuerda que necesitas organizarte más en tus gastos y empezar a ahorrar para el futuro.

CAPRICORNIO

Es la oportunidad para cerrar círculos pendientes en cuestiones de amor, recuerda que muchas veces permanecer apegado a alguien no te deja avanzar, así que trata de superar esas viejas relaciones y verás que comienza a mejorar tu vida. Viernes de mucho trabajo y te llega la oferta de un nuevo puesto mejor pagado. Comienzas a revisar opciones para comprar una casa o departamento. Los que tienen pareja pasarán por momentos difíciles por cuestiones de celos. Sábado de salir de fiesta con tus amigos. Sacas de tu clóset artículos que ya no necesitas. Debes comenzar a ahorrar para tener seguridad económica. Gozarás de un golpe de suerte en la lotería con los números 14, 55 y 89. Conoces a nuevas personas en una fiesta, sólo trata de no contar todo sobre tu vida a la primera y esperar a tenerles confianza.

ACUARIO

Sacas adelante muchas tareas que tenías pendientes para este viernes, procura mantener la calma para que todo salga bien y puedas tomar un descanso el domingo a fin de renovar tus energías. Alguien que no esperabas te invita a salir, trata de darle una oportunidad. Comienza a administrar mejor tu dinero para que las deudas no te coman al fin de año. Te inscribes a un curso de computación o de idiomas para abrirte más puertas en lo profesional. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el domingo con los números 13, 24 y 58. No platiques tu suerte para no atraer envidias. Ten cuidado con lo que comes, recuerda que si ya estás a dieta no debes dejarla. A los Acuario que están casados les vendrá un embarazo sorpresa; a los solteros les llega un amor nuevo del signo de Aries o Cáncer.

PISCIS

Tu signo es uno de los más inquietos del Zodíaco, y este fin de semana estarás pensando en nuevos proyectos para que te vaya mejor económicamente en el futuro. Te invitan a una fiesta este sábado en la que conocerás a personas muy importantes. Recibes un dinero extra este viernes con los números 02, 44 y 78. Evita platicar tus planes personales para que no se te salen. Ya no seas tan rencoroso en el amor, si tu pareja todavía te ama date otra oportunidad para que puedas estar en paz en tu vida. Los Piscis que están solteros conocen un amor del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible, sólo no le pongas trabas a la relación y déjate querer. Tomas un curso de diseño que te ayudará en tu vida profesional, además de que te mantendrá ocupado y lleno de energía, pues despertará tu creatividad.

Por: Mhoni Vidente.