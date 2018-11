Me lo dijo un pajarito | 2019 no es el final, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

¡Algo tiene que pasar!… Con esta frase llevamos años consolándonos. Días van y vienen, eventos pasan y eventos llegan y siempre escuchamos: “Esto no se aguanta, ¡algo tiene que pasar!”. Y sí, han pasado muchas cosas. La que más duele es el vacío que dejan en nuestros corazones todos los que se van. Su ausencia es un llanto de animal herido anidado en el alma que no sale por la boca pero que se ve en las caras. Políticamente han pasado muchas cosas también y siguen pasando pero ninguna ha logrado que cambiemos de modelo político-económico ni que se cambien a los actores de este modelo. Muy por el contrario, no hay manera de sentir que hoy quienes nos gobiernan y sus camarillas están cada día más entronados en el Poder. Por lo general, quienes hacemos análisis económicos, dejamos para el mes de diciembre, lo que popularmente llamamos “predicciones” del año por venir y que no son más que una serie de perspectivas que se tienen, sustentadas en las evidencias sociales, sobre el desarrollo de los fenómenos económicos, sociales y políticos. Para esto, se conversa con expertos en las áreas sociológicas, políticas, económicas y ahora más recientemente, comunicacionales y teólogos. Converso gratamente con el profesor Jesús Castillo, politólogo, con el economista Gustavo Machado, con la sociólogo Lisbeth Padrón, una vecina bastante crítica, con mi confesor de confianza y por supuesto, con mi gremio periodístico y quiero resaltar dos cosas crudas pero necesarias de conocer, que conversé con el profesor Castillo Molleda. La primera: la oposición político/partidista no tiene fuerza para sacar al Gobierno del Poder y la segunda; al Gobierno el muro de contención social que representan las misiones, las cajas Clap y los bonos a través del carnet de la patria, de seguir como vamos en materia económica ya no le serán garantía de control social. En ambas coincido. Políticamente, el próximo año si hay cambio de Gobierno será a mi juicio, entre los mismos del Gobierno y dependiendo de si este escenario se da, es que la oposición político-partidista tendrá oportunidad de trabajar para hacerse al Poder. Pero no es menos cierto que dependiendo del nuevo sucesor del Presidente Maduro, la Democracia en Venezuela tendrá oportunidad de vivir o de extinguirse. Por otro lado, el escenario económico es retador. Quien no cuente con ingresos fijos, mínimos de 500 dólares al mes, no podrá sobrevivir en esta Venezuela que se ha vuelto un país para ricos. Y digo para ricos no por despreciar a las clases pudientes, no, sino para establecer una clara referencia: aquí hay que ganar mucho dinero, mucho pero mucho dinero y debe ser en divisa extranjera porque el bolívar soberano NO TIENE VALOR. Es tan inútil el bolívar soberano, que en los dos meses que lleva circulando, ha perdido al menos 95 por cierto de su valor, es decir, NO VALE NADA. Esto no sólo afecta a los padres y responsables de familias que con un salario mínimo no pueden ni mal vivir. Ya no se trata de la afectación emocional a esos hombres y mujeres que ya no hayan que más hacer para sostener el hogar y sostenerse a sí mismos. Se trata de los niños; los padres y responsables están tan turbados, tan perturbados porque la remesa familiar que llega desde el exterior se vuelve sal y agua y los niños y jóvenes están viviendo en negación económica. Estamos levantando a una generación no ahorrativa, no comedida en los gastos, sino a una nueva generación mentalmente afectada por no poder disfrutar de cosas tan simples como una chupeta, frente a niños que sí pueden disfrutarla. Eso, aunque los niños y nuestros jóvenes no lo digan, lo piensan en sus inocentes mentes. A esto debemos sumarle la situación de abandono emocional en el que están no sólo los adultos por la ida forzada de los hijos, sino de los niños y jóvenes porque no están sus padres. Esa población, llena de carencias afectivas, de pequeños deseos insatisfechos los resiente. Corremos el riesgo de vivir los próximos 10 años, de mantenerse esta situación o intensificarse, con una generación de resentidos sociales, de gente que desee tener lo que se negó y que al no estar recibiendo la adecuada orientación porque sus cuidadores están hundidos también en ver cómo sobreviven, no les prestan la debida atención a este pequeño detalle que en realidad es grande.

Pero volvamos a los 500… A precios de hoy, esos 500 dólares que se van a necesitar para que una familia pueda sobrevivir el próximo año, son al cambio del mercado paralelo 150 mil soberanos. Seguramente al cambio de la semana que viene estos 500 dólares serán 200 mil soberanos, el punto es que cada día los productos de la canasta básica y la canasta familiar cuestan más soberanos. Un cartón de huevo son 800 a 900 soberanos, el queso duro está cercano a los un mil soberanos por kilo; la carne pasó por allí blanqueada y un kilo harina de maíz de mala calidad son 400 soberanos. Precios de revolución sin duda. Pero ajá, estoy segura que usted debe tener una idea que 500 dólares es en muchos casos, el sueldo completo de uno de los hijos de esta tierra en el exterior y que como buen hijo que es, hace magia para mantenerse con 400 o menos dólares donde esté para poder enviar a la casa y a la familia que queda aquí esos tan necesarios 50/100 dólares que llegan al mes. Pero cuando ya hoy, estos 100 dólares son insuficientes, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a pedir al que manda los 100, que envíe 200 o que le envíe los 500 que se gana largando las uñas en el extranjero? Yo sí creo que aquí va a pasar algo. Debe pasar algo y lo debemos provocar nosotros, los ciudadanos.

Por eso enero… Enero no es el fin, no para nada. Les digo con total responsabilidad que es el comienzo. El 10 de enero es una fecha que marca las nuevas relaciones del mundo con Venezuela y para eso, se está preparando el Gobierno. No sé qué tanto se está preparando la oposición política. Yo espero que se estén preparando porque van a necesitar una batería de mensajes muy poderosos para lograr contar con el apoyo popular. Sobre todo ahora con el destape de la olla de Gorrín. Lo cierto es que el 10 de enero de 2019, la Comunidad Internacional hará su trabajo pero nosotros también debemos hacer nuestro trabajo aquí dentro del país. No podemos pretender, ni seguir pretendiendo, que los extranjeros hagan lo que nosotros no hacemos aquí en suelo patrio. Si queremos cambio, debemos activarnos.

El plan de la Transición… Hoy a las tres de la tarde en la sede de la URU, los amigos de la UCAB estarán presentando una serie de ideas contenidas en un documento marco para hacer, en el caso que sea posible, una transición democrática del poder. El Paraninfo del Aula Magna de la URU es el escenario de la presentación de este estudio de acciones que el futuro gobierno democrático que tenga el país, debería consultar. Y utilizando las mismas palabras de la invitación recibida, si usted se toma en serio el futuro de Venezuela, asista.

Lo de Gorrín… El caso de este caso de corrupción es sólo la punta del iceberg. Segura estoy que así como la enfermera, el edecan, el tesorero, el abogado y hasta el cocinero de Chávez deben tener las guacas enterradas de fortunas en dólares. Lo que me parte el alma es saber, que con todo lo que se robó Gorrín se pudo haber reconstruido el país. Estamos en lastre porque nos han saqueado demasiado. Y eso que no sabemos cuánto se han robado los demás, pero lo sabremos.

Mientras tanto… En el país nos siguen haciendo justicia los extranjeros. Espero que por lo menos por decoro, los de la Asamblea Nacional digan algo sobre Gorrín. No importa que hasta la fecha ellos hayan sido financiados por el mismo Gobierno a través de Gorrín, no importa. Pero que al menos tengan la decencia de decir algo para no quedar tan mal parados ante la Comunidad Internacional porque después de este destape, el collar de arepas es inocultable.

Dios los castigue… Y la justicia social y legal también los castigue. No paso yo a creer que en el Zulia sea más importante contratar una batería de cantantes extranjeros que cobran en dólares para hacer shows de feria que comprar una planta eléctrica para que cuando se vaya la electricidad, PROBLEMA QUE NO HAN SOLUCIONADO, los pacientes de las diferentes Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, de los hospitales que se mantienen en pie no mueran. No paso yo a creer que para el Gobernador Omar Prieto, sea más importante contratar a Pipe Peleaz, a Bonny Cepeda y otros para que canten unas horas en una tarima a cuatro gatos, que salvar las vidas de bebés recién nacidos y de los hombres y mujeres que luchan por sus vidas en las UCI. Esta semana volvieron a morir varios bebés en el Adolfo Pons y el Hospital Universitario cuando se dio la súper falla eléctrica de esta semana, médicos, enfermeros y familiares tuvieron que turnarse para dar respiración mecánica a los pacientes para que no murieran. ¡Dios no está ciego! Se los digo con convicción de católica ferviente, Dios no está ciego y los familiares de esos bebés que murieron y de los pacientes de la UCI del Sahum, tampoco. Si de la justicia humana se salvan por ser parte de una élite que hoy domina y controla todo, de la de Dios no se salva nadie.

Cesión esperada… Esta semana la prensa nos sorprende con el anuncio de una muerte esperada. La parte operativa de PDVSA fue entregada a China.

Dos semanas los chinos presionan al Alto Gobierno para la entrega de campos petroleros porque no quieren más empresas mixtas con el actual Gobierno de Venezuela. Quieren que las entregas se hagan vía decreto ejecutivo, es decir, vía Decreto Presidencial. ¿Por qué? Porque los Chinos, lógicamente, temen que después del 10 de Enero, todos los préstamos que han hecho al Gobierno sin el aval de la Asamblea Nacional, se conviertan en una inversión perdida que no puedan recuperar ni parcialmente. Ellos han solicitado que donde estén como asociados, es decir, donde ellos tenga capital mixto, se les entreguen vía decreto y que además, les entreguen otros campos petroleros para poder asegurarse que podrán cobrar el retorno de todo el dineral, que hasta nosotros, el pueblo, desconoce a ciencia cierta cuánto es, pero que los Chinos sí llevan el cuaderno al día. En PDVSA, me cuentan que no quieren que esto se dé, pero esas decisiones no las toman ellos, sino que muy bien lo puede el Presidente de la República en el marco del Decreto de Emergencia Económica. Es decir, el petróleo a futuro que se le está empeñando a los Chinos, ya no les sirve a los Chinos. Quieren el control total de los campos, lo que nos estaría colocando en un retroceso tenaz, porque entonces serían los Chinos los que exploten un campo, vendan el petróleo nuestro y nos den unos centavos por cada barril.

Borrón al dibujo libre… Desde el más alto Gobierno nacional se le puso un freno a los Gobernadores que ordenaron no movilizar ganado con la pretensión de imponer el precio a los productores del ganado en pie y quedarse con el 30 por ciento del mismo para supuestamente garantizar que al pueblo le llegue la carne a precio regulado. Con un decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional les advierten a los Gobernadores que si retienen alimentos, los meten presos hasta por 15 años. La amenaza también va para los Alcaldes.

En lo que deben estar… ¡EL PASAJE EN MARACAIBO LO ESTÁN COBRANDO A 20 Y 50 SOBERANOS! Por Dios Santo, ¿Hasta cuándo tanta incapacidad para poner orden y gobernar y hacer respetar las leyes en este Municipio? No puede ser que estemos en la manos de unos indolentes de lado y lado. Los choferes con su cuento de nunca acabar de la hiperinflación y el Gobierno con lo de la guerra económica. ¡Ya basta! Alguien que pare esta locura.

Trae cola… Comienzan a caer todos los operadores de la especulación bancaria que han promovido las más grandes figuras del Gobierno nacional. Caen, convenientemente, en Estados Unidos. Cosas que pasan y que no se quedan allí.

¿Será verdad?… Como periodista mi trabajo es siempre poner en duda toda la verdad y bucar comprobarla. Según el departamento de Migración Colombia, los lamentables hechos ocurridos en el campamento para Venezolanos ubicado en Bogotá, fue provocado por venezolanos con comprobadas filiaciones al proyecto socialista venezolano, es decir, fueron un grupo de revolucionarios que se fue a Bogotá a generar el caos. Esto es información oficial, por lo tanto, es la versión más cercana a la verdad que se puede tener desde un Gobierno.

Muy bonito… Qué emotivo estuvo el homenaje a Don Mario Suárez en la Basílica del Chiquinquirá. Luego de la hermosa misa que el párroco de la Iglesia de nuestra Reina Morena ofreció de cuerpo presente a Don Mario, el Secretario de Asuntos para la Gaita, Ramón Urdaneta, ofrendó con cantantes y folcloristas zulianos a este hombre que le dio al Zulia sus mejores melodías y llenó de alegría los corazones de todos aquellos que escucharon sus letras. La casa espiritual de los zulianos se llenó de aplausos para Don Mario. Gracias por tan bella actividad para despedir a un grande.

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana