Un niño delató al conductor del autobús escolar que chocó un carro (foto)

Una nota escrita a mano con letra de escolar, y con todos los detalles de un accidente, incluido un dibujo del autobús, fue lo que encontró Andrew Sipowicz, un joven de Buffalo (EEUU) al llegar a su carro, y verlo abollado en su faro delantero, publica que.es.

Gracias a esa misiva, el propietario del carro que había recibido un golpe pudo reclamar los daños al responsable y contó lo sucedido en Twitter, con una foto de la nota.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX

Un día después, volvió a colgar un tuit en el que contaba que ha identificado al estudiante de sexto grado que escribió la nota y que está pensando cómo recompensarlo, ya que está muy agradecido por lo que hizo.

Update: The student who wrote the letter has been found and we’re in the process of finding a way to reward her for her actions. Very grateful for what she did

— Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) November 21, 2018