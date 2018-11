Así quedó el Porsche de Stephen Curry tras sufrir un accidente múltiple

El base estrella de los Warriors de Golden State de la NBA, Stephen Curry, se vio involucrado en un accidente múltiple ocurrido en la autopista 24 de Oakland, del que salió ileso.

Un portavoz de la Patrulla de Caminos de California dijo al canal ABC 7 News que el Porsche de color negro que conducía Curry sufrió daños tras ser golpeado dos veces durante el accidente, que probablemente se debió a las condiciones climáticas.

El accidente ocurrió justo antes de las 9:00 en Westbound Highway 24, en el lado de Oakland del Túnel de Caldecott.

No one is immune to becoming a victim of unsafe driving practices of others. This mornings crash is a reminder to wear your seatbelts! You can walk away from a collision unharmed. Details of this morning's collision involving @StephenCurry30 can be found @ https://t.co/TMVV91ab1L pic.twitter.com/y0PDXr5KOJ

