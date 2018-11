La pregunta de las 60 mil lochas… ¿Puede el sexo sustituir al entrenamiento físico?

Posteado en: Salud, Titulares

Si lo que quieres es quemar calorías y te dan la opción de pasar una hora en el gimnasio o aproximadamente ese mismo tiempo practicando sexo, lo más probable es que elijas la segunda opción. Pero, ¿cuántas calorías se queman de media en cada sesión de edredoning?

Sí, hay datos sobre la cantidad de calorías que se queman de media en una relación sexual

Antony Karelis, profesor de Ciencias del Deporte en la Universidad de Quebec (Canadá), formó parte del equipo de investigación que realizó un estudio con 21 parejas heterosexuales para medir el gasto energético durante sus relaciones sexuales. Como no existían datos previos, Karelis estaba especialmente interesado en abordar el tema en términos de calorías quemadas para poder compararlo con los estudios tradicionales de deporte.

A las parejas se les pidió que mantuvieran relaciones sexuales cuatro veces durante el mes del estudio y que llevaran unas pulseras que recogían datos como la temperatura corporal. La información se ponía en relación con la estatura y el peso para calcular las calorías quemadas en cada sesión. La media de calorías quemadas durante la actividad sexual fue de 101 kCal en hombres y de 69,1 kCal en mujeres; los hombres quemaban 4,2 por minuto y las mujeres, 3,1.

Cada pareja quema un número de calorías distinto

La investigación de Karelis solo incluía parejas heterosexuales, sanas, no obesas y de veintipocos años, entre otras restricciones. Así pues, aunque el estudio aporta un punto de partida interesante a la hora de entender el gasto energético que supone el sexo, no puede considerarse muy preciso entre parejas queer, parejas de edad avanzada u otros sectores de la población que no fueron incluidos en el estudio.

Sin embargo, incluso sin contar con estos datos, se sabe que no todo el mundo quema calorías al mismo ritmo durante las relaciones sexuales. Por lo general, los hombres queman más calorías porque su masa corporal suele ser mayor y “cuanto más grande eres, más vas a quemar”, en palabras de Karelis. Es una afirmación aplicable a cualquier persona con un IMC (índice de masa corporal) elevado, independientemente de su género.

El estado de salud influye en el modo en que quemas calorías durante el sexo

Las personas con enfermedades crónicas, como cardiopatías, cáncer o diabetes, así como quienes tienen un estilo de vida sedentario, posiblemente quemen menos calorías durante la actividad sexual.

“Hay varios factores que podrían explicar esto, como el hecho de que estos individuos seguramente se cansen más, tengan menos movilidad o peor condición atlética”, razona Karelis.

No hay desgloses de calorías quemadas según la postura sexual

Lo bueno del estudio de Karelis es que muestra mucha información basada en promedios. Lo malo es que a la hora de conocer datos más específicos, es complicado comparar la energía que has gastado a estilo perrito con la que has gastado en la amazona al revés sin hacer otro estudio desde el principio.

Karelis señala que los participantes rellenaban un formulario después de cada relación sexual para plasmar por escrito sus impresiones, así como las posturas que habían empleado. La mayoría de las parejas recurrían a dos o tres posturas distintas, de modo que sí se sabe que el estudio es más representativo que un mes practicando solo el misionero. Sin embargo, a no ser que se rehaga el estudio pidiendo a los participantes que practiquen sexo solamente en una posición específica, no se puede extraer una buena conclusión de cómo afecta cada postura a la quema de calorías.

Eso sí, el hecho de que no se sepa cuántas calorías se queman practicando sexo de pie, por ejemplo, no significa que no se puedan conocer los beneficios de cada postura. Hannah Davis, especialista en acondicionamiento físico y mejora de fuerza, indica que en esa posición, la persona que permanece suspendida en el aire ejercita los músculos del muslo interno, y a quien la está cogiendo le ayuda a mejorar el equilibrio. O, durante el misionero, la persona que está encima ejercita los músculos extensores de la columna vertebral. Todas tienen algo bueno.

Es probable que el sexo oral queme menos calorías

“No creo que [el sexo oral] desempeñe un papel muy importante en términos de gasto energénico, pero insisto, se trata de una hipótesis y no de algo que se haya podido documentar”, comenta Karelis. Lógicamente, esto se debe a que el sexo oral no suele requerir una gran actividad física.

El sexo no debería ser un reemplazo del ejercicio

No debería hacer falta decirlo, pero por si acaso: el sexo es una actividad estupenda, pero no reemplaza el ejercicio regular. El estudio de Karelis comparó el gasto energético del sexo con 30 minutos corriendo en una cinta y no hubo sorpresas: el sexo no podría sustituir una rutina de cardio.

Según sus descubrimientos, “el gasto energético durante los 30 minutos de ejercicio [en la cinta] fue de 276 kCal (9,2 kCal por minuto) en hombres y de 213 kCal (7,1 kCal por minuto)”, frente a las 101 y 69, respectivamente, que habían alcanzado con el sexo.

Y está claro que no se puede recurrir al sexo como estrategia para perder peso. “Tendrías que invertir cantidades enormes de energía para empezar a pensar en aprovecharlo como estrategia de pérdida de peso”, zanja Karelis.

Con información de Huffingtonpost