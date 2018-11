Horóscopo: Estas son las predicciones para la semana según tu signo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Este es tu horóscopo hoy domingo 25 de noviembre. Consulta que te depara el destino para la semana entrante:

Aries

Intenta respirar profundamente. Ahora otra vez. Después de todo, es gratis. El aire es la esencia misma de la vida – y concentrarnos en nuestra respiración nos ayuda a tranquilizarnos y relajarnos. Todos tenemos motivos para sentir ansiedad. Pero, como tu regente se vincula al stellium (cúmulo de cuerpos celestes en un mismo signo), esta semana estás bajo más presión de lo normal. Sin embargo, no tiene por qué cundir el pánico. Justo porque tienes que tomar una decisión peliaguda no significa que no puedas hacer el progreso que deseas. Lo que ocurra de forma natural resolverá tus problemas de un modo ordenado y encantador.

Tauro

Pocos de nosotros tenemos mucha idea de cómo hemos acabado donde estamos. Se nos olvida tener en cuenta las decisiones que tomamos y los contratos que firmamos a lo largo del camino. Sin embargo, sólo porque a ti te parezca que has llegado a un callejón sin salida no significa que no hayas llegado a una cláusula de “salida”. Es posible que te parezca que estás enfrentándote a puertas que se cierran y que tienes que someterte a reglas no negociables, pero está apareciendo una vía de escape. Si esta semana puedes arreglártelas para no ceder ante el miedo, podrás reconocer un golpe de suerte. ¡No pierdas el optimismo!

Géminis

Nos pasa a todos. Te haces a un lado para dejar pasar a alguien y esa persona hace lo mismo. Entonces las dos decidís pasar a la vez. Os sonreís… os disculpáis… y volvéis a cederos el paso. Esta educada danza puede durar un rato sorprendentemente largo. Y, aunque se trata de un fenómeno muy británico, no importa de dónde seamos, las relaciones requieren algún tipo de ritual, incluso un sacrificio de un tipo u otro. Esta semana el interrogante es ¿qué concesiones estás dispuesta a hacer? ¿y te vale la pena hacerlas? No te sientas inclinada a dar demasiado de ti misma.

Cáncer

Parece bastante sencillo: si eres menos sensible entonces serás menos vulnerable y menos susceptible al estado de humor y la actitud de las otras personas. ¡Uf! Eso hará que la vida sea mucho más fácil. Sin embargo, pesar de que eres tan sensible que enseguida te sientes herida, te recuperas con facilidad. Bueno, lo haces a menos que estés curando una herida. Si esta semana te aferras a un recuerdo doloroso y lo usas como excusa para evitar hacer algo que realmente no quieres hacer, tienes la oportunidad de seguir adelante. Tampoco tendrás que desarrollar un exterior duro.

Leo

¿Te has dado cuenta de que a veces la vida logra ponerte en situaciones que no tienen una ruta evidente de salida? Te es difícil saber adónde ir cuando estás atrapada entre la espada y la pared. Si esta semana buscas una solución lógica para tu actual dilema, lo más probable es que aún sigas buscándola al final de la semana. Realmente sólo hay una manera de proceder. Si puedes encontrar el valor necesario para comunicar con tu lado más intuitivo y confiar en él, descubrirás que la manera de superar un obstáculo implica dar un salto de fe.

Virgo

Es frustrante que después de haber repetido lo mismo mil veces, al final nadie haya escuchado una palabra de lo que has dicho. O tal vez sí te han escuchado, pero no han conseguido absorber la información. Por supuesto que todos podemos ser a veces la persona que no presta atención. Así que, cuando esta semana una situación despierte en ti la sensación de déjà vu, no te sientas presionada a pasar a la acción. Puede que hayas estado ahí antes, pero cada variación trae una oportunidad. Si te centras en las reacciones de los demás descubrirás algo valioso.