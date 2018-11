José Chelin Guevara: Invitemos al dictador a una fiesta democrática

Posteado en: Opinión

El próximo 1 de Diciembre será la toma de posesión del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, evento de trascendencia en nuestra región. La investidura del Sr Andrés Manuel López Obrador como el presidente de México, genera gran expectativa para el pueblo mexicano y el resto del continente. AMLO es un presidente que ganó con un alto margen de popularidad frente a sus contendores y hoy goza de legitimidad de origen, reconocida por su pueblo y, naturalmente por toda la comunidad Internacional.

Hoy miles de ciudadanos venezolanos y organizaciones de exiliados esparcidos por todo mundo, hemos rechazado categóricamente la invitación del dictador Nicolás Maduro a una fiesta democrática, manifestaciones públicas en DF, visitas a embajadas y consulados, para ejercer como un acto ciudadano, el rechazo a que un dictador represente al pueblo Venezolano en dicho evento ante nuestro amado y respetado pueblo mexicano. Jamás los Venezolanos hemos querido inmiscuirnos en asuntos internos del pueblo mexicano, pero en este caso, se trata de un tema de política exterior que compete no sólo a los mexicanos sino también a los venezolanos, por lo que de nuestra parte tendrá una protesta enérgica por tal recibimiento, porque usted no recibirá a Nicolás Maduro como persona natural sino como supuesto representante de los venezolanos y, como venezolanos, nos asiste el derecho a oponernos enérgicamente sin que eso implique que estemos violando el artículo número 33 de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, como tendenciosamente algunos simpatizantes mexicanos de Maduro nos han acusado, para huir del verdadero debate, que están invitando a su país a un feroz criminal y por si fuese poca cosa, le rendirán honores de Estado. Si de violaciones hemos de hablar, es la de los derechos de millones de venezolanos que padecen la crueldad de un verdadero genocida de los tiempos modernos. Para el pueblo venezolano, ver hoy Maduro ser recibido por el próximo gobierno mexicano es tan indignante, como lo sería para ustedes que gobierno alguno en el mundo, recibiese al Chapo Guzmán como representante del pueblo Mexicano, y para justificar tan decisión, tal gobierno colocase los crímenes del Chapo Guzmán como un asunto irrelevante y apelase al “Derecho de autodeterminación de pueblos” como sinónimo de “Derecho a simpatizar con criminales” sin que sus víctimas puedan siquiera reprochárselo. Pues sí , así los venezolanos reconocemos a Maduro, como un dictador, un criminal, uno que ha generado una crisis sin precedentes en la región, uno que dirige los grandes negocios del narcotráfico en la región (flagelo que también ha golpeado muy duro al pueblo mexicano) u uno que viola sistemáticamente los DDHH en Venezuela; o usted sr AMLO es de quienes levantan las banderas de la autodeterminación de los pueblos SIN IMPORTARLE el sufrimiento de sus conciudadanos, la fulana autodeterminación de los pueblos bandera de los socialistas en la región les resulta más importante, que la libertad de un pueblo oprimido y que muere lentamente de hambre y maltratos .Son realmente usted y sus seguidores, humanistas como se autodenominan, o es usted uno de esos que ve a un vecino pegarle a su esposa y no interviene porque simplemente no es su problema y no quiere tener problemas con el vecino maltratador, en aras de seguir manteniendo una buena parrilla los domingos y no se atreve a cruzar el lindero de casa para socorrer a una persona que está a punto de morir solo por respetar la autodeterminación de una familia.

Hoy el mundo mira los DDHH como un asunto serio que transcienden cualquier proyecto político por popular que sea, los activistas Venezolanos solo estamos reclamando algo que tiene que ver con nosotros, pues, es algo que nos ofende, y que lo hemos manifestado pacíficamente y respetuosamente pero sin dejar de demostrar valentía y compromiso por nuestro país.

Ojalá sea usted Sr AMLO, la esperanza real del pueblo mexicano y no se vaya a convertir en esa esperanza que representó Hugo Chávez para la gran mayoría de los Venezolanos, que terminó en la peor decepción de nuestro pueblo. Esperamos de usted señor Presidente de México, López Obrador que durante su gestión haga fuerzas en común para frenar las múltiples violaciones en derechos humanos en Venezuela. Juntos podemos hacer historia: el tipo de historia que sólo los hombres nobles y virtuosos, con sus acciones y no con su tinta, son capaces de escribir, y más aún, cuando se trata de la violación de los derechos más sublimes y sagrados por los cuales los heroicos padres fundadores de nuestros países dieron su vida. Me despido de usted. Atentamente:

Prof. José Chelin Guevara

Director de la Fundación Educando País