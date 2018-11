AN creará comisión especial para hacer seguimiento a procesos judiciales contra el Gobierno bolivariano

Posteado en: Destacados, Política

Este martes, en la sesión ordinaria prevista, la Asamblea Nacional debatirá sobre la corrupción del Gobierno Nacional como la causa de la crisis del país y los procesos judiciales internacionales que se han derivado de la misma.

Por Lisbeth Piñeros / LaPatilla.com

Esta sesión finalizó con la aprobación y creación de una comisión especial para hacer seguimiento a los casos de corrupción promovida por el diputado y segundo vicepresidente de la AN, Alfonso Marquina.

A continuación la participación de los diputados en este debate que fue cambiado en el orden del día, debido a la sentencia anunciada en el caso de Alejandro Andrade:

Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, inició el debate asegurando que “tenemos un país devastado… Impunidad es lo que ha reinado en el país desde los últimos años”.

“La Venezuela de antaño era pujante, hoy muchos están en éxodo, hay corrupción desde la cúpula gobernante. No hay control en este Gobierno de nada. No hay control sobre el gasto público, a excepción de la Comisión de Finanzas de esta Asamblea Nacional, quienes pasan información oficial sobre el tema financiero, además de publicar cifras, porque BCV no lo hace”, recalcó.

“Rayamos en el cinismo cuando se escoge a amigo de la pareja presidencial como Contralor General de la República y que vota por sí mismo. Recordamos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia prohibiendo investigar a funcionarios, y a un Fiscal General implementando justicia selectiva, entre otros”.

“Estudios revelan que fuga de capitales fue de 219 mil millones de dólares, otros hablan de un faltante de más de 400 mil millones de dólares. Así como el caso Odebrecht con 34 obras asignadas para terminar en sobreprecios y obras inconclusas”.

Agregó que “el caso de Alejandro Andrade es uno ejemplo de la corrupción, donde el cargo de guardaespaldas de Hugo Chávez y luego extesorero daba algún tipo de privilegios. Ahora Andrade, sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos, es solo la punta del iceberg; también tenemos el caso de Claudia Díaz, antigua enfermera de Chávez y el caso de Erick Malpica Flores, familiar de la Primera Combatiente”.

“Tenemos que investigar cómo este dinero fue robado y gastado en bienes suntuosos, en caballos, en lugar de invertirse en hospitales en escuelas. El desfalco de más de 400 mil millones de dólares en 20 años, esto es producto de andamiaje corrupto que inició el presidente Chávez, no puede afirmarse que nada sabía de lo que estaba pasando”, insistió.

Luis Loiaza:

El diputado Luis Loaiza expresó que “Venimos aquí con el mandato de acabar con la corrupción que sostiene al Gobierno en este país. La corrupción es la causa de la muerte de muchos venezolanos, es un cáncer que debemos enfrentar con los métodos que la Ley establece”.

“Hay que revisar el sistema de valores que premia al corrupto y castiga al honrado”, dijo el diputado.

Omar González:

“Alejandro Andrade salió barato al ser sentenciado en Estados Unidos a 10 años de prisión. El entramado de corrupción del caso Andrade-Gorrín es el responsable de muchas de las tragedias que vive actualmente el pueblo venezolano”, expresó el diputado Omar González durante su intervención en el debate.

Pidió que se integrara una comisión que profundice el caso Andrade-Gorrín hasta sus últimas consecuencias y solicitar las actas del caso Andrade.

Carlos Berrizbeitia

El diputado Carlos Berrizbeitia expresó que “la corrupción de este régimen es la más vergonzosa en la historia de este país. Pero cuando se prenda la luz saldrán los actores de la orgía de estos 20 años, funcionarios, actores, políticos. Globovisión pasa a ser un icono de la corrupción, y no dudo en que sus trabajadores sean personas honestas”.

Recalcó que “en Venezuela no hay Estado de Derecho, hay una dictadura. Quien no lo crea que me diga dónde está la separación de poderes. Ahora me pregunto y seguro muchos venezolanos se está preguntando lo mismo: ¿Acaso Gorrín entregó el dinero a Andrade de dónde? ¿De dónde salieron los mil millones de dólares que le entregó Raúl Gorrín a Alejandro Andrade? ¿Del Lotto de Florida?!”

“Cuando uno visita hospitales da tristeza mientras el festín ha sido la corrupción en la historia republicana. Nos da vergüenza que esos señores corruptos sean nombrados en los principales diarios del mundo. Mientras esto no se esclarezca, ir a un estudio de Globovisión será igual a tomarse un whisky en una fiesta de corruptos”, reiteró.

Américo De Grazia

El diputado por el estado Bolívar calificó esta sesión como ejemplar y aseguró que hay una larga lista de saqueos y corrupción. “Hasta el maletín de Guido Antonini debe regresar al país”, pidió.

“No hablo de venganza sino de justicia, así como en los casos de crímenes de lesa humanidad. En este y en los próximos años no podemos ocultar absolutamente nada y todos los nombres que sean necesarios deben salir a la luz pública. Pasar agachado no es honesto”, reiteró.

“Aquí, en este tema de corrupción no podemos ocultar nada. De modo que la comisión propuesta debe llegar a las últimas consecuencias”, concluyó.

Julio Montoya

El diputado Julio Montoya inició su exposición recordando hechos de corrupción de las mafias que operaron en Estados Unidos en el pasado. “El tema de Andrade se complica cuando la FBI atrapa a un banquero relacionado con Gorrín y Andrade”, indicó.

“Empresas depositaban en Banplus cada 2 horas sumas millonarias. Esto se llama notas estructuradas, bonos de la deuda, Cadivi, BCV y diversas entidades bancarias. El dinero fue administrado por Alejandro Andrade, entre otros, con lo que se armó el Banco Peravia”, dijo Montoya.

“Tres grupos económicos han sido condenados en EEUU, Venezuela va a saber esta verdad, es imposible esconder este mecanismo, próximamente voy a República Dominicana para solicitar al Fiscal de ese país que se abra averiguación”, reiteró.

Adolfo Superlano

Expresó el diputado Superlano que “hace dos años nos atacaron los colectivos por investigar la corrupción en centrales azucareros de Barinas, en fábrica de tractores. Si algo se ha logrado con caso Andrade es que se le quitó la máscara a ese ídolo de cierto sector del país”.

“Chávez promovió el nepotism: por ejemplo, Gorrín es medio sobrino de Carmen Meléndez. Se nos olvida nombrar a la cúpula del generalato, encargada de negocios del azúcar, del cemento, de la ganadería, del oro”, agregó.

“Vamos a necesitar mucho gancho porque la pandilla es excesiva”, insistió.

Alfonso Marquina

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, expresó que “los diputados que estamos aquí no tenemos tener que nos pongan en listas de indignos o tarifados”.

“Aquí no se ha enjuiciado es porque no hay separación de poderes. Se han hecho contundentes denuncias y pueden buscar en Internet las denuncias. Aquí hay que poner las cosas en su justo lugar y el hecho que no se haya castigado no es la razón para desprestigiar a esta Asamblea Nacional. Respondo solo a mi conciencia y al pueblo de Venezuela, como siempre han actuado los diputados, sin temor a que nos pongan en listas de indignos a ser vetados por algún medio de comunicación”, aseguró.

“Hay otros procesos judiciales que deben también llamar la atención de esta cámara, los cuales igualmente solicitamos investigar hace tiempo, como es el caso del sector eléctrico. No se ha hecho justicia porque los ampara y protege el mismo hamponato que dirige a este país. La corrupción es roja rojita y Rafael Ramírez también tendrá que responderle a la justicia nacional e internacional”, aseveró.

“No salpiquemos a venezolanos que han dado la cara para salvar a este país, no es bueno generalizar, en Globovisión hay periodistas honestos, trabajadores honrados, si me invitan nombraré la soga en casa del ahorcado”, reiteró.