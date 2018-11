Grandeligas Jesús Aguilar y Ronald Acuña Jr. recibieron el Premio Luis Aparicio

Posteado en: Actualidad, Deportes

El empate en el Premio Luis Aparicio, que desde hace 15 años reconoce al venezolano más destacado de las Grandes Ligas, sorprendió a la prensa, fanáticos y allegados al béisbol. Pero este martes, en la sede de la Fundación Polar quedó demostrado que no podía ser de otra forma. Jesús Aguilar y Ronald Acuña Jr. recibieron sus galardones, en una emotiva ceremonia en la que se evidenció que en ambos casos este es un galardón a la constancia.

En un ambiente cálido, semejante a un encuentro entre amigos, se desarrolló el acto que fue propicio para homenajear a los ganadores, conocer sus planes futuros y, como siempre, evocar la magia de nuestro único salón de la fama, Luis Aparicio, que por primera vez, desde que se comenzó a otorgar el premio en 2004, no engalanó la cita.

Acuña Jr., que recientemente hizo historia al convertirse en el tercer criollo que gana el Premio al Novato del Año de Grandes Ligas, robó carcajadas a los presentes, con esa personalidad jocosa que lo distingue. Confesó sentirse orgullo de conseguir el premio, en medio de tantos compatriotas talentosos que también destacaron en la zafra.

“Se siente algo, de verdad, bien grande porque el Premio Luis Aparicio es para el venezolano más destacado en Grandes Ligas y entre nosotros mismos la competencia es dura. Estoy orgulloso de haber tenido la oportunidad de ganar junto a él (Aguilar), bien merecido para ambos”, precisó el joven, de 20 años de edad, que estuvo acompañado de su padre y varios familiares.

Al echar la mirada hacia atrás, el outfielder de los Bravos de Atlanta admite que hubo momentos en los que dudó de sus capacidades y fue ahí cuando su familia y el equipo fueron determinantes para encausar su temporada.

“Todo esto ha sido un sueño, cuando me llamaron para decirme que iba a subir con el equipo, recuerdo que no quería contestar porque me estaba yendo mal en las menores y no quería hablar con nadie, llamaron a la habitación y me dijeron que me iban a subir y ahí cambió todo…. Muchas veces dude de mí, cuando me bajaron después del Spring Training, cuando me lesioné, pero recibí ayuda para mantenerme enfocado… Ahora, siempre salgo al terreno a jugar como si nada estuviera pasando, como si no hubiera público y creo que esa es la mejor forma de mantener todo bajo control”, afirmó.

Aguilar señaló que lo mejor de su éxito en Grandes Ligas fue la oportunidad de enaltecer a Venezuela y agradeció a quienes confiaron en él, aun cuando su paso por las menores se hacía cada vez más largo. Insistió en que el esfuerzo y la constancia fueron determinantes para escribir su historia.

“Yo creo que lo más importante fue que dejamos a Venezuela en alto. De verdad que estamos agradecidos por tomarnos en cuenta. Esta es una bendición y estoy agradecido con Dios por mantenerme sano y darnos la oportunidad de jugar como lo hicimos… Todo fue maravilloso, yo creo que el pasar a no tener un puesto en el roster a ir a un Juego de las Estrellas, demuestra que así fue”, precisó.

El inicialista de los Cerveceros de Milwaukee, que coleccionó 35 cuadrangulares y 108 carreras impulsadas en Grandes Ligas, sostuvo además que el premio respalda su decisión de mantenerse en búsqueda de una oportunidad en Las Mayores, pese a que estuvo a nada de ir a probar suerte en el continente asiático.

“Viví muchos momentos de frustración, mi familia también sufrió al ver a muchas personas pasarme por encima. Fue un proceso mental muy duro. En un momento pensé en el beisbol japonés y me iban a dar la oportunidad, pero mi abogado creyó en los Cerveceros y bueno me quedé enfocado en demostrarle a todos los que creían que yo no podía jugar ese nivel, que estaban equivocados”, señaló.

Aguilar reiteró que debutará el próximo 6 de diciembre con los Tigres de Aragua, mientras que Acuña Jr. compartirá con la fanaticada venezolana el próximo lunes en el Festival del Jonrón Pepsi. Ambos coincidieron en que continuarán trabajando por regalar grandes momentos a Venezuela en próximas campañas en las Grandes Ligas.

Nota de Prensa