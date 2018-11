¡Pobrecito! Perrito da apoyo emocional a su amigo atrapado en una lavadora (Video)

Angustia y preocupación por su mejor amigo, fueron los sentimientos que mostró un perrito cocker spaniel quien se mantuvo durante un buen tiempo parado fuera de la lavadora en la que su compañero era limpiado.

Así como los niños tienen su juguete favorito que deciden llevar a todas partes, los perros también. Puede ser una pelota, un peluche, una zapatilla o algún objeto que se hayan robado y que probablemente vale más que ellos mismos. No hay nada que hacer ante eso, sólo dejarlos disfrutar de felicidad.

El perrito, de nombre Habs tiene un peluche favorito, un oso para ser más específicos. El gran oso solía ser de su dueña, Jacqueline Estey, pero Habs lo reclamó como suyo poco después de ser adoptado hace tres años. Desde ese día que los dos no se separan nunca, excepto para sus paseos.

“Habs siempre ha sido inseparable del oso. Le gusta llevarlo por toda la casa. Si lo tomas, te persigue hasta que se lo devuelves”, contó Estey a The Dodo.

Lamentablemente hace unos días el oso debía ser bañado pues la suciedad que acarrea por arrastrarlo por el piso es mucha. De más está decir que Habs estaba muy preocupado por su mejor amigo, tanto que se sentó frente a la lavadora durante todo el ciclo de lavado, reseñó upsocl.

my dog has a stuffed bear that he always hangs out with and he sat in front of the dryer the whole cycle just to make sure he would be okay?? pic.twitter.com/h8gCzFUdDX

— Jacqueline (@jacquelineestey) 23 de noviembre de 2018