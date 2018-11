Caiga Quién Caiga: Democracia Chavista no necesitas votos para elegir por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

Jessica Bello Electa Presidenta FCU Universidad de Carabobo por el Tribunal Supremo

Durante varios años ejercí la docencia universitaria en Filosofía del Derecho y Fundamentos de Derecho Público en Venezuela. Varias veces hablaba con mis alumnos sobre el concepto de democracia. También lo hago con mis lectores y oyentes. Es muy fácil entenderlo. Muy difícil cumplir sus fines. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante la participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra democracia se encuentra en el griego “??????????” (democratía), y se compone de los términos “?????” (démos), que puede traducirse como ‘pueblo’, y “??????” (krátos), que significa ‘poder’. Lo fundamental de ella es el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, a través del cual elige a sus dirigentes o representantes para un período determinado. La democracia es también el gobierno de las mayorías, pero sin dejar de lado los derechos de los individuos ni desatender a las minorías.

El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos de personas donde todos los individuos participan en la toma de decisiones. Tomando en cuenta, lo dicho por Platón y Aristóteles, se puede considerar como democracia al gobierno de la multitud o de la mayoría, valores que aún se refleja en las democracias modernas.

El concepto de democracia en los países comunistas, dictadores, de izquierda radical, es otro. Por ejemplo, en la democracia “Revolucionaria Chavista”, esa mayoría es interpretada y representada por el Tribunal Supremo de Justicia, que fue designado también en base a ese principio.

Ciertamente no creo en la amplitud del argumento, que en una democracia lo único que realmente importa es votar. Eso es peligrosamente simplista. Las votaciones y el gobierno de la mayoría son un componente clave de una democracia, pero no son suficientes para hacerla válida o efectiva. Si queremos que las decisiones sean respetadas y aceptadas por todos los participantes, la democracia no puede ser sólo un ideal, sino también un procedimiento. Respetar lo decidido por las mayorías es una condición sine qua non. Intrínseca.

Para los chavistas en Gobierno, tener votos no es importante ni fundamental para ser electo. Para ello basta tener un bufete privado, representante de sus intereses, como Tribunal Supremo y Poder Judicial. Lo demás sobra.

Marlón Díaz electo legitimamente por las mayoría de estudiantes como Presidente FCU Universidad de Carabobo

ESCENARIO ACTUAL

Es un buen momento para el encuentro de la sociedad venezolana y la clase política opositora. Esta última pudiera reivindicarse. Igual la Asamblea Nacional. Sería un mensaje positivo instalarse en la Universidad de Carabobo y en pleno, la AN, la legítima, ratificar la elección y juramentación del auténtico Presidente de la FCU, Br. Marlón Díaz.

Veremos de qué están hechos los políticos como Pablo Aure. Igual la MUD, María Corina y tantos otros. Estos jóvenes héroes no pueden ser abandonados en esta lucha contra la dictadura, término necesario usar pues, quien reconoce la elección de quien perdió, definitivamente se sigue mostrando como lo que no es: Un demócrata.

Muchos discursos, muchas palabras. Es tiempo de testosterona, si la hay.

En Venezuela para ser electo si eres chavista, tener un TSJ es suficiente. Para todos los demás existen votos…

EL CASO ALBAN, enfrenta a los dos bandos en pugna dentro del gobierno y nuestros pleitos de protagonismos y acusaciones, le han restado valor. La terrible crisis económica y de servicios públicos solo navega el verbo del común denominador ciudadano, no de la dirigencia política. Quiera Dios, el Padre Celestial, hacer el milagro de calmarlos, y hacerlos discernir la circunstancia.

COINCIDEN GOBERNADOR APURE-ZULIA: Denuncian que tanto el gobernador de Apure Ramón Carrizales, como el Gobernador del Zulia Omar Prieto, NO ACATAN la gaceta oficial Nro 41526. El primero con personal controlado NO EMITE guías de Movilización. El segundo insiste en COBRAR una “coima” de 30% a los ganaderos del Zulia, a través de terceros. Si denuncian, inmediatamente responderá no saber nada. El viejo truco de negar la autoría diría el Super Agente 86.

CHAVISMO OBTENDRA TRIUNFO CONTUNDENTE En las Adjudicaciones de concejales. Elecciones no hay y me parece muy pertinente lo expresado por María Corina Machado. Ganaran el 99% de los concejales (si no más) por el esquema planteado. El CNE ha reducido los centros de votación para maximizar el control y crear la falsa apreciación de participación. Sin embargo, entiendo a los burgomaestres opositores que decidieron participar para intentar mantener el control de su aparato legislativo. En NUEVA ESPARTA Municipio Maneiro, su Alcalde Morel David libra una dura lucha contra el “protector” y sus hordas chavistas y contra la abstención de un amplio sector opositor. En ZULIA Municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, asegura que ganará los siete (7) concejales. Igual en Baruta, El Hatillo y Chacao. En Baruta, la cosa es más difícil pues los sectores chavistas liderados por su “protectora”, aunque yo no comparta sus criterios, realizan políticamente lo correcto. Y otros sectores opositores presentan caras frescas como Alessandra Sánchez.

CAMBIOS Sigue sucediendo silenciosamente en el BOD. Su Presidente Víctor Vargas, ha constituido un buen equipo, con mucha mística. Son muchos los problemas. La crisis muchas veces ahoga, no obstante es meritorio su esfuerzo. He conversado con muchos gerentes y personal para hablar con propiedad y me sorprendo de la calidad del personal. En medio de la crítica, como diría El Quijote “La caravana avanza”.

#ZULIA OTRO ESCÁNDALO POLICIAL ¿HASTA CUANDO?

Efectivos de la GNB, realizaron la Aprehensión del Comisionado Pedro Espinosa, Comandante del FAES Eje Zulia, a Solicitud del Fiscal General de la República, referido procedimiento se practicó en presencia del Fiscal Superior del estado Zulia, Dr. Fernando Silva, el Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, y el Comandante de la Redi-Occidente, M/Y Zavarce Pabon, motivado a que horas antes una comisión del FAES al mando del Comisionado Pedro Espinoza, irrumpieron bajo amenaza lanzando artefactos explosivos, en la residencia del ciudadano Yonder Duran, hijo del Capitán Jorge Duran Centeno, quien se desempeña como embajador de Venezuela en Panamá. Cabe destacar que el Comisionado Pedro Espinosa, permanecerá detenido en las instalaciones del Comando del Destacamento 111 de la GNB, hasta su posterior presentación ante el Tribunal de Control del Estado Zulia. Según la RESEÑA del acta policial “Siendo las 3:30 horas de la tarde, se implementa un dispositivo de saturación de área, rastreo y captura de los delincuentes que le efectuaron herida por arma de fuego al funcionario OFICIAL AGREGADO (CPNB) ESCALANTE ESNANDER, CEDULA 19.341.943, dándole continuidad al dispositivo se recibió una llamada telefónica anónima de tono de voz femenino quien no se quiso identificar, por temor a represalias, indicándonos que en el Municipio San Francisco, Parroquia San Francisco la Coromoto se encontraban unos sujetos que presuntamente se encontraban relacionados con las heridas sufridas a los efectivo, al llegar al lugar avistamos un vehículo Ford Fusión color azul sin placa, con una calcomanía de la POLICÍA DEL ESTADO, los cuales al ver a la comisión policial toman una actitud agresiva contra dicha comisión por lo cual tomando las medidas de precaución, se le realiza la inspección corporal incautándole a los cuidadanos… una vez estando en el comando los funcionarios indican que son escoltas del ciudadano Gobernador Omar Prieto retirándose del lugar dejando sus armas y credenciales de igual forma el vehículo Ford Fussion,color azul, sin placa posteriormente haciendo acto de presencia el Ciudadano Gobernador Omar Prieto el cual se entrevistó con el COMISIONADO(CPNB) Pedro Espinoza DIRECTOR del FAES ZULIA, así mismo hizo acto de presencia una comisión de la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA los cuales se llevan al Comisionado Pedro Espinoza al Destacamento 111 para tomarle declaraciones de los hechos ocurridos….”

Una fuente interna me informa: Buenos días profesor. Según me cuenta… el FAES ingreso a esa casa según porque tenían información que varios sicarios de Los Melean estaban dentro. Sorpresa que la información no era precisa y se encontraron con que era el hijo del embajador de Panamá. Ingresaron sin ningún tipo de orden de allanamiento porque este jefe del FAES (supuestamente) está apoyado por el Ministro Reverol.

Conclusión: La guerra entre los personajes sigue… Bueno para ello que también en el Zulia los opositores están ocupados más en dirimir sus diferencias internas que en hacer lo que deben y denunciar este tipo de cosas.

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live. También a las 7pm por LUZ RADIO FM 102.9 (Maracaibo) y Vía periscope, instagram y twitter @angelmonagas.