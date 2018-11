Una azafata se burla del nombre de una niña y publica su tarjeta de embarque en las redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una empleada de la aerolínea Southwest Airlines, del aeropuerto John Wayne de California, Estados Unidos , se burló del nombre de una niña que abordó el vuelo, fotografió su tarjeta de embarque y publicó la imagen en redes sociales.

La pasajera en cuestión, una menor de cinco años, se llama Abcde Redford, y en el momento de los hechos estaba acompañada por su madre, Tracy Redford, publica que.es.

“La agente de la puerta empezó a reírse, señalándome a mí y a mi hija, hablando con otros empleados. Así que me di la vuelta y dije: Oye, sí puedo oírte, mi hija puede oírte, así que te agradecería que pares”, declaró la madre.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.

Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) November 28, 2018