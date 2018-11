Verdades y rumores | El oficialismo entre nervios y peleas internas, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

AL CIERRE: Luego de publicada esta columna me llega una importante confirmación sobre el paradero del general Gustavo González López: “Es cierto lo que dijo mi general Reverol, no está detenido. Hasta ahora está en su finca ubicada cerca de Caracas esperando un supuesto cargo que le dará Maduro. Y te adelanto que lo de la emboscada de funcionarios del Sebin a la caravana presidencial, no fue una casualidad, fue algo hecho con premeditación. Pronto más detalles”.

OFICIALISMO (I). Las cosas no están bien en el oficialismo. Hay una mezcla de nervios y peleas internas por la situación del país y los graves peligros que sobre ellos se ciernen. La crisis ha venido avanzando de forma acelerada y aniquilando el plan económico que Maduro puso en marcha en el mes de agosto. Hay visiones enfrentadas sobre este tema. Mientras que el despojo del Sebin que sufrió Diosdado Cabello es una hoguera que aún no se apaga. Por otro lado, la detención y condena de Alejandro “El Tuerto” Andrade en los Estados Unidos y la búsqueda que los gringos hacen del fugitivo Raúl Gorrín, les preocupan sobremanera porque eso se suma a todos los certeros golpes que en varias partes del mundo les han propinado en el marco del cerco internacional contra la corrupción del chavismo ¿Son graves las diferencias internas? En algunos casos si pero no para generar, por ahora, una caída del régimen. Comencemos con los detalles. La economía es una enorme preocupación. Hay quienes en el oficialismo están promoviendo una urgente corrección del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que muestra signos de un evidente fracaso. Ya lo dejaron entrever en una reciente reunión con empresarios. Es más que obvio que en nada ha mejorado el estado de la economía y por eso las voces críticas internas van en aumento. Ya lo dijo esta semana el colega Nelson Bocaranda en sus Runrunes, cuando afirmó que Diosdado Cabello había expresado durante un Consejo de Ministros que con Chávez no habríamos llegado a este punto de la crisis. Cabello pareciera ser el único que tiene esa capacidad de crítica directa, sin que sea castigado como insubordinado. Es posible que dicha corrección la anuncien como parte del nuevo periodo presidencial de Maduro. Quizás éste esperará hasta enero para dar a conocer un conjunto de nuevas medidas y tratarán de disfrazarlas como un relanzamiento, siguiendo la prosopopeya oficial que todo lo pretende disfrazar y exagerar. Pero en la medida que pasan los días, hay mayores críticas internas por el desastre que es el país. Asimismo, Diosdado aún debe estar molesto por el despojo que le hicieron del Sebin y el trato dado al general Gustavo González López. El “Madurismo” espera más reacciones de Cabello. Ya tuvo una primera cuando frenó en seco el proyecto de nueva Constitución que había diseñado el “Madurismo”. De hecho ya nadie habla del tema. Hasta Hemann Escarrá dejó de hablar de ello. Temen que el nuevo paso de DC tenga que ver con la ilegitimidad de la nueva gestión de Maduro que comienza el 10E. A partir de ese día comienza una nueva etapa de inestabilidad para el “Madurismo” y eso podría ser aprovechado por Cabello, sobre todo por la necesidad de algunos de tender puentes ante la comunidad internacional y el cerco que contra ellos está en marcha. En este punto entra en juego la condena del “Tuerto” Andrade y la búsqueda del fugitivo Gorrín, quien seguramente seguirá el ejemplo que el militar retirado dio.

NEGOCIACIÓN. He tenido mis discrepancias normales con el accionar y el discurso de Henrique Capriles, pero en algo si estoy coincidiendo con él: hay que buscar una negociación real que permita encontrar salidas a la calamidad que ha caído sobre Venezuela. Conversar no implica entregar. El gran problema para ello es que en la oposición no hay claridad en torno a la estrategia unitaria que se debe utilizar. Cada grupo sigue por su lado haciendo lo que consideran se debe hacer. Y hay un sector ultra radical en la oposición que detesta la negociación porque consideran que eso es una traición al país y darle tiempo al régimen para que siga en el poder. Si la negociación no es la salida ¿Cuál es entonces el camino? La invasión militar ya se descartó y la jauría de las redes dejó de hablar del tema ¿La confrontación armada interna con el gobierno? ¿Dónde están las armas y los soldados que van a poner el pecho para esa guerra? Hablar paja es muy sabroso, pero lo difícil es encontrar la vía que permita esa negociación que facilite a la transición. Mientras la oposición siga hecha pedazos y sus líderes no se puedan sentar a conversar para trazar una estrategia común, es imposible que las sanciones internacionales obliguen al gobierno a negociar. Pero también es vital que el ciudadano común entienda que en un momento crucial debe apartar sus naturales diferencias con los líderes de la oposición, para participar en la lucha por el rescate de la democracia. Pretender ver el cambio del modelo, además de la detención y enjuiciamiento de los responsables del desastre por TV es un exceso en el cual incurren quienes están cómodos esperando que otro resuelva sus problemas ¿Cómo sentar al régimen en una negociación real? Ahí está el detalle como diría Cantinflas. El oficialismo prefiere matar de hambre a buena parte de la población o que nuestras ciudades parezcan parcialmente pueblos fantasmas ante la emigración acelerada, que sentarse a negociar, a menos que… producto de la presión internacional y de la agitación nacional ante la crisis se produzca una fractura importante en la coalición gobernante. Se necesita una división que provoque que un sector importante del oficialismo entienda y acepte que deben dar paso a un cambio que salve a Venezuela de la indigencia. Eso implica ceder en algunos aspectos con esos que acepten la transición. Pero eso no se va a lograr a menos que se construyan las condiciones y estas no llegarán mientras no haya Unidad en la oposición política y ciudadana. Urge buscar una salida a la larga pesadilla. Está en riesgo el presente y el futuro no de una, ni dos, sino tres generaciones enteras. Tomando prestado el título del documento presentado por el Foro Democrático: es la hora de la democracia. Pero también de la sensatez entre quienes tienen el deber moral de conducir a un pueblo molesto, hambriento y decepcionado. Pero ese pueblo molesto, hambriento y decepcionado debe entender que deben dejarse conducir y que cuando se logren los objetivos, no debe haber una venganza colectiva. Ahí debe prevalecer aquella lección histórica que dio Nelson Mandela cuando creyó en el perdón. Sin perdón no hay reconciliación, reconstrucción y recuperación. El odio desmedido sólo genera más odio y violencia.

SENTENCIA. El dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre la elección de la FCU en la Universidad de Carabobo, es una muestra más de la firme decisión del oficialismo de no perder ningún proceso electoral que ellos no quieran perder. Además esa sentencia alimenta y confirma la posición de los radicales de la oposición, quienes consideran que la vía electoral no es la adecuada para salir de Maduro y del pernicioso modelo que quebró al país. Esa posición es correcta en la actual correlación de hechos y posiciones, pero podría cambiar si producto de las presiones de la comunidad internacional, la crisis y las protestas, el régimen acepta negociar. Negar de plano y con efectos inmediatos la vía electoral pase lo que pase es un error. La vía electoral puede ser el evento final para salir del conflicto venezolano, siempre y cuando sea el resultado de una negociación en la cual se limpie el camino lleno de obstáculos que son el CNE y la Fuerza Armada Nacional. Con la decisión del máximo tribunal de la nación se consolida la tesis oficialista de ganar o arrebatar. Pésimo precedente esa sentencia.

OFICIALISMO (yII). El caso Andrade-Gorrín demuestra cómo han avanzado las labores internacionales para identificar y actuar contra la amplia red de corrupción que desde el chavismo se creó para saquear al país y amasar grandes fortunas. Estas acciones generan nervios en el oficialismo, pero sobre todo la condena de Alejandro “El Tuerto” Andrade. Se ha reseñado con bastante amplitud toda la fortuna y las propiedades de este señor, pero poco se ha dicho sobre el valor que él tiene para los Estados Unidos en su lucha por castigar a la corrupción oficialista. Andrade es importante porque él no era un empresario aliado que hizo buenos negocios con el gobierno o que lavó dinero de líderes del oficialismo, el “Tuerto” fue miembro del oficialismo y como militar fue cercano a Chávez, quien por cierto le ocasionó aquella lesión en uno de sus ojos jugando “chapita”. Él sabe muchas cosas importantes que le hacen falta a los gringos y que él seguramente entregará como parte de su nueva “colaboración” para lograr el beneficio que le reduzcan la condena. Gorrín preocupa a algunos personajes en específico, pero Alejandro Andrade preocupa a todo el chavismo en general, como comenzamos a revelar esta semana en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/11/27/alerta-condena-del-tuerto-andrade-genera-nervios-en-el-oficialismo-i/). Gorrín sabe los detalles directos de aquellas operaciones corruptas donde él participó, pero Andrade sabe las de todos y además conoce las relacionadas con el anillo familiar de Chávez. De ahí su valor. Y el “Tuerto” lo sabe y por eso fue hábil a admitir los delitos cometidos, pero además ofreciendo toda su colaboración con la investigación ¿Adivinen con qué va a colaborar? Con eso se asegura que le reduzcan la condena de 10 años de prisión, pero además que no le entreguen a Venezuela tal como solicitó el gobierno. Las preocupaciones no sólo existen entre los chavistas que están en Venezuela, sino también en el exterior. Uno de ellos es Rafael Ramírez quien sabe que el “Tuerto” sabe mucho. Si Andrade revela los secretos, el temblor en el oficialismo será global ¿Por qué? Eso lo revelaremos este sábado en VyR. Los golpes que han recibido hasta ahora, serán bombas de racimo si este señor dice todo lo que conoce. Ah y en cualquier momento Gorrín se entrega y sigue el mismo camino de ampliar su colaboración con EEUU.

DESFALCO. Lo que el chavismo le ha hecho a Venezuela pasará a la historia como el mayor desfalco jamás perpetrado contra una nación. Gracias a todo el esfuerzo internacional que se ha hecho y las revelaciones aportadas por quienes han investigado en el país las atrocidades cometidas, entre ellos varios colegas periodistas, se ha podido cuantificar en más de $400 mil millones el saqueo ejecutado. Recuerdo muy bien que hace tres o cuatro años los integrantes de Marea Socialista, entre ellos Nicmer Evans, calculaban que para ese momento se desconocía el paradero de $250 mil millones. En mis clases como docente universitario en varias ocasiones expliqué que la estafa de Cadivi significó una pérdida de más de $20 mil millones y que como comparación para ver el volumen de lo robado, Brasil había gastado aproximadamente la misma cantidad en todas las obras relacionadas con el Mundial de Fútbol de 2014. Lo que le han hecho a Venezuela es un vulgar robo.

¡Y LOS EUROS! ¿Pa´ cuando? Esa es la gran pregunta que se hacen los diversos actores de la economía nacional, quienes habían reaccionado con cautela ante el anuncio que hizo el pasado 16 de octubre el Vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, sobre la inyección de 2 mil millones de euros al Dicom. Han transcurrido casi 40 subastas de divisas, 43 días y no han subastado el primer euro. Eso confirma el escepticismo con el cual los economistas vieron aquel fastuoso anuncio, porque dudaron que el gobierno tuviera en caja tal cantidad de dinero, tomando en cuenta la caída de los ingresos petroleros y el nulo acceso que tiene a los mercados financieros. Otra mentira económica más de la gestión de Nicolás Maduro.

BOD. Aunque no hay nada oficial al respecto, pareciera que el Banco Occidental de Descuento (BOD) tiene graves problemas operativos ¿Por qué? Así lo confirman algunas fuentes internas y clientes de la institución financiera, ya que se siguen acumulando por montones las quejas de los usuarios a quienes les hacen débitos de grandes cantidades de dinero de sus cuentas y cuando hacen el requerimiento les informan que en 15 días les darán respuesta. En la mayoría de los casos les devuelven el dinero, pero devaluado porque en ese lapso de tiempo los bolívares pierden valor y el afectado es el cliente. Otra de las irregularidades que supuestamente está cometiendo el banco es que a ciertos clientes que hacen operaciones con montos altos les retardan sus transferencias al retrasar el envío de la clave de seguridad para confirmar la operación o el proceso tarda tanto que se cae la conexión por supuesta inactividad. Asimismo aparentemente se impide el acceso a la página oficial en ciertos días y horas, con el fin de disminuir las salidas de dinero ¿Qué está pasando en el BOD? Ojala sólo sean problemas técnicos.

YATE. Un importante miembro de la última gestión de Francisco Arias Cárdenas en la Gobernación del Zulia parece que tiene apuros económicos o se prepara para irse del país en compañía de su joven novia ¿Por qué? Porque está vendiendo un costoso yate que compró con todas sus andanzas corruptas. El enchufado en cuestión se la da de profesor, tiene cara de abuelo bueno y no levanta la voz. Sus fechorías comenzaron cuando fue parte de la gestión de Gian Carlo Di Martino en la Alcaldía de Maracaibo, dónde ocupó importantes cargos e incluso manejó un costoso proyecto que nunca llegó a nada que era la ampliación de la Vereda del Lago hasta la Plaza de Las Banderas. Con su comportamiento de “Jarrón Chino” amasó una enorme fortuna y hasta se apropió de obras de arte que son patrimonio del Zulia. Hoy está vendiendo su yate. Qué lástima que tenga que salir de ese bien tan útil y preciado. Pobre hombre. Omar Prieto ahí te dejo ese dato.

INCORPORACIONES. Me cuentan que el Partido Centro Democrático incorporó a dos importantes dirigentes que vienen de Un Nuevo Tiempo: Oscar Bianchi y Guillermo Castellanos. Ambos acumulan gran experiencia en temas electorales y de organización. Incluso Bianchi me cuentan estaba a cargo de la organización de UNT en los últimos tiempos. Eso refuerza la tesis de los graves problemas internos que tiene esa organización que creó Manuel Rosales, pero que ahora el mismo destruye con sus decisiones y acciones. La procesión en Un Nuevo Tiempo va por dentro con muchas denuncias de nepotismo y sectarismo de Rosales.

DENUNCIA. Me llega una denuncia desde el Aeropuerto Internacional La Chinita. Resulta que durante la madrugada del pasado domingo 25 de noviembre una familia acudió a la terminal aérea a despedir a un familiar quien viajaba al exterior, buscando la calidad de vida que en Venezuela es imposible encontrar. Era un núcleo familiar bastante grande que lloraban en medio de la despedida y de pronto se aparecieron varios funcionarios de Interpol y Policía Aeroportuaria, quienes pretendieron detener a las personas alegando que con sus emociones a flor de piel por la emigración del familiar estaban incurriendo en un “acto terrorista” ¿Despedir a un familiar que emigra es un acto terrorista? Por supuesto que no, pero los funcionarios alegaban que ese emotivo acto atentaba contra la estabilidad emocional de la tripulación. Está muy claro que lo que estaban buscando los policías era dinero ¡Qué descaro!

ROBO. Es la única palabra que define con claridad lo que están haciendo algunos inescrupulosos funcionarios de Corpoelec, cuando ofrecen “soluciones rápidas” en aquellas comunidades que necesitan cambiar el transformador para disfrutar de nuevo del servicio. Me cuentan que hace pocos días un lote de edificios del Conjunto Residencial Palaima, ubicado en Maracaibo, se quedó sin electricidad porque el transformador que los atendía se dañó. La “solución” que les dieron los rateros de Corpoelec fue pagarles $8.000. No me equivoqué con la cifra. Les pidieron 8 mil dólares americanos en efectivo y de inmediato aparecería el transformador. Los vecinos hicieron de tripas corazón y lograron reunir el dinero para ponerle fin a su prolongado apagón. Les pagaron el dinero a los ladrones de la empresa eléctrica y casi que de inmediato tenían de nuevo electricidad. Señor Gobernador pídale a su muy diligente secretario de Asuntos Eléctricos que indague y castigue a los responsables de ese vulgar robo.

ERA HORA. Por fin alguien del gobierno salió al paso a todas las versiones que circulaban sobre el paradero del general Gustavo González López. El ministro Néstor Reverol aseguró esta semana que el alto oficial no estaba detenido, sino esperando que Maduro le asigne un nuevo cargo. No damos por veraz esa aclaratoria, pero resalta en el absoluto silencio que en el gobierno reinó sobre el tema. Cuando leí esa versión de Reverol, recordé que cuando al general Miguel Rodríguez Torres lo destituyó Maduro por Twitter, aseguró en el mensaje que le asignaría nuevas responsabilidades y miren dónde está actualmente: en una cárcel. A pesar del esfuerzo que hizo el ministro, el paradero real del ex director del Sebin aún no está bien claro.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]