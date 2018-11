La hora del deslinde, por Richard Casanova

Posteado en: Opinión

Está llegando el momento de aislar a los extremos, de dar la espalda a quienes desde el anonimato acusan de cobarde a los que arriesgan. Luce absurda la crítica mordaz y obstinada desde Miami contra los que hacen política y procuran construir una salida real, más allá de fantasiosas invasiones o salidas mágicas que francamente no existen. El país está hastiado del show y las faltas promesas de un liderazgo mesiánico que tiene meses autoproclamándose como una “reserva moral” y cuestionando a todos los demás. Esa pretensión de pureza, de ser una raza superior predestinada, tiene un insoportable tufo fascista. No tengo dudas que el país está colocando a esos sectores en el hombrillo y está circulando una ruta distinta. Quizás lo haga en silencio, sin estridencia, pero el país se mueve bajo otras referencias. Lamentablemente, también en nuestras organizaciones encontramos gente incapaz de comprender procesos que se están dando en diversos ámbitos y esferas de la sociedad, articulados por un hilo invisible. En todas las organizaciones encontramos gente que piensa en la confrontación como único recurso político, que cree que Twitter es Venezuela, que convierte cualquier grupo de WhatsApp en su campo de batalla y persigue victorias minúsculas. Es hora de empinarse por encima de lo subalterno, centrarse en lo relevante y dejar en el hombrillo a quienes carecen de la madurez política para colocarse a la altura de las circunstancias. Es la hora del deslinde…. No perdamos ni un minuto en ese debate estéril.

En efecto, el país está cambiando. En gremios profesionales, empresariales y sindicales, en ONG`s y grupos de trabajo, en distintos escenarios se está hablando de la necesidad de incrementar la presión interna y articular la elevada presión internacional para forzar la negociación de una salida a la descomunal crisis que sacude al país. Hace unos meses, tal posibilidad habría sido molida por una opinión pública radicalizada pero como decía Teodoro “solo los estúpidos no cambian de opinión”. Comienza a sentirse una ola de sensatez. Hay políticos de diversa procedencia pensando como estadistas y articulando esfuerzos unitarios en bajo perfil. Aun cuando incipientes, los avances en el Frente Amplio hay que valorarlos como positivos. En fin, aunque muchos no las vean, están pasando cosas.

La política no se hace a partir de dogmas sino de realidades. Votar o abstenerse no es un asunto de principios sino de estrategia y está asociada a una condición determinante: la Unidad. En dictadura, concurrir a un evento electoral sin la unidad de las fuerzas democráticas es francamente una ociosidad que eventualmente termina fortaleciendo al régimen. Sería algo tan estúpido como la abstención crónica o la necedad de que “no voto porque legitimo al gobierno”. Las dictaduras son ilegítimas por definición y tal condición no depende de su participación o no en determinado evento electoral. Lo cierto es que una oposición democrática debe procurar el escenario electoral, donde el arma es el voto y no el fusil, máxime si el gobierno tiene un rechazo superior al 80%. Entonces, de lo que se trata es de “hacer política”. El liderazgo debe trabajar en generar las condiciones políticas para que cualquier escenario democrático pueda traducirse efectivamente en un resultado y no sea un ejercicio quimérico de grupos principistas. Ese es un cambio sustancial en la Política y el país se está moviendo en esos nuevos referentes. Además, la inmensa fuerza internacional que respalda una salida democrática en Venezuela, no puede entender que no exista una interlocución unitaria que le brinde coherencia a esa política. Sin duda, ha llegado la hora del deslinde….

Twtter: @RichCasanova

(*) Dirigente progresista. Vivepresidente ANR del Colegio de Ingenieros de Vzla.