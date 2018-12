La lucha sigue con Kamel Salame, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión, Titulares

“…Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente debe aprender a odiar, y si puede aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor viene más naturalmente al corazón humano que su contrario…” Nelson Mandela

Este miércoles, 28 de noviembre, Kamel Salame cumplió 10 años preso, sin juicio, sin condena, con el deterioro innegable de su estado de salud a causa del rigor carcelario y la perversidad de juezas asignadas a su causa. Aun así, todavía algunos se preguntan si será un preso político, cuando en su caso, la administración de justicia roja rojita batió el Record Guiness de negligencia y condescendencia al dejarse utilizar por un mandatario regional para tenerlo tras las rejas indefinidamente a sabiendas de que no tiene responsabilidad penal alguna.

Si nosotros no entendemos de donde nace el abuso en este caso. Si no entendemos por qué a Kamel le han hecho y continúan haciéndole tantos atropellos, no vamos a poder argumentar nada en relación a la causa penal que se le sigue en la llamada “Guillotina Judicial de Venezuela”. Todo nace de una disputa política, en la cual el gobernador del Estado Yaracuy, Julio León, abusivamente, en el ejercicio del poder que le confiere el cargo que ocupa, arremetió contra Kamel por considerarlo su enemigo luego de ganar la Alcaldía de San Felipe superando ampliamente al candidato oficialista.

Debemos de entender que este es el principio del interés por parte del gobernador Julio León de mantener a Kamel en la cárcel, anularlo políticamente, arruinándolo, por eso le quitó y usufrutua todos sus bienes, y enfermándolo de gravedad sin proveerle asistencia médica adecuada. De ahí nacen todos los excesos hechos en perjuicio de Kamel Salame. De ahí en adelante, todo lo que han hecho utilizando el Poder Judicial, utilizando a la Fiscalía, utilizando todos los medios del Sistema Penitenciario, no es más que un remedo de administración de justicia común a todos los presos políticos.

Al no entender eso, muchos aún se preguntan ¿por qué le están haciendo todo esto a Kamel? ¿Acaso Kamel es un delincuente? Eso es lo que han querido hacer ver, que es un delincuente, pero no han podido, pues Kamel es un dirigente de oposición, independiente, que lanzó su candidatura y ganó, y lo despojaron de su triunfo en complicidad con el Consejo Nacional Electoral y militares tales como el General Paul Grillet; por reclamar con las actas en mano, Julio León vio a Kamel como un enemigo político en ese estado y utilizó todos los medios de los cuales disponía para encarcelarlo, como hicieron con el liderazgo de Leopoldo, Ledezma y de todo los dirigentes políticos que a ellos, los del régimen, le hacen peso.

Teniendo eso claro, se explica como Julio León con sus camaradas se encargaron de sepultarlo en complicidad con el Poder Judicial, Fiscalía y todos los organismos, que como la ONA de Reverol, podían estar alrededor de ellos, evidenciando desde entonces que con este régimen no ha existido separación de poderes. Sencillamente hubo una confabulación de todos ellos en contra de Kamel, en apoyo a un gobernador a quien no le interesaba que el liderazgo de él, Kamel, fuera una referencia contraria al proyecto político de la mal llamada revolución.

A partir de allí, han cometidos todos los excesos que es fácil palpar en la humanidad de Kamel, a sabiendas de que lo que le señalaron es una gran mentira, como se demostró en el camino cuando la misma Sala Constitucional del TSJ el 2014, viéndose contra la pared, tuvo que tomar la decisión de obligar al Ministerio Público a decir que Kamel no estaba involucrado con drogas, que no estaba vinculado a la cochinada que le estaban señalando, narcotráfico, sin embargo se excedieron al no hacer el juicio durante esta década que terminó, le siguen dando largas, porque ellos saben, en el régimen que alcahuetea a Julio León, que si lo iban a condenar por otros delitos contra la propiedad que no había cometido, eran delitos que no pasaban de cinco años.

En la Fiscalía cuando vieron que este caso llegó a instancias internacionales, porque se agotaron todos los procedimientos en Venezuela, empezaron a buscar la manera de quitarse la responsabilidad de encima y a disimular, porque el Ministerio Público ciertamente ha pedido una medida menos gravosa para Kamel Salame, pero sin exigírsela dentro del marco de la Constitución y las leyes al Tribunal. Ahora bien, ¿quién la pidió? el mismo Defensor del Pueblo, que sin saber que iba a ser Fiscal después, viendo la realidad pidió una Medida Humanitaria por el “notable deterioro físico”.

Una vez Fiscal General, Tarek William Saab se consiguió otra vez con la presión ejercida por mi persona y el colega José Luis Centeno, que personalmente le aclaramos puntos que él no tenía claros, hubo de insistir nuevamente en que le otorgaran a Kamel una medida menos gravosa o libertad condicional por razones de salud, algo que no ha sido posible, primero, motivado a la desfachatez de la ex jueza y malandra Mary Carmen Amarista Herrera y, segundo, por la incompetencia manifiesta de la actual Jueza Quinto de Juicio del Estado Aragua, Amanda Nohemí Mendoza Linares de Guzmán, a quien próximamente denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como hicimos con su predecesora.

El mismo Fiscal General tuvo que reconocer la gravedad de las patologías que aquejan a Kamel y actuar en consecuencia solicitando una medida cautelar, a sabiendas que el Poder Judicial está cuadrado con el gobernador León Heredia para tenerlo preso, prueba de ello es que a Kamel ya le están fabricando otro expediente, del cual se hizo eco torpemente la organización ANSERNE EN VENEZUELA confundiendo a Kamel conmigo, la premura de agarrar los cuatro reales que les tiró Julio León con ese fin fue tan grande que no se percataron que el abuso es de una magnitud tal que hasta un ciego lo ve, y que en este momento están promoviendo otro caso, del todo infundado, para que otro tribunal lo atornille en la cárcel.

Esto no ha sido fácil, esto ha sido una lucha haciendo uso de todo un andamiaje jurídico y argumentativo, estructurado con sumo profesionalismo, que en los venideros días se hará sentir en el seno de la CIDH frente al Estado Venezolano, cita que difícilmente podrá eludir, así como tampoco puede soslayar el hecho de carecer de argumentos para seguir teniendo preso a Kamel Salame. La lucha sigue con el sueño de tener a Kamel y todos los presos políticos en libertad.

