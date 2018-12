Así despidieron Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton a George Bush padre

La muerte de George H. W. Bush conmocionó al mundo de la política en los Estados Unidos. Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton compartieron mensajes para recordar al exmandatario norteamericano entre 1989 y 1993, publica El Clarín.

Desde la Argentina, donde se encuentra en la reunión del G20, Trump difundió un comunicado a través de su cuenta personal (@realDonaldTrump, en Twitter) y a través de la que corresponde a la presidencia estadounidense (@POTUS).

“Melania y yo nos unimos a una nación de luto para lamentar la pérdida del expresidente George H. W. Bush”, comienza la extensa declaración de Trump.

Luego de rememorar “su autenticidad, su brillante sensatez y su inquebrantable compromiso con la fe, la familia y el país”, destacó que “con su buen criterio, sentido común e imperturbable liderazgo, guió a nuestra nación y al mundo hacia una pacífica y victoriosa culminación de la Guerra Fría”.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

Por su parte, Barack Obama aseguró que Estados Unidos “perdió a un patriota y un humilde servidor”. Recordó los “70 años que consagró al país en devoto servicio”, desde su actuación en la Marina hasta la presidencia de su país.

“La vida de George H. W. Bush es un testimonio de que el servicio público es un oficio noble y jubiloso”, continuó Obama, antes de sentenciar que “su legado nunca será igualado, aunque a él le gustaría que todos lo intentemos”. Y enumeró las virtudes de Bush: servicio, compromiso y sacrificio.

Obama había visitado el jueves pasado a Bush padre en Houston, donde mantuvieron “una plácida y reservada visita” y “reavivaron lo que ya era una cálida amistad”, como informó en su momento el vocero del presidente entre 1989 y 1993.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018