José Gregorio Briceño: Rufianes de la peor calaña – patente de corso

Verdaderamente hay que ser de palo para no tener la inquietud de manifestarse, describir y documentar para el conocimiento de las futuras generaciones , esta barbarie para lo cual a veces ni las palabras existentes en el diccionario son suficientes , nos quedamos cortos con el vocabulario pues las dimensiones del vandalismo, la estafa, el fraude , el robo que se le ha hecho a mi país es incomparable y vergonzoso, el saqueo del que fue víctima Venezuela con la revolución del socialismo del siglo XXI : raya en lo superlativo incomparable con nada, con ningún otro país pues a diferencia de muchos países que han decaído fuertemente en su economía, nosotros tenemos , o teníamos riquezas incalculables y en esa misma medida nos atracaron Chávez y sus sopotocentos ladrones. Debo insistir, lo siento como un deber, en el afán de lograr que nuestras generaciones por venir aprendan de experiencias vividas y vean el mal ejemplo, lo que no se debe permitir ni repetir teniendo a mano las tantas muestras de los países que por la fuerza han implantado el sistema comunista y sus derivaciones llámenlas cómo las quieran llamar, absolutamente todas han destruido a los países en las que lo han implantado. China por ejemplo no pudo continuar con la economía del sistema comunista y hoy en día es productiva y en desarrollo ya que al menos hace 20 años se hicieron reformas económicas importantes hacia el capitalismo y son hoy en día quienes más comercio manejan en el mundo con el esquema occidental de la empresa privada. El capitalismo ha convertido en millonarios a más de un millón de chinos aunque aún tienen muchos problemas de hambre y producción, Corea del Norte es otro fracaso comunista donde dos de cada cinco habitantes sufren malnutrición y el 70 % depende del sistema de distribución estatal para sobrevivir, todos los países que han cumplido los Caprichos de 4 izquierdosos trasnochados han fracasado en el deber de brindarle a su pueblo bienestar y mejor calidad de vida; eso sí , en todos el común denominador es que sus gobernantes derivan rápidamente en dictadores, gobiernos no democráticos y la élite gobiernera se enriquece y compra conciencias en su entorno para poderse mantener aferrado al poder , llegan apalancados en ofertas engañosas de villas y castillos a las clases populares y al final de cuenta lo utilizan para enriquecerse.

Me pongo en el lugar de los gobiernos de los países en donde los ladrones de la cúpula chavista han sido pillados guardando dinero robado y han sido puestos a la orden de la justicia y me imagino que las instituciones de estos países que han tenido que ver directamente con los montos y las fórmulas a través de las cuales nos han robado a todos los venezolanos , son inauditas y están más que asombrados con la forma tan incontrolada, tan desfachatada en la que le quitaron el derecho a la vida a los infantes que mueren por hambre y falta de medicinas sin el más mínimo remordimiento ,le quitan el pan de la boca a millones de personas en su país de nacimiento, son lo más bajo, como una mala mutación de la especie humana .

Estos desalmados abundan y por más que sepamos que la sarta de mutantes está embadurnada por la corrupción y es una condición metastasica en todos los niveles de jerarquías en el castrochavismo, igualmente al conocer los detalles y modalidades de los desfalcos a nuestro tesoro nacional nos quedamos boquiabiertos, sin aliento pidiendo todo el peso de la justicia para esas lacras, castigo sin compasión igual como ellos nos robaron el futuro de dos generaciones.

Cada semana hay novedades de nuevos descubrimientos de estos cuatreros con patente de corso entregada por Hugo Chávez y sus secuaces para desmantelar nuestra riqueza, este pasado martes 27 de Noviembre, en una corte del estado de la Florida ( EEUU),compareció el ciudadano Alejandro Andrade en calidad de imputado y se declaró culpable por haber recibido más de mil millones de dólares por concepto de cobro de comisiones (COIMA, MORDIDA) del ciudadano Raúl Gorrin actual dueño de la televisora Venezolana Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, también se habla de 2 personas más aunque no se divulgaron sus nombres hasta el momento.

Alejandro Andrade no fue nada más mano derecha de Hugo Chávez, fue más que un hijo y uno de los protagonistas del intento de golpe de estado del año 1992 que dejó más de 200 muertos por dicha intentona, uno de sus cargos más importante fue el de tesorero nacional y desde donde perpetró toda esta maraña de corrupción coordinada desde Miraflores. Vale destacar que desde 2014 el llamado “tuerto Andrade” estaba acogido al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos pues estaba colaborando con la información que hace falta para seguir capturando malhechores , ladrones de las arcas venezolanas, sin embargo en las últimas semanas fue capturado ya que el gobierno Federal se percató de que estaba protegiendo algunos indiciados y no estaba entregando información completa y por lo tanto perdió la confianza que había obtenido en dicho programa.

Lo afirmado por Andrade en dicha corte, es digno de enumerar. 1- Le agradece a los EE.UU que lo hayan acogido con respeto a él y su familia en donde las leyes se respeta y se cumple. Es un país con un sistema formidable (capitalista) en donde prevalece el respeto y la paz. Que lo afirmé bajo juramento un hijo de Chávez que es el mejor sistema, es un gran mensaje a los comunistas del mundo y especialmente a los pocos que siguen creyendo en la revolución en Venezuela. 2- Le pidió perdón a su familia y a sus amigos pero no al pueblo Venezolano: es una ironía y extremo cinismo, o sea, después que aceptó bajo juramento que había recibido más de mil millones dólares de Raúl Gorrin y se convierte en el caso de corrupción más grande de toda la historia de la humanidad, que ni siquiera el caso de Odebrecht que abarcó muchos países latinoamericanos, apenas llegó a 800 millones de dólares y con acusaciones a presidentes, expresidentes y algunos de ellos presos. Venezuela con más 5 millones de venezolanos en el exilio y más del 98% de dicha cifra, dejaron al país por la hecatombe económica, por la hambruna, en donde siguen muriendo centenares de miles de personas por falta de medicamentos, los hospitales parecen arrasados por una guerra, con la hiperinflación más alta del planeta, con la inseguridad más alta del mundo y éste degenerado no pida perdón, siendo corresponsable de dicha desgracia, es poco con desearle la quinta paila del infierno.

No tengo lugar a dudas que esté es uno de los testaferros del intergaláctico supremo más corrupto de la historia de Venezuela Hugo Chávez Frías, le toca ahora cumplir con lo estipulado por la justicia norteamericana pero luego deberá cumplir con la justicia venezolana .Por ahora serán 10 años de vida sin un solo lujo, adiós a los caballos de competencia, no más carros, yates, mansiones ni comidas exóticas, confiamos en que todos sus bienes absolutamente mal habidos sean confiscados y que no pueda tener ni un beneficio que no sea producto de su trabajo y esfuerzo, cosa que nunca ha hecho.

En el mundo al revés en el que convirtieron a mi país, ese juicio ha debido ser efectuado en Venezuela pero como no hay justicia y todas las instituciones están sometidas a la narcotirania eso es imposible, pero afortunadamente contamos con la justicia real de otros países que no pasan por alto delitos cometidos en su territorio y menos aún lavado de dinero de otros países…

Pensamos enseguida amigos lectores, si dio esa cantidad en sobornos el timador autorizado, con su respectiva patente de corso Raúl Gorrin, no imaginamos cuánto tendrá en sus manos , a su custodia, de “bienes” de la familia presidencial, por cierto que hasta esta hora, sábado en la noche, momento en el que estoy escribiendo la columna, la fiscalía Venezolana no ha abierto de oficio una averiguación por noticia crimines por ser un gran escándalo internacional público y comunicacional al mentado Raúl Gorrin. Pero al día siguiente del juicio en EE.UU si solicitó la extradición de Andrade; uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible la solicitud de extradición de Andrade y no se toca ni menciona ni se asoma el nombre de Gorrin, autor de la entrega de los mil millones de dólares a Andrade? como se continua con la ofensa a la inteligencia de 32 millones de Venezolanos. Este intocable, Raúl Gorrin, es una ficha que sirvió y sirve aún para mover diferentes fuentes de recursos pues ya fue reseñado en un saqueo en PDVSA con 1200 millones de dólares y allí aparece el tesorero de PDVSA Erik Malpica Flores, hijo (criado) de Cilia Flores, primera dama del narcogobierno como socio también de Raúl Gorrin. En esta red inmensa de corrupción falta mucha gente que debe de saberse en los próximos meses.

Cómo mencioné al inicio, es obligatorio como venezolano y más si tienes alguna figuración en el ámbito político del país , especialmente de la oposición que se manifiesten acerca de esta grotesca orgía de corrupción , algunos políticos, por cierto regionales de Monagas han escrito columnas destacando las “cualidades” del dueño de Globovision y han declarado que Raúl Gorrin en un “gran ejemplo” a seguir, en su momento ya se olía a podrido por donde esté bandolero pasaba, desde la compra del canal de noticias , involucrando a Diosdado Cabello Rondón con esa compra , así que es menester, el país reclama ,exige un pronunciamiento claro y categórico de toda la dirigencia política de todos los partidos que dicen ser de oposición, con respecto a estos casos que tienen horrorizada a la comunidad internacional de cómo han saqueado y han arruinado a uno de los países más ricos de Latinoamérica. No sé siente la indignación legítima y absoluta por esta asquerosa bofetada a nuestro patrimonio, han sido muy poco los pronunciamientos de los políticos de oposición con respecto a éste caso. ¿Por qué será?

Sin duda me aferro a la denuncia pues es el arma que más nos ayuda a desenmascarar tanta perversidad y maltrato hacia nuestro pueblo, quedo siempre firme, desde la cárcel del exilio, confiado en la pronta liberación de Venezuela, en contacto con mi gente con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

