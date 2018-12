Terror en las alturas: Pasajeros ven cómo se desgarra uno de los motores de su avión (Video)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Decenas de pasajeros del vuelo 260 de Frontier Airlines que este viernes despegó del Aeropuerto Internacional MacCarran de Las Vegas (estado de Nevada, EE.UU.) rumbo a Florida vivieron la terrible experiencia de ver cómo uno de los motores del avión se rompía en el aire, informa KSNV (a través del portal de noticias RT).

Las fotos y videos grabados por algunos pasajeros que iban a bordo recogen el impactante momento en que parte de la cubierta de uno de los motores del Airbus 320 se desprende poco después de la maniobra de despegue, lo que condujo a una situación de emergencia.

Video from the air of Frontier flight #F9260 showing the engine cowling came apart. pic.twitter.com/kxz4bpKAlO — Flight Alerts (@FlightAlerts_) November 30, 2018

La tripulación del vuelo siguió el procedimiento habitual para estos casos y solicitó de inmediato el regreso al aeropuerto, realizando un aterrizaje de emergencia. Ninguno de los 166 viajeros a bordo sufrió lesiones ni daños.

“El motor continuó funcionando con normalidad y el avión, un Airbus A320, aterrizó bien”, se indicó en un comunicado de prensa emitido por la aerolínea Frontier.

“Mi tía hizo esta foto de un motor destrozado en el vuelo 260 […] Dijo que todos los pasajeros recibieron un bono de desayuno gratuito”, afirmó vía Twitter un presentador de WGN-TV.

WHOA! My aunt snapped this pic of a shredded engine on Frontier flight 260 from Vegas to Tampa. The plane was able to turn around and land. She says all passengers got a free breakfast voucher. pic.twitter.com/vc4t4uxMmh — Dan Ponce (@DanPonceTV) November 30, 2018

Para salvar la cara, la aerolínea compensó a los pasajeros con el gasto completo del viaje y proporcionó también un cupón extra de 500 dólares.

“La seguridad es nuestra principal prioridad en Frontier Airlines y nos gustaría reconocer la profesionalidad de nuestros pilotos y auxiliares de vuelo”, agregó Frontier.