Runrunes de este martes 4 de diciembre de 2018

¿APLAUSOS DE PIE?:

No crean que es ficción, aunque así parezca. Tampoco que como no ha salido nada en los pocos medios existentes es una invención buscando que asi lo piensen. El hecho importante es que así terminó una reunión a principios de noviembre con mas de 50 empresarios del sector privado, unos mas cercanos que otros al gobierno de Nicolás Maduro, quien presidió el cónclave celebrado en Fuerte Tiuna. Antes de entrar fueron despojados de todos sus teléfonos celulares para que no quedara ni una grabación. Para mas señas fue en la sede del ministerio de la Defensa. Las reuniones posteriores y mesas de trabajo se han venido celebrando en el Círculo Militar. El cierre tan emotivo por los asistentes fue debido a lo contento que se sentían al observar que Maduro no era tan testarudo como se creían, sino que por fin había entendido las reglas de la economía productiva. Maduro fue el único que habló. Para sorpresa de todos el jefe de Estado habría comenzado reconociendo el fracaso del plan económico -presentado hace tres meses -ordenando de inmediato el comienzo de las llamadas “mesas técnicas” (las mismas que no han servido para nada desde que Chávez las “inauguró”) para tener como prioridad la fijación de precios acordados en torno a los productos básicos. Nicolás, entre otras palabras, soltó perlas como estas: “Se acabó el exprópiese”; “Pido apoyo para la producción nacional”; “Quiero que tengamos una navidad con productos” y “Estaremos haciendo cuanto antes los cambios en las políticas económica y cambiaria”; “Les pido que no abandonen sus empresas como hicieron los dueños de Kellog´s y Smurfit” ; reiteró con un enfático señalamiento de sus brazos que el exprópiese no se repetiría. Al presidente lo acompañaban además de su esposa Cilia Flores los ministros de la Defensa, Vladimir Padrino; Luis Medina de Alimentación; William Castro Soteldo de Agricultura Productiva y Tierras, William Contreras, ministro de Comercio y Tarek el-Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional. Todos salieron sorprendidos por la sinceridad de Maduro y debido a ello fue que lo aplaudieron de pie cuando terminó su discurso. La alegría solo duró semana y media. ¿Por cuales motivos volvió Maduro a continuar con las medidas que aquella noche desdeñó? ¿Cubanos o Serrano Mancilla? ¿Qué lo detiene de atreverse a implementar mejoras ante este fracaso? Sabe que los chinos no vuelven a hacer mas inversiones, se les debe mucha plata y exigen condiciones diferentes para nuevos negocios. Esa ilusión empresarial duró lo que dura un suspiro en un chinchorro. Todavía no entienden que lo detiene a efectuar los cambios cuando de hecho reconoce que las cosas no le van bien. . Esperemos pues …

¿MÉXICO LINDO?:

Copio este segmento del Informe Otálvora que está en su totalidad en Runrun.es; “Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador intentaban convertir su toma de posesión como presidente de México en una suerte de convención de la izquierda castrista del continente con la realización de una sesión del Foro de São Paulo. aparte de la invitación a Nicolás Maduro que generó críticas en México. Entre los invitados al evento se encuentraban, entre otros, la expresidente argentina Cristina Kirchner, la cúpula de las FARC colombianas y el destituido presidente de Honduras Manuel Zelaya quienes se unirían a Evo Morales y al cubano Miguel Díaz-Canel. Kirchner, quien para ausentarse del país debe obtener autorización del tribunal que actualmente la enjuicia por corrupción, desistió de viajar a México. Los jefes guerrilleros colombianos Rodrigo Londoño y Rodrigo Granda recibieron autorización del tribunal de “justicia especial” para salir de Colombia y se aprestaban a viajar a México pese a que sobre Granda penden ordenes de captura internacional por secuestro y terrorismo. El cambio en la política exterior mexicana, a partir de ya, se da como un hecho en diversas cancillerías del continente. El envío de un embajador a Caracas, violando los acuerdos del Grupo de Lima, pudiera ser uno de los pasos de la cancillería de AMLO”.

Por cierto, ante la angustia de que la presencia de Maduro enturbiara la toma de posesión en la sede del Congreso de México, el venezolano acordó con el mexicano no asistir a ese acto pero si estar presente en el almuerzo oficial como nuevo mandatario mexicano. Así lo reveló en su twitter el ex ministro de Finanzas de Chávez Rodrigo Cabezas. La pancarta dentro del Congreso declarando no grata su presencia mas los abucheos a su llegada, que Maduro los recibió saludando como si fueran aplausos, fueron los dos puntos principales de su ràpida presencia en suelo mexicano. Una especie de “·pisicorre”. Se llevó a los ministros Villeguitas de Cultura y Rodriguez de Información. Éste último declaró que la receptividad para con Maduro había sido “apoteósica” y el primero hizo entrevistas con su celular en apoyo a Nicolás con personajes como el expresidente Manuel Zelaya, el mismo que cobraba 25 mil dólares mensuales y usaba los aviones de PDVSA como secretario de PetroCaribe tras el golpe que lo derrocó de la presidencia de Honduras …

