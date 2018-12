Donald Trump pide a la Opep no recortar su producción de petróleo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió este miércoles a los miembros de la OPEP a que no recorten la producción de crudo en su próxima reunión, al asegurar que los precios del petróleo deberían seguir siendo bajos.

“Ojalá la OPEP mantenga los flujos de petróleo como están, sin restringirlos. El mundo no quiere, ni necesita, que haya precios del petróleo más altos”, dijo Trump en Twitter, en vísperas de la reunión del jueves y el viernes de los países productores en Viena.

Si los miembros de la OPEP, que produce más de la mitad del crudo del mundo, siguen bombeando a los niveles actuales, los precios del petróleo podrían seguir cayendo.

Las cotizaciones ya han bajado más de 30% en los dos últimos meses y el barril de Brent actualmente oscila en torno a 60 dólares.

Pero si los productores cierran los grifos, también se arriesgan a ahogar el crecimiento económico mundial, que es alentado por los bajos precios del crudo.

Trump ha acusado en reiteradas ocasiones a los miembros del cartel de mantener los precios artificialmente altos.

Estas declaraciones colocan a Arabia Saudita en una posición difícil, ya que Riad busca evitar cualquier roce con Trump después de que el vínculo entre ambos países se complicara por el asesinato del periodista crítico del reino Jamal Khashoggi. AFP

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de diciembre de 2018