Dos aviones del Cuerpo de Marines de EEUU colisionan en Japón

Dos aviones del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos colisionaron durante una operación de reabastecimiento de combustible en vuelo frente a las costas de Japón, así lo informó este miércoles un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.

AFP

Los aviones involucrados fueron un caza F-18 y un petrolero C-130, según el funcionario. En un comunicado, el Cuerpo de Marines dijo que las aeronaves habían despegado de la Estación Aérea del USMC Iwakuni y que las operaciones de búsqueda y rescate estaban en curso después de un “accidente”.

Fue la propia marina norteamericana que confirmó los hechos en su cuenta oficial de Twitter.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.

The circumstances of the mishap are currently under investigation.

Media can contact @IIIMEF at [email protected]

— U.S. Marines (@USMC) 5 de diciembre de 2018