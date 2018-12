El momento más emotivo del expresidente George W. Bush en el funeral de su padre (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El ex presidente George W. Bush vivió un emotivo momento durante el funeral de su padre, George H. W. Bush, en medio de su discurso de despedida.

Por Infobae

Detrás del atril y ante decenas de presidentes y jefes de Estado, el ex mandatario se mostró visiblemente emocionado al pronunciar las palabras: “Fue el mejor padre que un hijo o hija pudieran tener”. “Tenía empatía. No era cínico. Le gustaban las buenas personas”, lo recordó su hijo en otro pasaje de su discurso. “Nos enseñó que nunca fuéramos definidos por el fracaso”.

George W. Bush ended his eulogy for his father, #Bush41.

“The best father a son or daughter could have.”

And then GWB broke down and cried.

No matter your politics, it’s heart wrenching to watch the raw emotions of the Bush family’s grief.?pic.twitter.com/wP8qSeCvSk

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) 5 de diciembre de 2018