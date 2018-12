La historia detrás del caramelo que Bush le dio a Michelle Obama en el funeral de su padre

Posteado en: Actualidad, Curiosidades

El ex mandatario estadounidense George W. Bush volvió a tener un afectuoso momento con la ex primera dama Michelle Obama en el funeral de estado por George H.W. Bush este miércoles, cuando la saludó y le regaló, disimuladamente, un caramelo antes de que comenzara la ceremonia.

Este gesto del 43° presidente de los Estados Unidos es llamativo considerando que también le había dado una menta Altoids a Michelle Obama durante el funeral por el senador John McCain en septiembre.

Cuando Bush, de 72 años de edad, llegó a la Catedral Nacional en Washington para despedir a su padre -quien fue presidente de EEUU entre 1989 y 1993- saludó al presidente Donald Trump y a su esposa, Melania. Luego, estrechó la mano del ex presidente Barack Obama y de Michelle Obama, y la hizo sonreír cuando le deslizó a escondidas lo que parecía ser un caramelo.

Después saludó al ex presidente Bill Clinton, a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, al ex presidente Jimmy Carter y a su esposa Rosalynn.

En una entrevista de la cadena NBC en octubre, Michelle Obama explicó el origen de su simpática relación con George W. Bush, el ex jefe de Estado que entregó el mando a Barack Obama en 2009.

The candy connection continues. George W. Bush pulls candy out of his pocket as he walks down the aisle and hands to his pal @MichelleObama #Bush41 pic.twitter.com/pewprkva47 — Spectrum News DC (@SpectrumNewsDC) December 5, 2018

“El presidente Bush y yo somos, y seremos para siempre, compañeros de asiento debido al protocolo”, dijo la ex primera dama. “Nos sentamos uno al lado del otro en todos los actos oficiales, por lo que es ‘mi compañero de crimen’ en cada cosa importante donde se reúnen todos. Así que estamos juntos todo el tiempo, y lo amo hasta la muerte. Es un hombre maravilloso, muy gracioso”, contó Michelle Obama.

George H.W. Bush murió el viernes a la edad de 94 años.

WATCH: Bipartisanship: Laura Bush, via President Bush, hands a piece of candy to Michelle Obama during the memorial service for John McCain. pic.twitter.com/PhKPYCOiUz — MSNBC (@MSNBC) September 1, 2018

Infobae