La Internacional Liberal otorga a María Corina Machado el Premio por la Libertad 2019

La Internacional Liberal anuncia que su Premio por la Libertad 2019 es para María Corina Machado. Es el premio más importante que se entrega entre los liberales del mundo.

El anuncio fue hecho por la organización a través de su twitter oficial en donde se detalló que la líder opositora fue nominada por los demócratas liberales de Gran Bretaña y por la federación mundialde partidos políticos liberales.

Según la organización, Machado se convierte en la primera mujer de Latinoamérica con recibir este premio.

The global #liberal family is pleased to announce that @MariaCorinaYA will be the recipient of our Prize for Freedom in 2019!

Nominated by @LibDems and @LibIntBg, Ms Machado will be the first woman in mainland #LatinAmerica to receive the award #Venezuela #HumanRights ?? pic.twitter.com/59y06nd2g7

— Liberal International (@liberalinternat) 5 de diciembre de 2018