Caiga Quién Caiga: Vienen por las Redes Sociales en 2019, por @AngelMonagas

Fuentes vinculadas a la ilegal Asamblea Nacional Constituyente han permitido a algunos medios, acceso al borrador del proyecto de texto constitucional redactado, con miras a ser aprobado en el 2019.

Presuntamente el nuevo texto constitucional se compone de 411 artículos, los que tendrían que ser aprobados en un referendo consultivo.

En el primer borrador conocido se planteó el Artículo 61 así: “Todo ser humano tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley regulará el uso del ciberespacio y de las redes sociales para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de las condiciones y derechos que le permiten su realización como ser humano”.

Hoy se plantea, según denuncia de medios digitales, en estos términos como artículo 5: “El Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela es de interés público y estratégico para la Defensa Integral de la Nación, las disposiciones de la presente ley son de orden público, por lo que el Estado desarrollará políticas de seguridad, reglamentos, administración y control en su acceso y uso, para asegurar el bien común, la soberanía y la institucionalidad en beneficio de la nación”. Bajo el artificio del “interés público y estratégico”, un gobierno como el actual, lejos de garantizar buscara “restringir” el uso de las mismas.

Contradice este “nuevo proyecto”, parte del original artículo 106, redactado así: “Los medios de comunicación social y de cualquier otra modalidad, públicos y particulares, tienen el deber de contribuir a la autoformación social, colectiva, integral, continua y permanente. El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, garantiza servicios públicos de radio, televisión, redes sociales, redes de bibliotecas, de informática e internet, con el fin de permitir el acceso universal a la información”.

Las redes sociales como fin primario nos dotan de información, opinión, directa de todos los ciudadanos. La verdad no la posee nadie y cada uno hacía como con cualquier medio, sus propias conclusiones, a la luz de la descripción de los hechos. Esa atención masiva, siempre ha sido del interés de los gobiernos y factores políticos. Meterse donde la mayoría lo hace, es fundamental para quienes dependen del conocimiento público. La revista The Economist señala que en las grandes potencias una persona revisa su teléfono unas dos mil seiscientas (2600) veces al día. En Venezuela, aun con la crisis, la cifra es sumamente alta y por ello, el 90% de los medios web tienen configuración para celulares.

Las REDES SOCIALES inciden en la salud de los factores políticos. En Venezuela, tienen el agregado que son el único espacio “incontrolable” por el chavismo. Eso pudiera llegar a su fin este 2019, siguiendo el ejemplo de otros países del bloque comunista como China y Corea del Norte, aliados del actual gobierno. A pesar de que los anuncios, comentarios, etc, en redes sociales podrían ser vistos mayormente por bots o usuarios que no tengan mayor objetivo que manipular el estado de una elección o situación, representan la mayor posibilidad de expresión para un pueblo oprimido y maltratado socialmente, como nuestra patria.

Seguro estoy que hay interés primordial por “regularlas”, por controlarlas. A pesar de que ellas también muchas veces son utilizadas para deformar, atacar, tergiversar, es el único lugar aún independiente, autónomo, lo cual no podemos decir de la mayoría de los medios públicos de información nacional. Si eso llegase a suceder, también la tecnología moderna nos ayudará a enfrentar esa batalla.

Podemos decir que no lo aceptaremos, porque ese cuerpo (ANC) es irrito, ilegal, inexistente jurídicamente. Igual lo diremos del Presidente a partir del 10Enero 2019. Lo hemos dicho de Gobernadores, Legisladores Regionales, Alcaldes y próximamente los concejales. También sucederá lo mismo: Ellos siguen gobernando y no se vislumbra una salida a un país que cada día muere. Muchas sanciones, muchos pronunciamientos pero eso no detiene la barbarie. Por mi parte me preparo para evadir la censura en las redes.

Como hagan la mayoría siempre hablará mal de Chavez, del chavismo, de la oposición y de los políticos en general.

Dios permita un cambio y pronto.

PRECIOS RECORDADOS NO ACORDADOS En Venezuela, los precios supuestamente “acordados” por el gobierno, solo han quedado para el recuerdo. Lo que pudo haber sido y no fue. La realidad los dejo atrás luego de ese falso “acuerdo”, cuyo único resultado será fortalecer un mercado negro de productos como la carne, el pollo, los huevos, por mencionar tres. Una familia promedio requiere de 700 Dólares para sobrevivir. ¿Quién los tiene en Venezuela? He allí el drama… El único lugar donde usted consigue PRODUCTOS REGULADOS a buen precio, es la gaceta oficial.

IGLESIAS COBRARAN LIMOSNAS DIGITALMENTE España. Banco Sabadell, a través de la Dirección de Instituciones Religiosas dependiente de la Dirección de Negocios Institucionales, junto con la Dirección de Medios de Pago, ha desarrollado el “Proyecto Done“, un sistema electrónico de recogida de donativos que introduce como novedad la posibilidad de realizarlos mediante tarjeta o cualquier dispositivo con tecnología NFC (contactless) manteniendo también la posibilidad de realizarlo en efectivo, con la finalidad de ayudar a Instituciones Religiosas, Fundaciones, ONGs y, en general, a cualquier organización que reciba ingresos o donativos facilitando también la transición tecnológica. En Venezuela, donde el desastre de CANTV impide tener buen internet y la abundancia de malandros acaba con los dispositivos, auguramos que esto tardará en llegar. No quiero imaginar lo que sucedería por ejemplo, en las iglesias cristianas evangélicas con tanto “pare de sufrir”. Sería más fácil recoger el diezmo y se acabarían las excusas “Es que no tengo efectivo”.

CONFIRMADO Lo anunciado en esta columna hace meses: DELSA SOLÓRZANO, se va de UNT. Muchos negaron nuestra información, hoy los hechos corroboran lo que dijimos. El nombre será ENCUENTRO CIUDADANO. Desconozco si ya es partido, en cuyo caso Delsa estaría siguiendo los pasos de Timoteo Zambrano. Pudiera suceder que decida hacer alianza con María Corina pero en una religión cristiana no puede haber dos Dioses. Otros dirigentes la acompañaran. De Caracas y de las Provincia. El ex candidato a Alcalde de Maracaibo, Juan Carlos Fernández pudiera ser uno. Enrique Márquez otro. Esperemos. La conveniencia o no de este fraccionamiento opositor, lo debatiremos luego.

Fuerza del cambio Ciertamente la perdida de gobernaciones y alcaldías, sigue demostrando que Voluntad Popular y Primero Justicia como el resto de los partidos, eran simplemente maquinarias, dependientes en más de un 60% de una nómina. En PJ la lucha es a muerte, pues la FUERZA DEL CAMBIO, les ha restado presencia.

ZULIA: Concejales de Maracaibo no pueden sacar sus pertenencias, hasta que venga el nuevo Concejo Municipal chavista. Mientras Maracaibo se derrumba el Alcalde más inútil de la historia del Zulia, quiere cambiar el nombre de las Parroquias como si eso mejorara el nivel de vida. La crisis es grave y se profundiza: Basura, inseguridad, sin agua, sin semáforos, una oscurana total. La corrupción de los “Bozales” llega a nivel del paroxismo y nadie del chavismo pone orden.

LA ABSTENCIÓN Será altísima, se acerca a casi el 90% y como siempre Tibisay Lucena, anunciará que fue el histórico 45% o quizá un poco más propio de estos procesos donde solo se eligen concejales. Los electos como lo anterior no gozaran de legitimidad. Lo peor es que ellos creen representar a las mayorías.