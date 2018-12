Griselda Reyes: ACEP, el voto como herramienta de resistencia

Posteado en: Opinión

En la historia republicana de Venezuela los militares han jugado un papel principal, y este país ha ido de golpe en golpe, cuando un civil logró por primer vez llegar a la presidencia de la República un grupo de militares le dieron un golpe de estado, al punto que fue acusado de cobarde, y así sucesivamente, no es sino en 1945 luego de un golpe de estado (Militar obviamente) que se decide el voto de todos los mayores de 18 años, de ambos sexo y sin importar que supieran leer o no, es donde nace realmente la democracia en este país, y surge de una lucha estudiantil desde 1928, con una generación que marcó la historia de Venezuela.

Hoy en día, 73 años después de ese 1945, surge en Venezuela un instrumento político capaz de interpretar las necesidades de la gente, a través de una propuesta pura, sólida y transparente, ligado a un sentimiento social, con valores de honestidad que mucha falta le hace a este país, en Acción Ciudadana En Positivo –ACEP- queremos ser esa plataforma libre, de ideales y compromiso ligado al gentilicio venezolano, con sólidos principios de equidad e igualdad, ACEP es y será ese instrumento de reivindicación social, sindical, vecinal y estudiantil por excelencia, comprometido con los más desposeídos y arraigados en los más puro niveles de justicia.

Somos demócratas, somos civilistas, no creemos en caminos verdes, vamos de frente y estamos dispuestos a dar la cara en el escenario que sea necesario porque no le tememos a nadie y mucho menos le debemos absolutamente a nadie, y es eso lo que la vieja política no nos perdona, porque no pactamos con nadie, porque nuestro compromiso es real con la gente, con los ciudadanos, y que esa va a ser nuestra principal doctrina política, sacar ese pensamiento de pueblo para apoderar realmente a la gente con títulos de ciudadanía, que tengan conocimiento y poder verdadero, que no sea un simple discurso, sino que sea un hecho de acción, y para eso estamos trabajando en el voto como herramienta de resistencia.

Hoy somos acusados, quienes gobiernan al país nos llaman escuálidos, o peor aún que somos una fracción de Primero Justicia, cosa que consideramos más un insulto que otra cosa, y si son los opositores nos dicen chavistas o pero aún que somos un partido de Diosdado, pero no, lamento notificarles que están muy alejados de la realidad, nosotros somos un grupo de ciudadanos venezolanos, que creemos en la gente, que creemos en el voto como instrumento de lucha, que creemos en la democracia como sistema de gobierno que permite la libertad del hombre, y no somos militares, por lo que no creemos en golpes de estados, y mucho menos esperamos que otros países que tienes sus intereses bien definido vengan a este país a solucionarnos los problemas, nuestra nación está en crisis, y es porque existe un gobierno forajido y una oposición que no cree en la capacidad de los venezolanos, por eso en ACEP somos un partido de centro y radicalmente nacionalista, del venezolano libre convertido en ciudadano para que sea corresponsable de su país y su acción.

Te invito a votar, no sé si los electores nos acompañen en esta oportunidad, pero de verdad estamos poniendo lo mejor de nosotros para ofrecerle a cada venezolano una alternativa diferente, Ortega y Gasset hablaba de dos España, una envejecida, populista y antidemocrática y otra joven, no muy fuerte pero si sincera y dispuesta a hacer las tareas necesaria, pues, puedo afirmar que existen dos Venezuela, una agotada en falsas peleas entre ellos que no les importa el país, que son capaces de ponerse de acuerdo en sus fines más macabros, y otra Venezuela, que está haciendo cosas muy pequeñas, pero es honrada, dispuesta a aportar la fuerza y el compromiso que este país necesita, no es muy fuerte pero si es honrada y quiere una oportunidad para demostrar que es lo que se tiene que hacer en este país para salir de la crisis, aquí está ACEP y vamos a conquistar los espacios que sean necesarios, no somos muy fuertes y pecamos de ingenuos, pero tenemos la verdad y la pureza que este país requiere y vamos por el.

@griseldareyesq