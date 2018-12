La extraña premonición de Miley Cyrus antes de perder su casa en los incendios de California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miley Cyrus visitó el programa de radio de Ryan Seacrest y habló del devastador incendio forestal en el que perdió la casa que compartía con su novio, Liam Hemsworth en Malibú, California. La cantante reveló que en vez de sumergirse en estrés postraumático decidió enfocarse en su crecimiento personal.

La artista lanzó la semana pasada, Nothing Breaks Like a Heart, su más reciente canción en colaboración con Mark Ronson y muchos observaron que, la letra del tema hace referencia a una casa que se incendia en llamas. Resulta que Miley escribió la canción meses antes de los incendios de Woolsey al sur de California.

“Hemos trabajado desde hace un año y medio en este nuevo disco… así que no sabía cuál iba a ser la mejor manera de salir de este agujero negro pero es realmente algo loco porque escribí la canción con Mark en mayo antes de que perdiéramos nuestra casa en Malibú“, explicó Cyrus.

“Parte de la letra dice, ‘Esta casa en llamas/ No queda nada/ Se hizo humo y ambos lo sabemos… fue como una premonición rara, así que los tiempos simplemente coincidieron”, añadió la estrella.

Tras el incendio, Cyrus y Hemsworth donaron USD 500 mil a la organización, The Malibu Foundation, que se creó para ofrecer ayuda a los miembros de la comunidad mientras intentan reconstruir la ciudad.

A pesar de la trágica experiencia, Miley confesó que se encuentra “en un proceso de sanación” gracias al apoyo que recibe de sus familiares.

Our home before and after the devastating #WoolsleyFire.

Please donate anything you can to The Malibu Foundation in hopes to restore Malibu’s magic… https://t.co/K2yFpjZDzc pic.twitter.com/6o8maqtRhd

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 14, 2018