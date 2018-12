VERDADES Y RUMORES|El 10E y las dudas del “Madurismo”, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

DUDAS (I). Aunque parezca que el horizonte estás más o menos despejado para el “Madurismo”, no está tan claro lo que les viene en relación con el nuevo período presidencial que para ellos comienza el 10 de enero de 2018, pero que para la mayoría del país y un grupo de más de 40 naciones no inicia porque la elección presidencial del 20M carece de legitimidad y reconocimiento. En la tendencia que maneja la mayor parte del poder actualmente apuestan a que nada pase, pero tienen fuertes temores de dificultades internas y externas que les agreguen aún más inestabilidad a una gestión que pudiera estar con mayores apuros de los actuales. Comencemos con el entorno internacional. El gobierno de Maduro cada día está más aislado. Se calcula que más de 40 naciones no van a reconocer su nuevo período de gobierno y eso más que un arma de la retórica chavista para argumentar la agresión imperial, es un problema de difícil manejo porque implica que se reducen aún más las posibilidades de acceso al dinero que tanto necesitan las finanzas públicas para subsistir. Y sin dinero no hay posibilidades de comprar los alimentos que tanto se necesitan ante la brusca caída de la producción nacional. Literalmente Maduro se quedará con un puñado de aliados, de los cuales sólo China, Rusia y Turquía tienen un real valor más allá del simbolismo de una Cuba o del apoyo de un Evo Morales en medio de sus dificultades internas por su desmedida ambición de poder. China está aumentando la presión para que les cedan la mayor parte de las operaciones de la industria petrolera venezolana, tal como revelamos en VyR esta semana (LEA: http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/12/04/pdvsa-el-gobierno-esta-a-punto-de-ceder-ante-los-chinos/) ¿Qué saben los chinos que la mayoría desconocemos? Esa nación asiática tiene un amplio dispositivo de inteligencia que monitorea la situación nacional, identifica peligros y recomienda los cursos de acción a su gobierno. Rusia está enredada en sus problemas con Ucrania y Estados Unidos, por lo que Maduro tuvo que viajar con urgencia a Moscú con el fin no sólo de buscar más dinero para paliar la escasez, sino para calmar a los rusos ante las eventualidades que puedan ocurrir a partir de 10E. Turquía a través de su presidente garantizó el envío de todo lo que necesite Venezuela ¿Y cómo les van a pagar? Una cosa es ofrecer vender todo lo que se necesita en la sociedad venezolana y otra muy distinta es que lo hagan dando largos plazos de espera para la cancelación de lo vendido. Ninguno de esos tres países apoya a Maduro porque tienen coincidencias ideológicas. Ese apoyo no es gratuito. Lo hacen porque en medio del cerco internacional, aún hay negocios que explotar en Venezuela y además porque tienen mucho dinero comprometido que no quieren perder. Maduro se ha convertido casi que en un leproso con el cual pocos quieren tomarse una foto. En este escenario internacional tendrá mucha incidencia el cambio de postura de dos países que ha sido importantes en la presión ejercida, como son México y España. El gobierno español en manos del socialista, Pedro Sánchez, matizó la política hacia la revolución llegando incluso a proponer que la Unión Europea facilitara un nuevo diálogo. Con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cambio será mucho más brusco porque este no cuida las formas y su accionar recuerda mucho a Chávez en sus inicios. México poco a poco se irá convirtiendo en el peor de los casos en un nuevo aliado, o por lo menos intentará aparecer como neutral. El escenario internacional se nota complicado para Maduro.

PARADERO. El destino del ex director del Sebin, Gustavo González López, se viene aclarando poco a poco. Tal como informamos con carácter de primicia la semana pasada, el alto oficial no está detenido, sino que se encuentra en su finca ubicada cerca de Caracas supuestamente esperando un nuevo cargo de manos de Maduro. Ante los hechos elevé unas consultas y este fue el resultado: “Lo más extraño de todo es que no se sabía nada de él y su familia, por lo que no se puede descartar que si haya estado detenido pero por presiones de Diosdado Cabello haya sido liberado y luego se refugiara en su finca. Lo que sí está claro es que aquel impasse entre funcionarios del Sebin y la caravana presidencial fue premeditado. Querían presionar a Maduro”. Otra de las fuentes consultadas confirmó lo expuesto por José Vicente Rangel: “Es real que González López estaba espiando a Maduro y a Cilia Flores. De hecho tiene grabaciones que al parecer son comprometedoras. Lo descubrieron los cubanos y por eso Maduro lo sacó del cargo, a pesar que eso le iba a ocasionar problemas con Diosdado Cabello. Incluso los cubanos temen que algunas grabaciones hayan ido a parar a manos de enemigos del proceso”. Este caso sigue siendo un candelero en el oficialismo.

DESCONCERTANTE. Muchos lectores me preguntan con insistencia mi opinión sobre las acciones política de Maria Corina Machado. Poco he escrito sobre ella porque su conducta es desconcertante. Nadie le puede dudar que es frontal para combatir al régimen, pero tampoco es capaz de hacer equipo en la oposición con el fin de lograr la tan necesaria Unidad. Su última acusación genérica contra otros líderes opositores, me hizo recordar aquella lista de corruptos que nunca mostró Luis Piñerua Ordaz. Maria Corina prendió el ventilador y se deslindó del resto de la oposición ¿Cuál es el plan de la señora Machado? Creo que no tiene ninguno más allá de construir una imagen mediática con poco apoyo popular. Me preocupa que este tipo de conductas, sumadas a las de otros opositores con tongoneos muy raros, están impidiendo la construcción de una genuina y productiva Unidad. Cada quien por su lado no pasará del simple show político.

DUDAS (II). El escenario nacional hay que dividirlo en dos partes. La primera tiene que ver con las presunciones oficiales que a partir del 10E, van a reaparecer poco a poco las protestas en las calles. Desde que apagaron las manifestaciones a finales de julio de 2017, el régimen ha tenido cierta paz en las calles. Si bien es cierto que la conflictividad sigue muy alta, también las protestas se han mantenido pero con temas puntuales: servicios públicos, escasez de comida, retardo en la entrega de las cajas CLAP y sobre todo por el deterioro de los salarios en la administración pública. Cada quien protesta por los problemas que le aquejan, pero no ha surgido aún un tema central que los aglutine como ocurrió a partir de marzo 2017 con el autogolpe producido por aquellas sentencias del TSJ. Un país en relativa calma, no necesariamente es un país resignado. Recordemos que los teóricos de la opinión pública consideran, y la historia lo ha demostrado, que muchas sociedades permanecen dormidas acumulando razones para protestar o generar un cambio, hasta que un evento detona el reclamo popular. Hay temores sobre episodios de protestas que les obliguen a reprimir con mucha fuerza. En este escenario el gobierno acumula un aprendizaje, porque han logrado perfeccionar todos los mecanismos de control y represión.

Aquí tendrá un papel protagónico lo que pueda hacer la oposición que hasta ahora sigue dividida y peleada. No hay Unidad entre las distintas coaliciones. Por ahora sólo el Frente Amplio habla de salir a protestar. Es urgente que la oposición retome la calle. En eso coincido con la posición del presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, quien ha sido de los que ven con claridad la situación, al explicar que si no hay presión nacional es imposible arrinconar a Maduro y obligarlo a una negociación. Aquí tomaré prestada una pregunta que lanzó Alaimo en un mensaje en cadena de WhatsApp ¿A cuenta de qué Maduro se va a ir? La protesta es necesaria, pero también es pertinente que la jauría que actúa desde las redes sociales entienda que sólo una negociación permitirá construir una salida y para eso se deben conceder algunas concesiones. Con tanto odio y amenazas contra el oficialismo, no habrá ni siquiera un intento de negociación, porque ni que los chavistas fueran pendejos para entregar el poder y que los lleven al paredón de fusilamiento. Sin duda que la conflictividad social se pudiera elevar a partir de 10E, pero eso va a depender mucho de la capacidad de convocatoria y convencimiento de los líderes de las coaliciones opositoras.

INÚTIL. Hoy más que nunca cobra vigencia aquella calificación de “Alcalde inútil” que le lanzó el amigo Angel Monagas a Willy Casanova. Este es el peor burgomaestre en la historia del país. Mientras la ciudad sigue sumergida en basura y una infinita cantidad de problemas, este señor ahora le ha dado por cambiar el nombre a la parroquia Raúl Leoni bajo alegatos sin ningún sentido. La verdadera razón es que el ex presidente Leoni era adeco y eso molesta al comunista de Casanova. Pero además sigue acusando al Concejo Municipal de Maracaibo de ser el responsable del desastre de su gestión, alegando que ellos invierten el dinero en temas poco importantes, cuando la Cámara Municipal es un ente legislador y de control, pero que no hace inversiones. Ya no sabe a quién acusar de su desastre. El único y verdadero responsable es usted señor Casanova. La realidad es que con el próximo Concejo Municipal de Maracaibo que estará en manos del PSUV, el desastre será peor.

MALESTAR. Crece el descontento en los cuerpos policiales que operan en el Zulia por las últimas acciones de Omar Prieto. La eliminación del DIEP luego que su aliado, Luis Curiel, hizo lo que hizo no agradó a los policías. Pero además su actuación en relación con el confuso incidente del FAES en la casa de su pana Yonder Durán, tampoco gustó. Lo que se comenta en los distintos organismos policiales, es que Prieto se cree dueño del Zulia y aplica las leyes de acuerdo con su conveniencia e intereses.

DUDAS (yIII). En el escenario nacional hay un capítulo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo y pudiera presentarse puertas adentro en el oficialismo. Aunque usted no lo crea y no lo critico por eso, al parecer hay algunas acciones que pudieran emerger desde el seno de la Fuerza Armada Nacional a partir de la ilegitimidad de Maduro. No es casual que en un reciente mensaje el general, Vladimir Padrino López, exhortó a los militares a no dejarse tentar por el diablo. Ese es una clara señal que hay mucho malestar interno y que están temiendo algunas sublevaciones. Una fuente militar me indicó hace poco que se escucha muchos rumores sobre algunos planes para actuar contra el gobierno de Maduro. En este plano hay que observar muy bien las acciones de Diosdado Cabello, quien mantiene su enfrentamiento con Maduro por el despojo del control del Sebin ¿Pero Cabello aseguró que Maduro se juramentaría el 10E ante la ANC? Si, lo dijo y es lo que debe decir y hacer con el fin de seguir cercando a su principal enemigo. Esa juramentación pudiera actuar como una especie de emboscada de Diosdado contra Maduro. Para quienes dudan de los problemas entre ambos, sólo sepan que quien está actuando como contención al deseo de Maduro de entregar la mayor parte de la industria petrolera a China, es Cabello ¿Pudiera esperarse algún evento sobrevenido en el plano militar? Tomando en cuenta todo lo que los militares le han alcahueteado al gobierno, no. Pero tomando en cuenta el deterioro del país y las consecuencias que pudiera traer, seamos cautos y esperemos. El problema es que en el marco de la incredulidad general que reina en Venezuela la mayoría no cree que ocurra algo que haga cambiar el estado actual de las cosas. La prudencia indica que hay que esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos.

CORRECCIÓN. Tal como se preveía Maduro anunció una corrección del plan económico que lanzó en agosto. En el gobierno saben muy bien que el paquetazo fracasó. Eso lo admitió Maduro en una reunión secreta con empresarios, tal como lo expuso el colega Nelson Bocaranda en sus Runrunes, aunque luego siguió haciendo lo mismo que lo ha conducido por los caminos de la amargura. Se presume que vienen otras decisiones que modifican las primeas acciones, aunque se supone que las guardará para el comienzo de su nueva y cuestionada gestión a partir del 10E.

IRREGULARIDAD. La Banda de “Los Incapaces” que destrozó al Sedemat sigue haciendo lo que les da la gana. Sus últimas acciones giran en torno al poder que el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, le entregó al incapaz mayor para hacer inspecciones en los comercios del casco central de la ciudad. Una cosa es hacer una inspección con el fin de verificar si cumplen con los deberes formales y no violan los precios acordados, pero otra es la retención masiva de mercancía. Eso violenta en primer lugar la resolución conjunta del Comando de Abastecimiento Soberano que fue publicada en Gaceta Oficial No. 41.526 del 16 de noviembre en la cual se prohíbe a Gobernadores y Alcaldes imponer restricciones a la distribución y comercialización de alimentos, so pena de ser castigados con 15 años de prisión; pero además es un claro exceso porque el Sedemat no tiene competencias legales para decomisar mercancía. Las malas lenguas dicen que buena parte de la fruta, por ejemplo, que está siendo decomisada facilitó la reactivación de una planta de pulpa de fruta que estaba cerrada. Otros dicen que buena parte de los alimentos decomisados son desviados a una charcutería ubicada en la Curva de Molina y que es propiedad del “Chacal Dañino” quien es el segundo a bordo en la banda. Por otro lado, me informan que el tan cacareado cobro mensual de los impuestos municipales es otro fracaso de “Los Incapaces” por la sencilla razón que el sistema no funciona. Lo llamativo de todo el accionar irregular del incapaz mayor es la respuesta que ante todo tiene Willy Casanova. O este señor que ganó la Alcaldía de Maracaibo, aunque no gobierna, es cómplice de lo que ocurre en el Sedemat o sencillamente es un adorno al que no le hacen caso.

PANORAMA. Llamó la atención el editorial que con motivo de sus 104 años publicó el diario PANORAMA. Al comienzo destaca las verdades que se dicen sobre la severa crisis económica y la camisa de fuerza ideológica que tiene Maduro y su gobierno para rectificar el manejo económico, pero luego se diluye en su intento de quedar neutrales y acusan a las sanciones internacionales de ser un error. Más allá de eso quiero felicitar a todos los colegas que forman parte del centenario medio de comunicación. Incluso a su directiva les extiendo mi felicitación, aunque ellos son los culpables del guabineo permanente. Hay un leve intento por cumplir con su función de criticar, pero sin el riesgo que implica enfrentarse directamente al régimen. Nadar entre dos aguas turbulentas, implica mucha pericia. El señor Esteban Pineda Belloso, con quien tuve una excelente relación en mis años de trabajo en PANORAMA, sabía nadar muy bien en esas aguas turbias. No creo que sus sucesores tengan esa capacidad.

LIBRO. Recibo la invitación de parte del profesor y amigo, Efraín Rincón Marroquín, para la presentación de su libro “Fundamentos de Marketing Político, un enfoque práctico”, que se realizará este jueves 13 de diciembre a partir de las 10AM en la sede del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ) en Maracaibo. El libro será presentado por el director de dicha institución, Adalberto Zambrano, y cuenta con el prólogo de Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política con sede en Miami, Estados Unidos. Confieso que tengo mucha curiosidad por este trabajo realizado por Efraín, quien es un genuino experto en la materia. Éxitos amigo con tu libro. Estoy seguro que será muy bien evaluado por los interesados en el Marketing Político. Lectura muy recomendada.

MÉXICO. Todo lo que esta nación está viviendo a partir de la toma de posesión de su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, parece un déjà vu al compararse con el Hugo Chávez de los años 1998-1999. La venta del avión presidencial, la conversión del Palacio Presidencial en una institución cultural y la promesa de someterse luego de dos años a una evaluación del pueblo; ya lo habíamos escuchado antes. Pero incluso su conducta de desprecio por las leyes, hacen que AMLO se parezca a Chávez. México no es Venezuela y tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en nuestro país, las fuerzas opositoras de esa nación ya están en pie de lucha. Hay cosas curiosas en las decisiones de López Obrador, como por ejemplo la eliminación de su cuerpo militar de custodia, cuando México es uno de los países más violentos del planeta por la guerra contra el narcotráfico. Ojala nos equivoquemos y AMLO no sea otro Chávez.

CONSECUENCIAS. Todos aquellos que han promovido la no participación de la oposición en las elecciones municipales deben asumir las consecuencias de dejar el camino libre al oficialismo. Y el problema es que las secuelas las veremos muy de cerca cuando los municipios se sigan deteriorando, los servicios públicos colapsando, la basura acumulándose y no exista un ente de control que asuma sus funciones para actuar contra las gestiones ineficientes. Y en el caso de aquellos municipios cuyos alcaldes son opositores, los nuevos concejales oficialistas actuarán para bloquear cualquier buen plan. Es compleja la situación del país y más compleja aún es la decisión de la mayoría opositora de no acudir a los procesos electorales.