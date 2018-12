Jesús Guzmán reprocha al presidente de la Lvbp: No seas descarado

View this post on Instagram

De verdad Juan José Avila ?? De verdad?? Te has tomado la molestia de preguntarle a Los peloteros en qué condiciones están los autobuses? De verdad le has preguntado a los peloteros cuántas veces los autobuses se han quedado accidentados por la vía? De verdad vas a dar esas declaraciones tan burdas? Le estas echando la culpa que se mataron por su culpa? Que hubiese pasado si el autobús se encuentra con esas piedras en la vía y los dos guardias nacionales que custodian los autobús se enfrentan a los delincuentes? Hubiese sido peor o no? Te voy a decir algo con todo el dolor que me arropa hoy, no seas descarado! Y otra cosa que te voy a decir apuesto lo que sea que tú bajas a un estadio y la mayoría de los peloteros no saben quién eres tú !! Por eso mismo té hice las preguntas al principio ! Pero las cosas no son como las pinta este señor