Los Ángeles de las Grandes Ligas lamentaron la pérdida de su pelotero Luis Valbuena #7Dic

Ángeles de Los Ángeles, divisa en las Grandes Ligas donde jugaba el fallecido pelotero, Luis Valbuena, lamentó el siniestro en el cual el beisbolista criollo perdió la vida este #7Dic en la carretera Yaracuy-Lara mediante un accidente de tránsito.

LaPatilla.com

Valbuena se encontraba en el vehículo con sus compañeros de Cardenales de Lara en la pelota venezolana, José Castillo, fallecido en el siniestro, y Carlos Rivero, sobreviviente.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Angel Luis Valbuena and former MLB infielder José Castillo. Our thoughts and prayers are with their loved ones during this time of grief. pic.twitter.com/GxegOtJXuB

— Angels (@Angels) December 7, 2018