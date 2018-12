Tío de Luis Valbuena se descarga contra el régimen: Su muerte es culpa del legado de Chávez (Tuits)

@Larryventexan, tío político del fallecido pelotero venezolano Luis Valbuena, descargó su molestia contra el régimen de Nicolás Maduro en la red social Twitter con respecto al deceso del béisbolista y su compañero, José Castillo.

Lucho Suárez | LaPatilla.com |Traducción libre del inglés por LaPatilla.com (LS)

“Mi sobrino por matrimonio, #LuisValbuena, jugador profesional de béisbol, fue asesinado ayer en Venezuela cuando los piratas de la carretera colocaron rocas en la vía y su camioneta volcó. ¡Deja a un bebé hermoso de 3 meses y una esposa desconsolada! Los culpables? Fans adolescentes de Chávez! El legado de Chávez“, aseveró.

En un segundo tuit manifestó: “Otro jugador murió mientras otros 2 ocupantes sobrevivieron. Mientras yacían en el pavimento, ¡los malditos que colocaban las rocas robaron sus propiedades! ¡Esto es socialismo! Es por esto que Venezuela ganó el título de país más peligroso de la tierra“.

“No se me permitieron acercarme a los detenidos … tal vez sabiamente”, culminó.

My nephew by marriage, #LuisValbuena , pro baseball player, was killed in Venezuela yesterday when road pirates placed boulders on highway and his truck flipped. He leaves a 3 month beautiful baby boy and a heartbroken wife! The culprits? Teenage Chavez fans! Chavez's legacy.

Another player died while 2 other occupants survived. As they lay on the pavement, the fuckers that placed the rocks stole their property! This is socialism! This is why Venezuela earned the title of most dangerous country on earth.

— Larry; Texan in Venezuela???? (@larryventexan) December 8, 2018