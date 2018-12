Caiga Quién Caiga: La abstención no es la culpable, por @AngelMonagas

Posteado en: Actualidad

No fue la abstención sino la desconfianza. Es un proceso de deterioro político que vive el venezolano, quien dejo de creer en el liderazgo o los considerados como tales en la oposición. El pueblo chavista también dejo de creer en sus líderes. La abstención real, no mencionada por Tibisay Lucena, supera el 90%, es decir, dejaron de votar opositores y también afectos al gobierno, incluidos los que han recibido los beneficios del mismo. Evidentemente el rechazo afecto más a los partidos distintos al foco Chavista. Realmente sus posibilidades eran ínfimas. También creo no hicieron lo suficiente para lograr interpretar ese sentimiento de frustración, de desespero, de inconformidad de la mayoría y casi la totalidad de la población con derecho al voto. Quizá era misión imposible.

Es tanto el daño que el PSUV, a través de su expresión del actual CNE, ha causado, que no le quedo más que señalar un 70% de abstención para disminuir las críticas hacia un proceso, donde no pasó nada que no supiéramos iba a pasar: abuso, ventajismo, coacción, etcétera. Salir ahora a denunciar estas situaciones para justificar un resultado es, no solo una estupidez, sino una pérdida de tiempo. En el pasado antes Chávez, no nos engañemos también existían muchas irregularidades. La mayoría siempre enfrentaba y triunfaba, aunque no fuera lo mejor. AD-COPEI-Proyecto Venezuela-Convergencia, entre otros, hicieron de todo para impedir el triunfo de Chávez. Lamentablemente no pudieron. La política no es una actividad de “santos”.

HOY

El país sigue navegando en el limbo del sentimiento popular: nadie cree, nadie quiere, nadie se ocupa.

Lo peor es que hoy se pierde un espacio, un mecanismo y apostar todo a un evento muy improbable que ocurra antes del 10 enero 2019 es solo agregarle más desesperanza a un pueblo.

NECESARIO ES aclarar y precisar: Culpar a la abstención de lo de ayer, es intentar de observar solo los efectos y no las causas. Es culpar a los ciudadanos de un comportamiento producto del descredito político. La verdad verdadera a mi juicio, es que el VENEZOLANO DEJO DE CREER POR COMPLETO EN EL LIDERAZGO POLÍTICO. La desconfianza, la incredulidad, reinan.

Nadie está excluido. María Corina no es una ungida, la mayoría la incluye con menos o más responsabilidad. Igual a LEDEZMA. A Diego Arria. A los que desde el exterior gritan, vociferan, califican. Borges, Capriles, Ramos Allup, Rosales y hasta el propio Leopoldo van en el saco como muchos otros.

La gente llora, implora, unidad. Por realismo político, abandonar las diferencias. Ninguno oye.

Sigo apostando por los que pueden hacer algo. Unir, planificar y entusiasmar. Los hay… Ellos deben salir a dar la batalla para rescatar a Venezuela.

Estamos a un mes exacto de hacer lo que tenemos que hacer. HAGÁMOSLO y no pidamos más al mundo hacer, lo que a nosotros corresponde. La ASAMBLEA NACIONAL si hay testosterona tiene la palabra. Desde aquí. No desde Washington ni Colombia, ni España.

LA RAZON DE DELSA Ella dio sus argumentos. José Luis Farias, por cierto de manera muy grosera e inapropiadamente dio los suyos. Decir muchas cosas ahora, después que fuiste por muchos años beneficiario, me parece un error. Calladitos y firmes era mejor. Ahora por mis tantos años de militante y dirigente, se lo que le paso a Delsa. Es lo mismo de muchos. Le sucedió a Leopoldo cuando estuvo en UNT. Es muy simple: La lealtad es una condición de doble vía y no solo de venida para el denominado líder. Si a mí me pagaran los dólares suficientes pudiera escribir una biografía política de Rosales: De Santa Bárbara a Maracaibo, lo que no se ha dicho de Manuel Rosales. El otrora líder del Zulia pide y exige lo que no da. Esa lealtad sin condición, cuando todos sus movimientos están en un tablero de ajedrez. Delsa, como buena mujer perdonó lo de enero de este año pero NO OLVIDO. Los hombres no perdonamos pero olvidamos. He allí la diferencia. Delsa va hacia un nuevo partido, con mucha falta de originalidad y aún tiene tiempo de enmendar el nacimiento de su nueva estructura.

BARUTA LA SORPRESA Como lo anunciamos en esta columna, tendrá un Concejo Municipal presidido por una Chavista Georgette Topalián, quien ha venido haciendo buen trabajo político como Protectora. Yo no soy brujo ni “pitoniso”. La plancha del PSUV (PCV, Somos Venezuela, etc) obtuvo 18207 votos. La plancha del alcalde (Movimiento Ecológico, Fuerza del Cambio, entre otros) logro unos 16320 votos y la gente de los partidos aliados de Falcón (AP, Copei, MAS) unos 11065 votos. Sumen y concluyan.

NO FUE UNA ELECCIÓN FUE UNA DECISIÓN, donde la oposición voluntariamente escogió un camino. Si fue bueno o malo, dependerá del próximo 10 enero 2019.

MÉRIDA Me informa de algunos Alcaldes distintos al PSUV, que ganaron sus concejos municipales.

NUEVA ESPARTA El resultado tampoco sorprende. No creo mucho en los porcentajes asignados a la abstención, aunque ese es un tema nacional. El Alcalde Morel Rodríguez, mantuvo su liderazgo ganando en su pequeño municipio de Maneiro, una suerte de isla política. Él es el único alcalde sino opositor, por lo menos distinto al chavismo y sus derivados. Gano todos los concejales menos uno. Asumió toda la campaña en el estado. Como lo anuncie el Gobernador Alfredo Díaz hizo “doble cara”, por un lado decía apoyar y por el otro conspiro junto con otros ex alcaldes adecos y chavistas. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. El Gobernador sabe que para vencer al candidato chavista, debe primero someter a Morel, lo cual luce improbable. Maneiro es el chacao de Nueva Esparta. Para lograr ser candidato, Morel aunque es de buena escuela tiene muchas deficiencias de praxis política. En el Chavismo, además de la esposa de Diosdado, y la Alcaldesa del Municipio Diaz, Marisel Velasquez, luce como virtual candidato Dante Rivas. El difunto político General Mata, perdió la gobernación precisamente por los votos de Maneiro. Ello avizora una fuerte intervención de ese municipio por parte del PSUV. El que quiera ganar debe disminuir esa diferencia. Una razón más para tildar de ilógica la postura de Alfredo Díaz. Por él si había que ir…Por los demás no. ¿El CNE de ayer fue bueno y el de hoy malo? Absolutamente ilógico. A mitad de periodo seguramente lo revocaran y nadie moverá un dedo por él, a menos que haya una transición en el país ¿Será esa su apuesta?

ZULIA

GRAVE que el Gobernador y el inútil Alcalde de Maracaibo, piensen que ese resultado es producto de su liderazgo. Tienen derecho a pensarlo. Solo eso. En un Zulia normal, unido, sin contradicciones, no ganan ni una junta de vecinos. Hasta sus empleados cercanos hablan mal. No obstante la política es una coyuntura y la oportunidad la pintan calva. ALENIS GUERRERO vivió una dura campaña y fue un error retar a un hombre como Prieto, sin ningún escrúpulo para enfrentar a sus enemigos. Desaparecido el estado de derecho, la pendiente era más difícil de subirla. Alenis sabía eso. Debe replantearse su situación y las acciones a seguir los próximos dos años. De ocurrir un hecho inesperado, pudiera asumir ALENIS el liderazgo regional. Es el único punto a favor pero eso no es fácil que suceda.

PDVSA Trabajadores me informan de un accidente en el centro del Lago de Maracaibo, el día sábado 8 de diciembre pasado (ver vídeo https://www.youtube.com/ watch?v=LBsRxMh7hQc) Los sobrevivientes tuvieron suerte porque casi todas las lanchas están desvalijadas y fuera de servicio. Igual sucede con las instalaciones petroleras. Se están llevando material para Colombia. Las autoridades están informadas y al parecer nada hacen.

