El “humilde” Cristiano Ronaldo: No extraño a Messi, tal vez él me necesite más

Posteado en: Actualidad, Deportes

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que habla de su nueva vida en la Juventus. El jugador portugués lo comparó con su antiguo equipo, el Real Madrid, al que no dejó en muy buen lugar al reconocer que su actual club demuestra más unión.

Por: Jaime Candil | AS

Cuando le preguntaron si algún futbolista impresiona más que otro dijo que a diferencia de lo que ocurre en otros equipos, aquí nadie se cree por encima del resto: “No es justo mencionar solo a algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo. En otros lugares, alguien se siente más grande que los demás, pero aquí están todos en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, todavía siguen felices y sonríen. Es bonito y percibo la diferencia. En Madrid son humildes pero aquí siento que lo son más. Es muy diferente de Madrid, esto es una familia“.

Sobre la posibilidad de cruzarse con el equipo blanco en la próxima ronda de la Liga de Campeones, dejó claro que se esforzaría al máximo y olvidaría sus antiguos colores: “Me da lo mismo. El pasado ya pasó, ahora quiero ganar con la Juventus. Tengo que defender estos colores y el resto no cuenta. Si jugara contra el Real Madrid trataría de dar lo mejor de mí”.

Por otra parte, llama la atención que cerró las puertas a todos los excompañeros del Real Madrid que han sonado para la Juventus salvo a su amigo Marcelo: “Veo que escriben sobre James, Bale, Asensio… pero para ser honesto, la Juventus no necesita otros jugadores. Debes hablar con el presidente. En el futuro, no lo sé. Marcelo es fuerte. Abrimos las puertas a buenos jugadores y Marcelo es uno de ellos”.

El periodista del medio italiano le preguntó por las continuas apuestas que hacen los jugadores durante los entrenamientos, en las que se juegan desde dinero hasta botellas de vino. Al parecer, Cristiano gana la mayoría de las veces: “Nunca hago apuestas con Allegri en los entrenamientos. Las hago con Dybala, Mandzukic, Khedira y en el 99% de los casos gano, quizá unos pocos euros o una botella de vino. En el vestuario tengo una colección con tres botellas y 200-300 euros”.

También habló sobre su rivalidad con Leo Messi. No le resulta raro la idea de que ya no compiten directamente en la misma liga, aunque piensa que el argentino del Barcelona le echará más de menos que él: “No extraño a Messi. Jugué en Inglaterra, España, Italia, Portugal y en la selección mientras él todavía sigue en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Que aceptase el reto, como yo. Sin embargo, si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico y un buen tipo pero no me pierdo nada aquí. Esta es mi nueva vida y soy feliz”.

No faltó su opinión acerca del Balón de Oro. Este año ha sido su excompañero Luka Modric el ganador, aunque él piensa que se lo merece por sus números goleadores, pero que aunque está decepcionado por no ganarlo, la vida continúa: “Creo que me lo merezco cada año. Los números no mienten pero no creo que sea menos feliz si no lo gano. Tengo amigos fantásticos, familia, juego en uno de los mejores clubes. ¿Cree que me iré a casa y empezaré a llorar? Es cierto que estoy decepcionado pero la vida sigue y todavía trabajo duro. Así que felicito a Modric, que se lo merece, pero el año que viene nos volveremos a ver y haremos lo que sea para estar allí otra vez”.

Finalmente, el jugador reconoció que “el Real Madrid estuvo muchos años sin ganar y la Décima fue una obsesión muy grande”, que “en España se está más relajado y aquí tienes que estar más concentrado y serio” y que “venir a la Juve fue una decisión 100% correcta”.