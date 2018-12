Salven a Tony Stark: La NASA y la agencia espacial rusa ofrecen su ayuda para rescatar a Iron Man

La última vez que vimos a Tony Stark estaba a la deriva en el espacio, sin recursos y con poco oxígeno, con pocas probabilidades de sobrevivir, según el trailer de Avengers: Endgame.

Afortunadamente, la NASA escuchó las súplica de los fans en las redes sociales y se puso en contacto con Marvel para ofrecer algunos consejos para buscar al personaje que da vida a Iron Man.

“Hey Marvel, oímos lo de Tony Stark. Pensamos que lo primero que deben hacer es escuchar en control de la misión, el mensaje de: “Avengers, tenemos un problema”. Pero si no logra comunicación, les recomendamos utilizar todos sus recursos en la Tierra para escanear los cielos en busca de su hombre perdido”, aconsejó la NASA en su cuenta oficial de Twitter.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) December 9, 2018