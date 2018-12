¡Otra vez! Dos periodistas venezolanos dejaron por fuera a Omar Vizquel para el Salón de la Fama de MLB

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las papeletas de las votaciones hechas por dos periodistas venezolanos para elegir a los jugadores para el Salón de la Fama de Grandes Ligas generó controversia al conocerse que ambos no seleccionaron a su compatriota Omar Vizquel.

Las elecciones que se hicieron públicas a través de la cuenta en Twitter de Ryan Thibodaux, donde aparecen los candidados que eligieron Juan Vené y Luis Rangel.

Vené que por segundo año consecutivo mantiene su decisión de no dar su voto al histórico campocorto criollo para que se una al “Club de los Inmortales” de Cooperstown. El reportero tenía la oportunidad de escoger a cinco jugadores, aunque se decantó por Todd Helton, Fred McGriff, Mike Musica, Andy Pettitte y Mariano Rivera.

Two “small Hall” ballots added to the Tracker so far today. No drops, though. Mussina and Walker each get a +1. 37 ballots now in the Tracker: https://t.co/8ISx82oWgM pic.twitter.com/Vojilhr3cH

— Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) 13 de diciembre de 2018