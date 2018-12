Trump asegura que México pagará el muro con el nuevo acuerdo comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en que será México el que cargue con la factura de su prometido muro en la frontera sur con el dinero que se “ahorra” con el “nuevo acuerdo comercial”, pese que ha pedido repetidamente fondos al Congreso para financiar su construcción.

“Lo he dicho a menudo: de un modo un otro, México va a pagar por el muro. Esto nunca ha cambiado”, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.

A continuación, agregó: “El nuevo tratado comercial con México (y Canadá), el T-MEC, es mucho mejor que el viejo, el muy costoso y antiestadounidenses TLCAN, por lo que solo con el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ PAGANDO POR EL MURO!”.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018