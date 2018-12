Virgin llega al espacio por primera vez y está un paso más cerca del turismo sideral (Imágenes Insólitas)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una nave de Virgin Galactic despegó desde California el jueves en una misión de prueba y el cual sería el primer vuelo comercial humano más allá de la atmósfera desde el fin del programa de transbordadores espaciales de Estados Unidos en 2011.

Por Infobae

SpaceShipTwo alcanzò una altitud máxima de 82,7 kilómetros (51 millas), superando la marca de 80 kilómetros que el gobierno de EEUU reconoce como el límite del espacio.

We travelled at 2.9 Mach on the way up to today. That's 2.9 times the speed of sound. — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

El vuelo fue antesala de una nueva era de viajes espaciales civiles que podrían comenzar tan pronto como en 2019, en que Virgin Galactic, del multimillonario británico Richard Branson, compite con otras empresas, como Blue Origin del multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, por ser la primera en ofrecer vuelos suborbitales a turistas que paguen un pasaje.

Branson saludó a los pilotos después del vuelo, exclamando que el espacio es “territorio virgen”, en un juego de palabras con el nombre de la empresa.

Virgin Galactic considera que el espacio comienza a 80 kilómetros (50 millas) sobre la tierra ya que ésa es la cifra usada por la Fuerza Aérea y otras agencias de Estados Unidos. Sin embargo, otros expertos consideran que la altura decisiva en realidad es de 100 kilómetros (62 millas). El director general de Virgin Galactic aseguró que estudios recientes apuntan a la altura menor.

Al comenzar el vuelo de prueba, un jet espacial que llevaba la nave espacial Unity de Virgin se alzó 13.100 metros (43.000 pies) antes de soltar la cápsula, que seguidamente encendió sus propulsores y ascendió hasta perderse de vista.

Los dos pilotos , Mark “Forger” Stucky y el ex astronauta de la NASA Rick “CJ” Sturckow, recibirán las “alas” otorgadas a quienes han llegado al espacio, dijo Bailey Edwards, funcionario de la Administración Federal de Aviación.

Lovely shot of takeoff! WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo take to the skies pic.twitter.com/JFcSDVB9jR — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 13, 2018

La nave SpaceShipTwo de Virgin, semejante a un avión y diseñada para transportar a seis pasajeros y dos pilotos en un breve viaje a lo que algunas agencias consideran el borde del espacio, despegó el jueves por la mañana desde el Puerto Aéreo y Espacial de Mojave, en California, localizado a unos 145 kilómetros al norte de Los Ángeles.

8. SpaceShipTwo has a unique re-entry feathering system which allows it to re-enter Earth atmosphere in any orientation. Similar to a birdie or a shuttle cock. pic.twitter.com/SjAFdFg8qZ — TheSpaceshipCompany (@TheSpaceshipCo) December 13, 2018

El lanzamiento tuvo lugar cuatro años después de que la nave SpaceShipTwo original se estrelló durante un vuelo de prueba en que murió el copiloto y el piloto quedó seriamente herido, en un demoledor contratiempo para Virgin Galactic, una empresa estadounidense derivada del Virgin Group londinense.

“Hemos tenido nuestros desafíos y llegar finalmente al punto en que estemos al menos en el rango de la altitud espacial es un gran objetivo para nuestro equipo”, comentó el presidente ejecutivo de Virgin Galactic, George Whitesides, a periodistas durante una visita a las instalaciones el miércoles en Mojave.

Aunque los críticos apuntan a promesas espaciales de Branson incumplidas durante la última década, el empresario dijo en una entrevista en octubre que el primer viaje comercial de Virgin al espacio con él a bordo podría ocurrir “en meses y no años”.

El vuelo de prueba cuenta con dos pilotos a bordo, cuatro cargamentos de investigación de la NASA y un maniquí llamado Annie haciendo las veces de pasajera.

Más de 600 personas han pagado o realizado depósitos para volar en misiones suborbitales de Virgin, incluyendo al actor Leonardo DiCaprio y al cantante Justin Bieber. Un vuelo de 90 minutos cuesta 250.000 dólares.

Cortos viajes turísticos al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin probablemente cuesten alrededor de 200.000 o 300.000 dólares, al menos en un comienzo, reportó Reuters en julio.

Entre otras empresas que planean varias naves espaciales de pasajeros figuran Boeing Co, SpaceX de Elon Musk y Stratolaunch, del difunto cofundador de Microsoft Paul Allen.

La iniciativa arrancó en el 2004 cuando Branson anunció la fundación de Virgin Galactic, poco después del lanzamiento del SpaceShipOne, la primera nave espacial tripulada y financiada con capital privado, que llegó a ir tres veces al espacio.

SpaceShipOne, fundado por el ahora fallecido multimillonario Paul G. Allen y creado por el diseñador aeronáutico Burt Rutan, ganó el Premio Ansari X, que da dinero a las iniciativas orientadas a hacer los vuelos espaciales accesibles al público en general.

Con información de Reuters y AP